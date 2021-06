Spital Wattwil: Verlierer erheben Vorwürfe

Nach der Abstimmung «Die Gemeinde kennt unser Angebot»: So reagiert der private Investor für Wattwil auf den Ausgang der Spitalabstimmung und die Vorwürfe der Verlierer Was ist eine gute Gesundheitsversorgung für das Toggenburg? Die Frage spaltet die Regierung und die Gemeinde Wattwil, die Verlierer und das am Spital Wattwil interessierte private Pflegeunternehmen Solviva. Dessen CEO nimmt Stellung zu Vorwürfen und erklärt, weshalb sich das Unternehmen bei einem juristischen Nachspiel zurückzieht. Regula Weik 14.06.2021, 17.00 Uhr

Das Referendumskomitee versammelte sich am Sonntag in Wattwil – und stellte letztmals seine Abstimmungsplakate auf.

Bild: Benjamin Manser

«Dieses Zentrum wird nie fliegen.» «Weder die Immobilie noch der Boden dürfen verkauft werden.» «Dieses Pflegeangebot muss nachgebessert werden.» Diese Äusserungen der Verlierer der Abstimmung zum Spital Wattwil lassen vermuten: So rasch wird in Wattwil nicht Ruhe einkehren. Adressaten ihrer Botschaften sind der Kanton und das private Pflegeunternehmen Solviva. Es will die Toggenburger Spitalliegenschaft kaufen; die Regierung bietet dazu Hand. Und es will in Wattwil ein Zentrum für spezialisierte Langzeitpflege realisieren; die Regierung spricht von einer guten Lösung.