«Wir sind wieder wie im März unterwegs»: Ein St.Galler Epidemiologe warnt vor einer zweiten Coronawelle Die Gefahr einer zweiten Coronawelle sei real, sagt Christian Herrmann, Epidemiologe und stellvertretender Leiter des Krebsregisters Ostschweiz. Die Kantonsärztin beschwichtigt. Janina Gehrig 20.06.2020, 05.00 Uhr

In St.Gallen hat sich ein «Mini-Cluster» – eine Gruppe von Leuten – beim Grillieren mit Corona infiziert, was die Fallzahlen ansteigen liess. Bild:Getty

Christian Herrmann ist alarmiert. Angesichts der aktuellen Coronafallzahlen im Kanton St.Gallen «könnten einem die Beine schlottern», sagt er. Der Epidemiologe und stellvertretende Leiter des Krebsregisters Ostschweiz der Krebsliga verfolgt die aktuelle Coronakrise analytisch seit ihren Anfängen.

Der Grund für Herrmanns Besorgnis: Gegenüber dem 10. Juni gibt es im Kanton neun Neuansteckungen. Dieser Anstieg sei «enorm», gab es vorletzte Woche doch nur drei neue Fälle. «Wir sind wieder wie im März unterwegs», sagt Herrmann. Die Gefahr einer zweiten Welle sei real.

Tatsächlich steigt die Reproduktionszahl schweizweit – wie auch in anderen Ländern – seit einigen Wochen langsam wieder an. Der R-Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter durchschnittlich mit dem Erreger ansteckt. Liegt er über 1, verbreitet sich das Virus weiter. Werte unter 1 illustrieren einen sinkenden Trend der Epidemie.

Wie aus dem Lagebericht der Covid-19-Taskforce des Bundes hervorgeht, hat der Wert bereits Ende Mai erstmals seit dem 22. März die kritische Schwelle von 1 wieder überschritten und lag am 8. Juni bei einem Wert von 1,11. Zwar lag im Kanton St.Gallen die Zahl am selben Tag noch unter dem kritischen Wert auf 0,88. Der Trend in St.Gallen folge aber weitestgehend dem schweizerischen, sagt Herrmann. Zudem sei der Wert bei geringeren Fallzahlen grösseren Schwankungen unterworfen.

Viele Ansteckungen an einem Grillfest

Fragt man Kantonsärztin Danuta Reinholz, sieht die Lage weit weniger dramatisch aus. «Von der Dynamik der Zahlen her habe ich nicht den Eindruck, dass eine zweite Welle am Anlaufen ist», sagt Reinholz. Zwar habe es in der letzten Woche tatsächlich eine ungewöhnliche Häufung der Fälle gegeben, es habe sich dabei jedoch um ein «Mini-Cluster» gehandelt: Eine abgeschlossene Gruppe von Leuten, die sich zum Grillfest traf, habe sich untereinander angesteckt. «Solche lokale Cluster wird es auch künftig immer wieder geben», sagt sie.

Danuta Reinholz, Kantonsärztin St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Es sei gefährlich, die Zahlen täglich neu zu beurteilen. Erst die Analyse der Zahlen über einen längeren Zeitraum ergebe ein aussagekräftiges Bild. Es sei ohnehin unrealistisch, in eine Situation zu geraten, in der keine Neuansteckungen mehr aufträten. «Dafür hätte man das Land im permanenten Lockdown belassen müssen.»

Auch möchte die Kantonsärztin nicht von einem Schwellenwert sprechen, ab welchem wieder Gegenmassnahmen wie Veranstaltungsverbote einzuleiten wären. Zur Erinnerung: Auf dem Höhepunkt der ersten Welle gab es schweizweit täglich über 1000 gemeldete Neufälle. In den vergangenen Tagen lag diese Zahl unter 50. Würde die Zahl der gemeldeten neuen Fälle wieder über 100 steigen und Richtung 200 gehen, wäre ein Handeln wieder angezeigt, hatten Experten der wissenschaftlichen Begleitgruppe des Bundes gegenüber der NZZ gesagt.

Zwar stimmt Herrmann Reinholz zu, dass eine Ansteckung mehrerer Personen, die eng zusammen waren, weniger schlimm sei als neun Einzelinfektionen über den Kanton verteilt. «Das wäre eine echte Katastrophe.» Herrmanns Sorgen werden dadurch jedoch nicht gemindert.

«Weil wir im Kanton St.Gallen so glimpflich davongekommen sind, denken die Leute, es sei alles gar nicht so schlimm gewesen.»

Dabei stehe der schwerste Kampf gegen das Virus erst bevor.

Die Lockerungen kommen für Herrmann zu früh

Der Epidemiologe befürchtet, dass die Lockerungen, die der Bundesrat gestern beschlossen hat, zu früh in Kraft treten. Ab kommendem Montag sind Versammlungen bis 1000 Personen wieder erlaubt.

Christian Herrmann, Epidemiologe Krebsliga Ostschweiz Bild: PD

Gelockert werden ab dann auch die Abstandsvorschriften von zwei auf eineinhalb Meter und die Polizeistunde. Die Vorschrift für Restaurants, Discos und Nachtclubs, um Mitternacht zu schliessen, fällt damit weg. Mit diesem Schritt hätte man laut Herrmann noch zuwarten sollen. Denn «es braucht Zeit, um die Auswirkungen der Lockerungen abschätzen zu können», sagt er.

Was Herrmann ebenfalls zu wenig weit geht: Das Tragen einer Maske ist weiterhin nur eine «dringende Empfehlung», und zwar dann, wenn der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann, etwa im ÖV. Wie eine aktuelle Datenanalyse des «Tagesanzeigers» von Personenströmen an den Bahnhöfen Bern, Lausanne und Zürich gezeigt hat, verzichten jedoch 94 Prozent der Pendler darauf. Dies, obwohl auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre Empfehlungen diesbezüglich geändert hat.

Demnach beugen selbst normale chirurgische Masken einer Infektionsgefahr vor, weshalb etwa in Deutschland, Frankreich und Österreich im ÖV Maskenpflicht herrscht. Dass dies hierzulande anders gehandhabt wird, sei «nicht günstig», sagt Herrmann, auch wenn eine Tragepflicht schwierig durchzusetzen sei.

«Wir müssen die Lage weiter beobachten statt Ängste schüren»

Kantonsärztin Danuta Reinholz hält derweil daran fest: «Wir müssen die Lage weiter beobachten, statt wieder Ängste zu schüren.» Und Herrmann räumt ein, die geringen Zahlen hätten immerhin den Vorteil, «dass wir bei erfolgreichem Contact-Tracing und dem Einhalten von Hygienemassnahmen weitere Neuansteckungen eindämmen können».

Derzeit befinden sich im Kanton St.Gallen fünf an Covid-19 erkrankte Personen in Spitalpflege, zwei weitere auf der Intensivstation. Insgesamt gibt es bisher 820 bestätigte Fälle sowie 38 Todesfälle.