Netzbeschluss Die Gemeinden stellen sich quer bei der Übernahme von Kantonsstrassen Der Kanton Thurgau will 200 Kilometer Strassen loswerden und an die Gemeinden abtreten. Der Verband Thurgauer Gemeinden kritisiert die vorgeschlagene Finanzierung und droht mit einer Volksabstimmung. Hans Suter 01.09.2021, 04.20 Uhr

Lieber PW als LKW: Ein 40-Tonnen-Lastwagen beansprucht eine Kantonsstrasse gleich stark wie 10000 Autos. Bild: Reto Martin

Nach dem Willen der Thurgauer Regierung soll das übergeordnete, kantonale Strassennetz künftig nur noch aus wichtigen und verbindenden Verkehrsachsen bestehen. In einer Analyse wurden dazu alle Kantonsstrassen nach den gleichen Kriterien beurteilt. Das Ergebnis: Ein Viertel der heutigen Strassen haben keine kantonale Funktion. Deshalb will die Regierung etwa 200 Kilometer Kantonsstrassen an die Gemeinden übertragen und das Kantonsstrassennetz von heute 741 auf noch rund 541 Kilometer verringern. 55 der 80 Thurgauer Gemeinden sind von der Netzbereinigung betroffen.

Doch die Sache hat einen Haken: Strassen gehen schnell ins Geld. Das Departement für Bau und Umwelt (DBU) beziffert die jährlichen Kosten für den Betrieb und Unterhalt eines Kilometers Kantonsstrasse mit 20000 Franken. Was die Frage aufwirft: Weshalb soll eine Gemeinde ein solches «Strassengeschenk» annehmen?

Finanzierungsvorschlag sorgt für Diskussionen

Mit zwei Elementen soll für den finanziellen Ausgleich gesorgt werden: eine individuelle Abgeltung pro Strecke und die Weitergabe von 6 Prozent der Strassenverkehrssteuer. Als Abgeltung für Sanierungen in den nächsten 25 Jahren (inklusive Rad- und Gehwege sowie Kunstbauten) sollen aus der kantonalen Spezialfinanzierung «Strassen» einmalig 58,5 Millionen Franken zur Verfügung gestellt werden. Zudem will der Kanton den Gemeinden weitergeben, was er mit der Netzbereinigung einspart: 6 Prozent der Strassenverkehrssteuer, was rund 4 Millionen Franken pro Jahr entspricht. Geregelt würde das Ganze im Rahmen der Revision des Gesetzes über Strassen und Wege, die 2022 im Kantonsrat behandelt und per 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt werden soll. Dieser sogenannte Netzbeschluss geht auf das Jahr 1993 zurück und stellt somit eine alte Pendenz der Regierung dar.

Kurt Baumann, Präsident VTG Donato Caspari

Die Vernehmlassungsfrist ist vor wenigen Tagen abgelaufen. Und wie sich zeigt, droht Ungemach. Der Verband Thurgauer Gemeinden (VTG) hat eine siebenseitige Stellungnahme eingereicht, die von 27 Gemeindevertretungen erarbeitet wurde. Das Fazit: Der VTG anerkennt zwar das Anliegen der Regierung, stellt aber klar: «Wir erachten den Vorschlag als nicht ausgewogen und zu Ungunsten der Gemeinden umgesetzt.» Der VTG kritisiert den Nichteinbezug bei der Erarbeitung der Gesetzesrevision und insbesondere die Verteilung der Gelder.

«Die Verteilung von 6 Prozent Motorfahrzeugsteuer als Abgeltung für die Abtretung von Kantonsstrassen im Giesskannenprinzip an alle Gemeinden, ob diese nun Kantonsstrassen übernehmen oder nicht, erachten wir als unsorgfältig und vor allem als unfair», sagt VTG-Präsident Kurt Baumann. Der VTG erwarte, dass sich der Kanton der individuellen Gegebenheiten und Ausgangslagen annehme und das Geld nur den betroffenen Gemeinden auszahle – und zwar auf der Basis des Kantonsstrassennetzes vom 1.Januar 2021.

Regierung will sich nicht stur stellen

Regierungsrätin Carmen Haag zeigt Verständnis: «Der grundsätzliche Antrag des VTG zum Giesskannenprinzip ist nachvollziehbar und berechtigt», erklärt sie auf Anfrage.

«Wir werden im Rahmen der Auswertung der Vernehmlassungsantworten die Verteilung überprüfen.»

Regierungsrätin Carmen Haag Bild: Andrea Stalder

Zum Vorwurf des Nichteinbezugs argumentiert die Vorsteherin des DBU, von der Regierung initiierte Gesetzesrevisionen folgten stets einem standardisierten Ablauf. «Bei der Erarbeitung der Vorlage werden verschiedene sachliche, fachliche und politische Aspekte berücksichtigt, der Entwurf wird in einem Vernehmlassungsverfahren öffentlich zur Debatte gestellt.» Hier könnten sich Gemeinden, Parteien, Verbände und andere Interessierte einbringen, bevor der Regierungsrat eine Botschaft zuhanden des Grossen Rates verabschiede.

Der VTG warnt heute schon: «Sollte der Grosse Rat dem Gesetz in dieser Form zustimmen, braucht es aus unserer Sicht zwingend eine Volksabstimmung.» Die Regierung wird die Vernehmlassungsantworten in nächster Zeit auswerten und danach die Botschaft erarbeiten.