Heute vor 250 Jahren Europa steckt 1771 in einer schweren Hungerkrise – die Ostschweiz ist besonders betroffen: Tausende sterben an Seuchen Wer Nahrung sucht, ist viel unterwegs. Somit verbreiten sich in den «hungrigen Siebzigerjahren» des 18. Jahrhunderts auch Krankheiten wie Ruhr, Typhus und die Pest. In St.Gallen beschafft Fürstabt Beda Angehrn Korn aus Afrika, um die Not zu lindern. Massnahmen der Machthaber kommen aber für viele zu spät. Adrian Lemmenmeier-Batinić 20.03.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Patric Sandri



In Herisau fegt gegen 11 Uhr ein feuriger Wirbelwind übers Firmament. «Ich habe ihn etliche Mal gesehen», notiert der Garnhändler, Pietist und schreibwütige Tagebuchautor Ulrich Bräker für das Jahr 1769. Der Wattwiler, der als Söldner den Siebenjährigen Krieg erlebt hat und später als Schriftsteller sämtliche Shakespeare-Dramen kommentieren wird, steht vor drei Hungerjahren. Hin und wieder habe man Erdbeben gespürt. «Den Himmel sah man etliche Male blutrot.»

Garnhändler und Schriftsteller Ulrich Bräker. Bild: PD

Was Bräker beschreibt, interpretieren Klimahistoriker heute als Phänomene elektromagnetischer Turbulenzen, möglicherweise ausgelöst von einer Sonnenerruption. Für Bräker aber sind es «Warnungszeichen». Wie andere Zeitgenossen liest er das Wetter als Omen für die Katastrophe, die bald über Europa hereinbricht. Als Vorzeichen dafür, dass «Gott anfangen werde zu strafen, weil alles so verkehrt ist».

Die Strafe beginnt ein Jahr später. Eine Hungersnot, begleitet von Epidemien und Tumulten, bricht aus. Während Indien unter einer fatalen Dürre leidet, sind im Deutschen Reich, in Polen, im Baltikum, Skandinavien, Frankreich, auf den britischen Inseln und in der Schweiz die Sommer ungewohnt nass, die Winter bitterkalt und zwei Ernten hintereinander schlecht. Die Folgen sind desaströs: Schätzungen zufolge lassen in den «hungrigen Siebzigerjahren» eine Million Europäer ihr Leben.



Regen, Kantönligeist und Kriegsschiffe auf dem Bodensee

Ab 1769 berichten Chronisten in ganz Europa von ungewöhnlich starkem Regen. Elbe, Spree, Rhein und Donau treten über die Ufer. Am Bodensee fällt Schnee im Sommer, der Wasserstand ist 1770 so hoch, dass in Rorschach das Kornhaus geräumt werden muss und auf den Feldern im Rheintal nur noch die Spitzen der Ähren aus dem Wasser lugen. Die Bauern warten auf besseres Wetter, um eine trockene Ernte einzufahren. Vielerorts vergeblich. Im Frühling dann liegt der Schnee bis im Mai, «so dass gar viel darunter erstickt», wie Ulrich Bräker schreibt. Strassen versaufen im Schlamm, Flüsse sind kaum befahrbar, Nahrung herbeizuschaffen ist allein wegen der Witterung schwierig.

Die Hochwassertafel am Rorschacher Kornhaus. Nach 1770 ist wurde nur zweimal ein höherer Pegel gemessen. Bild: Arthur Gamsa

Dazu kommen politische Hindernisse. In der Krise legt sich der Kantönligeist über die vorrevolutionäre Schweiz. Viele Stände verbieten die Ausfuhr von Nahrung, darunter das an die Fürstabtei St.Gallen grenzende Zürich und der von den alten eidgenössischen Orten kontrollierte Thurgau. Auch Bayern und Schwaben verhängen Kornsperren. Auf dem Bodensee patrouillieren Schiffe mit bewaffneten Soldaten, die den Export verhindern.

Die Ostschweiz aber ist seit Jahrhunderten auf Überschüsse aus den süddeutschen Kornkammern angewiesen; die Bevölkerung ist wegen des blühenden Textilgewerbes stark gewachsen – und kann längst nicht mehr mit den Früchten der eigenen Felder versorgt werden. Nun steigen die Preise. In Rorschach kostet Korn bald drei, ja fünf Mal so viel wie üblich. Wer Getreide besitzt, kann es horten und Spekulationsgewinne einfahren. Wer wenig Geld hat, kann bald kein Brot mehr kaufen. Besonders betroffen sind die Heimarbeiter der Textilindustrie: Sie müssen mehr Geld für Nahrung ausgeben, gleichzeitig schrumpft die Nachfrage nach ihren Produkten, weil ganz Europa mehr für Essen ausgibt – und weniger für andere Konsumgüter.

Von den ländlichen Webern, Spinnern und Stickerinnen aber lebt «ein Grossteil ohne eine Handbreit Boden, ohne eine eigene Wohnung, bloss vom täglichen Arbeitslohne», schreibt der Geistliche Ildefons von Arx. Es sei kein Wunder, dass von allen Gegenden der Schweiz der Osten am meisten von der Teuerung betroffen sei. Denn hier leben besonders viele Menschen vom Baumwollgewerbe. 1790 werden allein 40'000 Stickerinnen und Sticker gezählt. Appenzell Ausserrhoden ist damals der am dichtesten besiedelte Kanton der Schweiz.

Vor Hunger ganz schwarz geworden

Da nun Brot und andere Nahrungsmittel fehlen, weichen viele arme Leute auf ungesunde Ersatznahrung aus. Sie kochen Wurzeln und Kräuter, grasen gar gemeinsam mit dem Vieh auf der Weide. Ist das Tierfutter aufgegessen, verzehrt man die Tiere selbst. Aus Eggersriet, Grub, Gaiserwald und dem Toggenburg wird berichtet, dass die Leute ihre Pferde und Katzen verspeisen. Ulrich Bräker, dem Diebe die letzten Kartoffeln aus dem Garten stehlen, hält fest, wie ein Landsmann «mit seinen Kindern von einem verreckten Pferd einen ganzen Sack voll Fleisch abgehackt, woran sich schon mehrere Tage Hunde und Vögel satt gefressen». Gabriel Waser, Pfarrer in Berneck, schreibt, die Leute seien vor Hunger ganz schwarz geworden.

In der Not verhökern viele ihre Habseligkeiten, Kleinunternehmer wie Bräker verschulden sich oder gehen gar bankrott. Der bibliophile Garnhändler schildert, wie sein Schwager unter dem «Geheul von Weib und Kindern» sein Haus und all seinen Besitz «bis auf ein armseliges Bett und Gewand verganten» muss. «O wie fuhr es mir durch Mark und Bein!»

Träger bringen Korn aus Ägypten

Die Obrigkeit versucht die Not zu lindern. In der Handelsstadt St.Gallen ist der Kornspeicher gut gefüllt, so dass der Rat alle zwei Wochen Brot an Bedürftige verteilen kann. Zu den «betrübten teuren Zeiten» kommt im Dezember 1770 allerdings die Nachricht, «dass die Pest in Siebenbürgen und Ungarn wüthe», wie der spätere Stadtarzt Bernhard Wartmann notiert. Der Rat erlässt «Maasnahmen», stellt unter anderem zwei Wächter an jedes Tor, die keine Händler und Waren aus Pestgebieten passieren lassen.

Fürstabt Beda Angehrn Bild: Stiftsbibliothek St.Gallen

Der Herrscher im Kloster ist weniger gut auf die Teuerung vorbereitet. «Das Elend ist würklich so gross», vermerkt Fürstabt Beda Angehrn zur selben Zeit in seinem Tagebuch. Das Mönchskapitel beschliesst daraufhin, «nach dem Beispiel anderer Kantone und Herrschaften» Getreide in Italien zu kaufen. Denn südlich der Alpen sind die Ernten günstig, auch lässt sich in Venedig Weizen aus Ägypten auftreiben. Über den italienischen Buchhalter der Rorschacher Handelsfirma Bayer lässt der Abt in Venedig Korn kaufen. Eine erste Ladung erreicht Rorschach im Januar 1771.

Unter dem Jubel der Bevölkerung wird in Rorschach Getreide angeliefert. (Das Bild stammt aus der Hungersnot von 1817. In der Krise von 1771 dürfte sich aber ein ähnliches Schauspiel zugetragen haben.) Bild: PD

Weitere Expeditionen nach Süden folgen. Da auf den Alpübergängen kein Tierfutter mehr vorhanden ist, schleppen 460 Träger die Getreidesäcke über die Berge und verschiffen sie über den Rhein in den Bodensee. Für diese ausserordentlichen Importe verschuldet sich das Kloster mit 240'000 Gulden. Zum Vergleich: Das damals neue Pfalzgebäude, in dem heute die St. Galler Regierung tagt, kostete 170'000 Gulden. «Gott will hoffentlich helfen, dass man sich dieser Schuld entladen könne», schreibt der Abt in sein Tagebuch.

Ein Auszug aus dem Tagebuch des Fürstabs. Bild: Stiftsarchiv St.Gallen

Wegen Teuerung und Hunger kommt es mehreren europäischen Städten zu Protesten. In Rouen, Nancy und Valogne gibt es Hunderte Tote bei Hungertumulten. In Irland schiesst die Armee in die Menge, die erzürnt durch Dublin zieht. Auch in Böhmen, Dänemark und Schweden kommt es zu Aufständen. Für die Region St. Gallen notiert Beda Angehrn lediglich ein «Murren», das durch die Bevölkerung gehe. Dies, noch bevor das importierte Getreide günstig verkauft und den Armen gratis abgegeben wird. Vom italienischen Korn profitieren indes nicht alle. Ulrich Bräker in Wattwil etwa sieht davon kein Brötchen: «Ich und meines gleiche hatten nichts davon.»

Auf den Hunger folgen Seuchen

Während die Knappheit anhält, verbreiten sich Krankheiten. Die Pest, die dem St.Galler Stadtarzt Wartmann Sorgen macht, erreicht die Ostschweiz zwar nicht. Aber das Fleckfieber geht um. Übertragen von Kleiderläusen, führt es zu Schüttelfrost, Kopfweh, Bewusstseinsstörungen – und vielfach zum Tod. Der Hunger beschleunigt die Ausbreitung von Epidemien; weniger aus medizinischen, vielmehr aus sozialen Gründen: Auf der Suche nach Nahrung legen Menschen oft weite Strecken zurück und kommen in grossen Gruppen zusammen, wo es Nahrungsmittel gibt. Dabei übertragen sie ansteckende Erreger.

Neben dem Fleckfieber verbreitet sich die rote Ruhr, eine Infektionskrankheit, die blutigen Durchfall auslöst und oft bei Kontakt mit infizierten Fäkalien oder verunreinigtem Essen übertragen wird. Die Bedingungen dazu sind in der Hungerkrise günstig. Aus Herisau berichtet etwa der Textilunternehmer Johann Martin Schirmer, viele arme Leute würden «elendiglich auf den Gassen herschwanken» und «alle Abfälle von Rüben, Kraut und Äpfeln aus dem Koth» lesen.

«Und in acht Tagen war er eine Leiche»

Auch Bräkers Familie erkrankt an der Ruhr. Zuerst erfasst die Seuche den neunjährigen Erstgeborenen. «Von der ersten Stund’ an, da er sich legte, wollt’ er, ausser lauterm Brunnenwasser, nichts, weder Speis noch Trank mehr nehmen», schreibt der mittlerweile hochverschuldete Vater von fünf Kindern. Der Zustand des Jungen verschlechtert sich. «Und in acht Tagen war er eine Leiche», schreibt Bräker. In der Todesstunde habe ihn der Bub zu sich gerissen, ihn geküsst und mit leisem Wimmern gesagt:

«Es ist genug. Komm auch bald nach. Ich will itzt im Himmel ein Englein werden.»

Noch ist der Junge nicht begraben, erkrankt auch die älteste Tochter – und wird «aller Sorgfalt der Ärzte ungeachtet, noch schneller dahingerafft» als der Bub. «Mir war, mein Herz wollte mir in tausend Stücke zerspringen.»

In Wattwil werden täglich Leichen zu Grabe getragen, «oft 3, 4 bis 11 miteinander». Für das Jahr 1771 sind in den Kirchenbüchern dreimal mehr Todesfälle eingetragen als in den Vorjahren. Im benachbarten Mosnang beträgt die Übersterblichkeit gar 327 Prozent. Im Fürstenland und im Rheintal verdoppeln sich die Todesfälle; im Raum Werdenberg steigen sie um über 140 Prozent; in St.Gallen um 25 Prozent.

Besonders hart trifft die Krise Appenzell Ausserrhoden. Pfarrer Gabriel Walser notiert in seiner Chronik 4238 Todesfälle – dreimal mehr als in früheren Jahren (siehe Grafik). Rund jeder zehnte Einwohner verliert in diesem Jahr das Leben. In Herisau stehen viele Häuser leer. «Viele wurden durch ein sehr bösartig Fieber weggerafft», schreibt Textilunternehmer Schirmer. Andere seien aus den Häusern vertrieben worden, «weil sie nicht mehr zinsen konnten oder fallit wurden.»



Wie der Hunger die Welt verändert

Die Hungersnot erschüttert Europa auch noch, als die Ernten 1772 wieder besser werden. Dominik Collet, Professor für Umweltgeschichte an der Universität Oslo, beschreibt in seinem 2019 erschienenen Buch «Die doppelte Katastrophe – Klima und Kultur in der europäischen Hungerkrise 1770-1772», wie aus der Hungerkrise eine Bankenkrise wird. Weil Produzenten auf ihren Waren sitzenbleiben, können sie ihre Kredite nicht bedienen. Zahlreiche Geldinstitute, von Stockholm, über Amsterdam bis nach St. Petersburg werden insolvent.

Der Hunger verändert Collet zufolge indirekt auch die politische Weltkarte. 1772 wird die East India Company, jene Aktiengesellschaft, die bis dahin Indien als private Kolonie verwaltet, zahlungsunfähig. Das englische Parlament verstaatlicht sie deshalb mehrheitlich – und mit ihr die Herrschaft über Indien. In den Warenhäusern der East India Company stapeln sich aber nach wie vor 22 Millionen Pfund Tee, der im krisengeplagten Europa keine Käufer findet. Nun entschliesst sich die englische Regierung zu einem folgenschweren Schritt: Sie gewährt der Company das Monopol auf den Teehandel mit den Kolonien in Nordamerika. Das löst jenseits des Atlantiks jene Proteste aus, die im Dezember 1773 in der Boston Tea Party gipfeln, im Zündfunken der amerikanischen Revolution.

Die Boston Tea Party: Als Indianer verkleidete Bostoner Bürger werfen 342 Kisten Tee der East India Company ins Hafenbecken. Das britische Mutterland reagiert mit Strafaktion, die in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg münden. Bild: Getty

In der Ostschweiz sind die Auswirkungen weniger drastisch, aber dennoch markant. Fürstabt Beda Angehrn lässt 1774 eine Strasse von Rorschach nach Wil bauen – um die Versorgung zu verbessern und Rorschach als Marktplatz zu stärken. Auch die Wege zwischen Gossau und Herisau, zwischen Herisau und Winkeln und zwischen Wil und Lichtensteig werden verbessert. Die Verwundbarkeit ist damit allerdings nicht behoben, rasselt doch die Ostschweiz 1817 in die nächste – und letzte – Hungersnot (siehe Kasten am Ende des Textes). Die «hungrigen Siebzigerjahre» führen allerdings dazu, dass sich in der Schweiz die Kartoffel als Grundnahrungsmittel verbreitet. Zuvor wurde die längst bekannte südamerikanische Knolle vor allem den Schweinen verfüttert.

Und Ulrich Bräker? Der Toggenburger bleibt verschuldet. «Sieben ganze Jahre» ächzt er unter der Last der Zinsen. Manchmal, so schreibt er 1773, schleicht er schwermütig, «oder vielmehr halb verrückt» der Thur nach, sieht mit starrem Blick in den Strom hinunter, wo er am tiefsten ist. «O dann deucht es mir, der schwarze Engel hauche mich an: Thor, stürz dich hinein… Ein Augenblick und dein ganzes Sein wird ebenso sanft dahingewogen.»

Doch Bräker bleibt standhaft. Er findet Trost im Schreiben, nährt seine Hingabe zum Text. 1788 kann er seine autobiografische «Lebensgeschichte und natürliche Abentheuer des Armen Mannes im Tockenburg» veröffentlichen. Ein Buch, das bis heute in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde und für Historiker eine wichtige Quelle für das Leben der Unterschicht im 18. Jahrhundert darstellt. Zum Tod des Fürstabts Beda Angehrn schreibt Bräker 1796: «Er war in allen Betracht ein gütiger Landesvater.» Zwei Jahre später stirbt Bräker selbst – bankrott, in seinem gepfändeten Haus bei Wattwil.