Die grosse Ostschweizer Übersicht zu den nächsten Lockerungen: Die Bergbahnen fahren wieder, die Zoos öffnen ihre Tore, die Schwimmbäder laden zum Baden Heute Samstag treten die nächsten Coronalockerungen in Kraft: Die Freizeit kehrt zurück – auch in der Ostschweiz. Wie wär's mit einem Ausflug auf den Hohen Kasten? Einem Besuch im Säntispark oder einem Abend im Casino St.Gallen? Unsere Übersicht zeigt, was ab jetzt wieder möglich ist. Christoph Zweili, Noemi Heule und Henrike Hoppe 06.06.2020, 05.00 Uhr

Eine Fahrt auf den Hohen Kasten: Die Bergbahnen dürfen ab heute Samstag wieder öffnen. Bild: Raphael Rohner

Noch gilt die ausserordentliche Lage, doch der Bund lockert heute Samstag ein drittes Mal das Coronaregime. Viele Aktivitäten in den Bereichen Freizeit, Unterhaltung und Sport sind wieder möglich. Die Bergbahnen, Campingplätze und touristischen Angebote wie Rodelbahnen oder Seilparks können ebenso wieder öffnen wie auch Casinos, Freizeitparks, Zoos, botanische Gärten, Schwimmbäder und Wellnessanlagen.



Die Fahrt auf den Ostschweizer Hausberg, den 2502 Meter hohen Säntis, ist wieder möglich: Die Säntisbahn verkehrt zu den normalen Öffnungszeiten. Beim Schutzkonzept gelten die Vorgaben des öffentlichen Verkehrs beziehungsweise des Verbandes Seilbahnen Schweiz. Die Restaurants, Hotel, Shops und Schwebebahn waren seit Mitte März geschlossen. Seit drei Wochen ist das Restaurant auf der Schwägalp mit Einschränkungen wieder in Betrieb.

Der Hohe Kasten öffnet die Bahn erst Anfang Juli. Das Drehrestaurant hat für Wanderer an schönen Wochenenden bereits jetzt geöffnet, dieses Wochenende bleibt es allerdings geschlossen. Das Schutzkonzept ist noch in Arbeit.

Während des Lockdowns galt Kurzarbeit, finanziell steht die Kastenbahn aber gut da: Sie konnte die Schliessung verkraften. Die Toggenburg Bergbahnen mussten den Betrieb am 14. März per sofort einstellen, nun starten sie am Chäserrugg mit Standseilbahn, Luftseilbahn und Sessel-Gondelbahn von 8.30 bis 17 Uhr. Das Gipfelrestaurant von Herzog & de Meuron sowie das Bergrestaurant Iltios sind täglich geöffnet.

Die Bergbahnen Wildhaus starten mit normalen Öffnungszeiten. In der Gastronomie gilt das Schutzkonzept von Gastrosuisse. Auf den beiden Sesselbahnen gilt «jedem der eigene Sessel». In den Vorjahren wurde in der mit dem Lockdown vergleichbaren Periode eine halbe Million Franken umgesetzt.

Der Flumserberg startet mit einem Teilbetrieb, der Vollbetrieb folgt dann am 13. Juni. Für den «touristischen Berg» gilt ein Schutzkonzept. Gerne hätte man die Gäste bereits an den Auffahrts- und Pfingstfeiertagen empfangen.

Die Pizolbahn startet mit dem täglichen Betrieb der Gondelbahn Bad Ragaz. Spätestens mit Beginn der Sommerferien gehen die restlichen Sommeranlagen in Betrieb. Über die Schutzmassnahmen wird laufend auf der Website informiert. Das Ticket kann bereits zu Hause über den Onlineshop gekauft werden. Das Panoramarestaurant ist seit 11.Mai an den Wochenenden geöffnet.

Der während des Lockdowns komplett geschlossene Kronberg startet mit den Standard-Öffnungszeiten. Das Schutzkonzept sieht einen Sicherheitsabstand von zwei Metern vor. Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, wird das Tragen einer Maske empfohlen.

Der Säntispark in St.Gallen öffnet die Türen wieder mit regulären Öffnungszeiten. Die Besucherzahl in allen Bereichen (Bäder/Saunen) ist beschränkt, sie wird von den Bademeistern überwacht. In der Rutschenwelt kann der Abstand beim Anstehen gut gewährleistet werden, bei den Bahnen selbst wird er durch die Ampelanlage reguliert. Beim Spiele- und Sportangebot betreffen die Hauptmassnahmen den Abstand und die Reinigung. In der Bowlingbahn wird nur jede zweite Bahn belegt.

Auch die Tamina Therme in Bad Ragaz öffnet ihre Türen wieder, wenn auch nur zu den verkürzten Sommer-Öffnungszeiten. Neben den Massnahmen des Bundesamtes wurden in allen Saunen Plätze in entsprechendem Abstand markiert. Das Thermalwasser wird stündlich gereinigt und desinfiziert. In den einzelnen Becken appelliert auch dieses Bad an die Eigenverantwortung der Gäste. Als Konsequenz können die Sauna-Aufgusszeremonien noch nicht wieder stattfinden.

Der Camping Seehorn in Wiedehorn in der Gemeinde Egnach ist ab heute auch wieder für Touristen offen. Auf dem ganzen Areal gelten die Abstandsregeln und die Hygienemassnahmen des Bundes.

Auf dem malerischen und familienfreundlichen Campingplatz Amriswil in Uttwil mit Restaurant gibt es 55 Touristenplätze. Das Areal ist offen von 8 bis 20 Uhr, das Restaurant bis 23 Uhr.

Auch die Kinos sind wieder offen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Weil in Kinos der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann, sind sie zum Contact-Tracing verpflichtet. Kinogänger müssen bei Reservationen deshalb die Kontaktdaten hinterlassen. Zu den gewohnten Öffnungszeiten öffnen der Kinokomplex Cinedome in Abtwil sowie das Kino Scala in der Stadt St.Gallen. Die Zahl der Vorstellungen und die Zuschauerzahl in den Sälen wurde reduziert. Grundsätzlich werden Masken empfohlen, jedoch vor Ort nicht angeboten.

Das Kinok in St.Gallen wandelt sein «Pantoffelkino» wieder in ein reguläres Kino um. Mit einigen Anpassungen: Zwischen einzelnen Personen oder Gruppen bleibt wie in allen aufgeführten Kinos jeweils ein Platz frei. Die Pausen zwischen den Vorführungen dauern länger, damit genügend Zeit für den Ein- und Auslass bleibt. Eine Frischluftzufuhr wechselt die Saalluft innerhalb von fünf Minuten aus.

Auch kleinere Landkinos wie das Roxy in Romanshorn, das Kinotheater Madlen in Heerbrugg oder das Kinocity in Uzwil öffnen ihre Saaltüren wieder. Viele zeigen nur einen Film pro Zeitfenster, in Uzwil fallen die Pausen weg, um ein Gedränge im Foyer zu vermeiden. Auch 3D-Filme werden vorerst nicht gezeigt. Im ganzen Juni herrscht dafür Kinomontag mit reduzierten Eintrittspreisen ab 10 Franken. Das Café im Cinewil ist bereits seit Mitte Mai geöffnet, die Wiedereröffnung des Kinos folgt unter den bekannten Schutzmassnahmen. Pausen fallen auch in Wil weg, der Einlass findet gestaffelt statt, damit sich keine Menschentrauben bilden.

Das Cinetreff in Herisau bleibt vorerst geschlossen.

Ab heute dreht sich das Rouletterad wieder, zumindest im Casino St.Gallen. Das Casino ist wieder wie gewohnt geöffnet, der Spielbetrieb geht bis in die Morgenstunden. Die Zwei-Meter-Abstandsregel setzt das Casino mit Abstandsmarkierungen durch, wo das nicht möglich ist, wurden Plexiglasscheiben eingesetzt. Die Gesamtzahl der Gäste ist limitiert, zugelassen ist eine Person auf sechs Qua­dratmetern.

Auch das Casino in Bad Ragaz öffnet seine Türen wieder. Allerdings sind im Grand Ressort erst die Automaten zugänglich, Tischspiele sind vorerst gesperrt. Jeder Automat wird nach der Benutzung desinfiziert. Die Spielautomaten wurden verschoben, um die Distanz gewähren zu können, oder andernfalls Plexiglas montiert. In den coronabedingten Umbau sind 500 Arbeitsstunden investiert worden. Das Casino öffnet zu den gewohnten Öffnungszeiten, die Bar schliesst um Mitternacht.

Wie reagieren die Tiere auf die Besucher im Walter Zoo? Heute Samstag wird sich das weisen.

Nik Roth

Nach fast drei Monaten Lockdown und Kurzarbeit öffnet der Walter-Zoo, der üblicherweise 365 Tage im Jahr offen hat, wieder die Türen. Beim Schutzkonzept gilt das Konzept von «Zooschweiz» und des Vereins Wildparks und Zoo Schweiz. Für bestimmte Häuser gibt es einen Einbahnverkehr. Das Zootheater, das Kamel- und Ponyreiten finden nicht statt.

Der Plättli Zoo in Frauenfeld mit einer Besuchergrenze von maximal 575 Personen öffnet heute von 9 bis 18 Uhr. Von Bund und Kanton nicht unterstützt fehlt durch den Lockdown in der Hauptsaison im Frühjahr ein Umsatz von rund 450'000 Franken.

Knies Kinderzoo in Rapperswil-Jona öffnet heute von 9 bis 18 Uhr. Es gilt die Branchenlösung des Verbands Zooostschweiz und das eigene Schutzkonzept.

Die Schifffahrt auf dem Bodensee startet nach einem wirtschaftlichen Schaden im siebenstelligen Bereich heute mit einem reduzierten Angebot: Ab Romanshorn werden Rundfahrten Richtung Rorschach und der Kurs Rorschach–Rheineck angeboten. Weil die Grenze nach Deutschland erst am 15.Juni geöffnet wird, startet die Schweizerische Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft erst ab diesem Datum wieder mit dem grenzüberschreitenden Kursverkehr – das gilt auch für den Fährenverkehr Romanshorn–Friedrichshafen. Die erlaubte Auslastung an Bord beträgt 50 Prozent der Gesamtkapazität. Das Schutzkonzept gleicht dem ÖV-Konzept für Postauto oder Bahn. In einem deutschen Hafen kann niemand ohne Schutzmaske aussteigen – gemäss SBS steht auf den Schiffen eine beschränkte Zahl an Masken zum Kauf zur Verfügung.