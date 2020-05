«Die ganze Familie leidet unter dieser Tat»: Nach Bruderdrama in Bazenheid muss Angeklagter 4,5 Jahre ins Gefängnis Weil er seinen älteren Bruder mit einem Rüstmesser getötet haben soll, stand ein 31-jähriger Sozialhilfeempfänger am Donnerstag vor dem Kreisgericht. Der Familientragödie voraus ging ein Erbstreit und eine seit jeher gewalttätige Geschwisterbeziehung. Noemi Heule 28.05.2020, 18.50 Uhr

In diesem Einfamilienhaus in Bazenheid kam es im Oktober 2017 zum Familiendrama. Bild: Beat Lanzendorfer

Zwei Brüder sitzen einander vor dem Kreisgericht Toggenburg gegenüber, um den Tod eines dritten Bruders zu verhandeln. Der eine als Angehöriger, Augenzeuge und Zivilkläger; der andere als Angeklagter, der den Bruder 2017 mit einem Rüstmesser getötet haben soll.

Es sind zwei ungleiche Brüder, die den drei Richtern ihre Darstellung des Familiendramas präsentieren. Der jüngste, lang und schlaksig, verfolgt die Verhandlung kerzengerade, während der ältere, klein und gedrungen, zusammengefallen auf dem Angeklagtenstuhl sitzt. Beide haben ihre langen Haare im Nacken zusammengebunden.

Ungleich ist auch das Bild, das sie vom gemeinsamen Bruder, dem Todesopfer, skizzieren. Der jüngere hebt dessen Fürsorge hervor, der 31-jährige Angeklagte dagegen spricht von einer gewalttätigen Geschwisterbeziehung.

Ein Streit um Geld eskaliert

Die Darstellungen der Tat unterscheiden sich dagegen kaum. Sie nahm ihren Anfang im Elternhaus in Bazenheid, wo die beiden jüngeren Brüder gemeinsam Videospiele spielten. Das später Opfer war zu diesem Zeitpunkt noch nicht am Schauplatz des Verbrechens.

Die beiden kamen darauf zu sprechen, ob das spätere Opfer dem Beschuldigten 8000 Franken überwiesen habe. Diese Summe war ihm aus dem Verkauf des Elternhauses versprochen worden, nachdem er seinen Teil des Erbes wegen Schulden an den Bruder abgetreten hatte. Auf das Geld wartete er jedoch vergeblich, weshalb der Angeklagte den Bruder per Telefon zur Rede stellte.

Das Gespräch eskalierte, als ihm das spätere Opfer entgegnete, er, der damals wie heute von der Sozialhilfe abhängig war, solle sich stattdessen einen Job suchen. «Ich schlitze dich auf», soll der Beschuldigte gesagt und den Bruder nach Bazenheid beordert haben.

Mit dem Rüstmesser tödlich verletzt

Der Angeklagte eilte in die Küche und griff nach einem Rüstmesser, so schilderten die Eltern den Tathergang, die zum Zeitpunkt der Tat im Einfamilienhaus waren. Hinter der Eingangstüre wartete der Beschuldigte mit dem Messer auf den älteren Bruder. Als dieser an die Türe polterte, stemmten sich der Vater und der jüngste Bruder gegen die Tür, um die beiden Wütlinge auseinanderzuhalten. Dennoch schaffte es der Ältere hinein und stürmte nach Aussagen der Mutter wie eine «Dampfwalze» ins Haus.

Es kam zur Rangelei. Dabei traf der Angeklagte den Täter mit der Klinge am Hals. Als er merkte, dass er «angestossen sei», habe er das Messer falle gelassen. An den Rest könne er sich nicht mehr erinnern. Das spätere Todesopfer liess jedoch nicht von ihm ab, heisst es in der Anklageschrift. Er drückte den Angeklagten mit den Worten zu Boden, er solle sein Blut trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits tödlich an der Halsschlagader getroffen und verblutete wenige Stunden später im Spital.

Vom Bruder sexuell missbraucht

Der Streit um das Erbe war allerdings nur das letzte Kapitel in der Beziehung zwischen den beiden Brüdern, die Familienmitglieder als «Auf und Ab» bezeichnen. Die Kluft reicht weit zurück: Seit seinem siebten Lebensjahr sei der Beschuldigte von seinem älteren Bruder regelmässig sexuell missbraucht worden, heisst es in der Anklageschrift.

Auch habe er ihn immer mal wieder «vermöbelt». Bereits in einer viermonatigen stationären Therapie vor der Tat wurden die Missbrauchsvorwürfe aufgearbeitet, weshalb sie von der Staatsanwalt als glaubwürdig einstuft. Nicht so die beiden Vertreterinnen der Zivilkläger, des jüngsten Bruders und der damaligen Verlobten des Opfers. Sie zweifeln diese mildernden Umstände an und werfen dem Staatsanwalt vor, fast schon als Verteidiger des Angeklagten zu agieren.

Der Staatsanwalt fordert wegen vorsätzlicher Tötung eine Freiheitsstrafe von 32 Monaten, davon 12 unbedingt. Zudem soll er zu einer psychotherapeutischen Behandlung verpflichtet werden. Das Strafmass sei in diesem Fall schwierig zu bemessen, denn:

«Die ganze Familie leidet unter dieser Tat.»

Dies bekräftigt der jüngste der Familie. Er habe nicht nur einen Bruder, seine engste Bezugsperson, sondern die ganze Familie verloren, sagte seine Vertreterin. Dazu gehört noch ein vierter Bruder, der älteste, der die Tat im Elternhaus als einziges Familienmitglied nicht miterlebte. An der Gerichtsverhandlung vom Donnerstag in der Migrosclubschule in Lichtensteig sind nur die beiden jüngsten Brüder anwesend. Hierhin ist der Prozess wegen Corona verlegt worden, um die Sicherheitsabstände einhalten zu können.

Verteidiger fordert Freispruch, Richter sprechen 4,5 Jahre

Der Verteidiger plädiert indes für Freispruch. Das Tötungsdelikt bezeichnet er als «Unfall, der an Tragik kaum zu überbieten» sei. Sein Mandant habe aus Angst vor erneuter Gewalt in einer Notwehrsituation gehandelt und seinen Bruder nicht töten wollen.

«Ich habe diese Familientragödie niemals gewollt.»

Das sagt der Angeklagte zum Schluss mit heiserer Stimme und lässt sich noch etwas tiefer in den Stuhl sinken. Er lebe seither in einem Albtraum.

Das Richtergremium überbietet die Forderungen des Staatsanwaltes deutlich: Der Angeklagte soll wegen vorsätzlicher Tötung für 4,5 Jahre ins Gefängnis, angerechnet wird die Untersuchungshaft von 116 Tagen. Die Richter kamen zum Schluss, dass der Angeklagte nicht in Notwehr gehandelt habe.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.