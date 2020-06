Die grosse Ostschweizer Badi-Übersicht: Sehen Sie hier, wann und wie Ihre Lieblingsbadi wieder öffnet Am Samstag öffnen viele Ostschweizer Badis trotz des schlechten Wetters wieder ihre Türen. Unsere Übersichtskarte zeigt, wann die Badis öffnen und wie viele Personen auf den Anlagen erlaubt sind. Philipp Wolf 05.06.2020, 11.03 Uhr

Badis, die am Samstag öffnen sind auf der Karte blau, jene die am Montag öffnen gelb und die, welche erst später öffnen rot.

Die Schutzkonzepte sind erstellt, die meisten Ostschweizer Badis sind bereit, nur das Wetter spielt noch nicht mit. So dürften viele Schwimm- und Seebäder am ersten Wochenende der verkürzten Badesaison dennoch leer bleiben. Klar ist ebenso, dass die Badis auch bei schönstem Sommerwetter nie so rappelvoll sein werden, wie an heissen Tagen in vergangenen Jahren. Denn Corona sorgt auch bei Sonnenanbetern und Hobby-Schwimmern für Einschränkungen.

Wie alle anderen Institutionen müssen sich auch die Badis an die mittlerweile geläufige Coronaregel «eine Person pro zehn Quadratmeter» halten. Dies hat zur Folge, dass die Anzahl Personen auf den Anlagen und in den Schwimmbecken begrenzt ist. Während an Land Abstand zueinander gehalten werden sollte, darf zumindest zu Wasser frei herum getollt werden.

Die Badis werden auf unterschiedliche Art und Weise versuchen, lange Wartezeiten und Schlangen am Eingang zu verhindern. Während einige Bäder zusätzliches Personal aufbieten, wird beispielsweise die Stadt St.Gallen im Internet darüber informieren, wie die Situation in den Stadt-Badis aussieht.

Findet sich Ihre Lieblingsbadi noch nicht auf der Karte? Schreiben Sie uns an

online-tagblatt@chmedia.ch.