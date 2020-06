Die Grümpeli trifft’s schwer: Die beliebten Turniere müssen reihenweise abgesagt werden Nachdem die grossen Musikfestivals ins Wasser gefallen sind, werden jetzt auch die meisten Grümpelturniere abgesagt. Nur wenige bieten der Coronakrise die Stirn. Valentina Thurnherr 22.06.2020, 05.00 Uhr

Zahlreiche Fussballvereine in der Ostschweiz mussten ihre Turniere schweren Herzens absagen.

Bild: Benjamin Manser

Verabschieden mussten wir uns in diesem Jahr schon von sehr vielen Grossanlässen, allen voran die schweizweit beliebten Open Airs und Musikfestivals. Viele haben aber wohl darauf gehofft, dass uns wenigstens die kleinen Veranstaltungen erhalten bleiben, doch die Coronakrise macht vor nichts halt. Reihenweise hat es nun auch die Grümpelturniere der Fussballvereine erwischt und diese Absagen tun besonders weh.

Anders als Open Airs, bei denen das Publikum sich meist über die Jahre hinweg wandelt, sind die Grümpelturniere vor allem bei der lokalen Bevölkerung beliebt und dienen auch als eine Art Klassentreffen. So formuliert es zumindest Silvan Kappeler, OK-Präsident des mittlerweile grössten Ostschweizer Grümpelturniers Ebnat-Kappel.

«Der Entscheid unser Turnier abzusagen, war sehr schwierig zu fällen, zumal der Anlass in vielen Agenden ein fester Termin ist.»

Viele Heimweh-Toggenburger ziehe es jeweils zu Beginn der Sommerferien zurück. Das sei dann wirklich wie ein grosses Klassentreffen. «Auf unser Grümpeli freuen sich alle Toggenburger, es ist einfach Tradition und findet nun schon seit 47 Jahren statt.»

Verschieben ist keine sichere Option

Den definitiven Entscheid machte das Organisationskomitee von verschiedenen Faktoren abhängig. «Das Turnier auf den Spätsommer oder Herbst zu verschieben, wäre ein zu grosses Risiko gewesen, denn wie sich alles entwickelt, ist einfach nicht vorhersehbar», sagt Kappeler. Dazu komme, dass im Herbst voraussichtlich der normale Spielbetrieb wieder aufgenommen werden könne. «Das zusammen mit dem Turnier unter einen Hut zu bekommen, wäre wohl sehr schwierig geworden.» Negative Rückmeldungen auf die Absage hatten sie zum Glück keine. «Alle haben Verständnis, aber die Enttäuschung ist natürlich riesig.»

Die OK-Mitglieder des Grümpelturniers Münsterlingen fällten ihren Entscheid bereits Anfang April. «In dem Moment da die Open Airs auf den endgültigen Entscheid des Bundesrats warteten, war für uns die Sache klar», sagt OK-Präsident Marc Ellenbroek. «Ein wichtiger Punkt bei uns war natürlich der finanzielle Aspekt, denn bei solchen Veranstaltungen müssen wir im Vorfeld bereits Zahlungen leisten wie etwa für die Bands oder Zeltbauer. Das wäre ein zu grosses Risiko gewesen.» Das Grümpelturnier ist seit 2019 auch deutlich kleiner geworden und das soll so bleiben. «Einerseits schrumpfen so die finanziellen Risiken», sagt Ellenbroek. «Andererseits wollen wir so die Gemeinschaft des Dorfes und der näheren Umgebung fördern.»

Weiterhin ein wichtiger Teil soll aber das Raiffeisen-Turnier bleiben. «Daran nehmen jeweils bis zu 500 Kinder verschiedener Schulklassen teil. Das in diesem Jahr absagen zu müssen, hat uns am meisten wehgetan», sagt Ellenbroek.

Ein kleiner Lichtblick am Horizont

Während eine Absage nach der anderen in die Haushalte flattert, gibt es einige wenige, die der Coronakrise die Stirn bieten. Der Vorstand des FC Diepoldsau-Schmitter zeigt sich besonders zuversichtlich, er hat sein Grümpelturnier kurzerhand auf den Oktober verschoben. «Natürlich macht das Grümpeli einen Grossteil unserer Einnahmen aus», sagt Vizepräsident Adi Spirig. «Aber unser Hauptgrund, an der Durchführung festzuhalten, ist moralischer Natur.» Einfach den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, war für die Rheintaler keine Option.

«Uns war es sehr wichtig, den Leuten nach dieser schwierigen Zeit einen Lichtblick zu schenken, etwas worauf sie sich freuen können.»

Konkrete Pläne zur Durchführung und allfälligen Hygieneregeln gibt es bis jetzt noch nicht. «Wir hoffen natürlich, dass die Durchführung von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bis Oktober erlaubt bleibt», sagt Spirig. «Das entspricht nämlich in etwa der Besucherzahl, die wir die letzten Jahre jeweils hatten. Somit können wir das Turnier eigentlich wie gewohnt durchführen.» Sollten wegen der zahlreichen Absagen der anderen Grümpelturniere doch mehr Besucher kommen, würden sie sich schon etwas einfallen lassen. «Vielleicht lassen wir dann einfach die ersten 999 rein, und alle anderen sind dann halt zu spät», sagt Spirig mit einem Lachen.