«Die Frage ist, ob wir die Talsohle erreicht haben»: Wie es um den Hausärztemangel in der Ostschweiz steht – und was die Kantone dagegen tun Mitte September haben an der Universität St.Gallen die ersten Medizinstudenten mit ihrem Masterstudium begonnen. Davon erhoffen sich die Ostschweizer Kantone auch mehr Hausärzte. Vor allem in den ländlichen Regionen werden wohl noch mehr Praxen schliessen, dafür finden sich Ärzte vermehrt zu Gruppenpraxen zusammen. Larissa Flammer und Adrian Lemmenmeier-Batinić 10.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Hausärztin beim Untersuch. Bild: Christian Beutler/Keystone

Hausärztemangel ist in der Ostschweiz seit Jahren Thema. Im Thurgau zeigte eine Umfrage 2017, dass es in 40 Prozent der Gemeinden keinen einzigen Hausarzt mehr gab. Heute bezeichnen sieben der 80 Gemeinden die medizinische Grundversorgung als «nicht ausreichend».

Im Jahr 2025 könnten schon 13 Gemeinden die hausärztliche Grundversorgung bei sich als «nicht ausreichend» bezeichnen. Diese Situationsübersicht hat die Anlaufstelle zur Sicherstellung der hausärztlichen Grundversorgung im Kanton Thurgau erstellt.

Wie ist die Situation im Kanton St.Gallen? Simon Graf leitet das Zentrum für Hausarztmedizin am St.Galler Kantonsspital. Auf die Frage, wie es aktuell um den Hausärztemangel im Kanton stehe, sagt er:

«Die Frage ist, ob wir die Talsohle erreicht oder gar leicht überschritten haben.»

Verlässliche Zahlen gebe es dazu nicht. Weil immer mehr Hausärzte Teilzeit arbeiten, sei die Ärztedichte kein genauer Indikator zum Zustand der hausärztlichen Grundversorgung.

Wo im Kanton St.Gallen gibt es wie viele Ärzte? (al) Die Anzahl Ärzte pro 100'000 Einwohner, die so genannte Ärztedichte, unterscheidet sich schweizweit erheblich. Kommen in Genf und der Waadt über 200 Ärzte auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner, sind es in St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden gemäss Bundesamt für Statistik zwischen 110 und 140; in Innerrhoden und im Thurgau weniger als 110. Betrachtet man die Ärztedichte im Kanton St.Gallen für Grundversorger (Haus- und Kinderärzte), zeigt sich ein sehr unterschiedliches Bild. So kommen im Wahlkreis St.Gallen auf 100'000 Einwohner rund 140 Grundversorger. Im Toggenburg dagegen sind es 80, im Werdenberg 70, im Rheintal 84, in Rorschach 84, im Sarganserland 105, im Wahlkreis See-Gaster 87 und in Wil 104. Allerdings lässt die Anzahl Ärzte pro Einwohner nur bedingte Schlüsse auf die medizinische Grundversorgung zu, da immer mehr Hausärztinnen und Hausärzte Teilzeit arbeiten. 2005 war ein Hausarzt im schweizerischen Durchschnitt 50 Stunden pro Woche tätig. Heute sind es 43. In allen St.Galler Wahlkreisen ist mindestens die Hälfte aller Hausärzte über 50 Jahre alt.

In einer kürzlich publizierten repräsentativen Umfrage des Berufsverbandes der Haus- und Kinderärzte (MFE) haben 61 Prozent der Hausärzte in der Ostschweiz angegeben, dass in ihrer Region ein Ärztemangel bestehe.

Hausarztmedizin geniesst wieder mehr Prestige

Patrick Scheiwiler ist Vizepräsident der St.Galler Ärztegesellschaft und Hausarzt in Arnegg. Er differenziert: «In den Städten und Agglomerationen ist Ärztemangel im Kanton St.Gallen weniger ein Problem.» Schwieriger sei die Situation auf dem Land, beispielsweise im Toggenburg. Grundsätzlich sei die Einzelpraxis des Landarztes, der 24 Stunden für seine Patienten da sei, ein Auslaufmodell. Scheiwiler sagt:

«Einige Ärzte im Kanton haben die Umstellung auf eine Gruppenpraxis auch einfach verschlafen.»

Für sie sei es nun schwierig, eine Nachfolge zu finden. Grundsätzlich werde es bei den Arztpraxen in den nächsten Jahren zu einer grossen Konsolidierung kommen, ist Scheiwiler überzeugt. «Was derzeit mit den Spitälern geschieht, wird auch mit den Arztpraxen passieren.» Statt viele kleine gebe es dann einige gut aufgestellte Gruppenpraxen pro Region.

Für Simon Graf ist klar, dass beim Ansehen des Berufs Hausarzt eine Trendwende stattgefunden hat. «Heute geben mehr Studenten an, Hausarzt werden zu wollen, als noch vor zehn Jahren.» Während seiner Studienzeit in den Neunzigerjahren sei der Hausarzt eine eher unbeliebte Berufswahl gewesen. Mittlerweile sei die Hausarztmedizin an den Universitäten Teil des Studiums – und geniesse wieder mehr Prestige.

Staatlich geförderte Assistenzstellen in Arztpraxen

Die Thurgauer Anlaufstelle zur Sicherstellung der hausärztlichen Grundversorgung existiert seit gut einem Jahr. Finanziert wird sie vom Verband der Thurgauer Gemeinden, der Thurgauer Ärztegesellschaft und dem Kanton. Die Stelle soll Gemeinden und potenzielle Hausärzte zusammenbringen sowie Know-how und Kontakte vermitteln.

Eine andere Art, die Hausarztmedizin zu fördern, sind Praxisassistenzprogramme. Diese Art Praktikum für Assistenzärzte in einer Hausarztpraxis bieten mittlerweile viele Kantone an. Das Thurgauer Programm haben die Ärztegesellschaft, der Grundversorgerverein, die Spital Thurgau AG, der Verein niedergelassener Spezialisten und der Kantonsärztliche Dienst aufgegleist.

Es gibt zwei Varianten: ein dreimonatiger Einsatz, während dem Assistenzärzte bei einem der Kantonsspitäler angestellt sind, oder eine sechsmonatige Anstellung direkt bei einer Praxis. Bei beiden Varianten übernimmt das Programm zwei Drittel beziehungsweise die Hälfte der Lohnkosten des Assistenzarztes.

Nach Spitalschliessungen: Neue Ausbildungsplätze im Zentrum

Der Kanton St.Gallen investiert jährlich gut 1,5 Millionen Franken in das Praxisassistenzprogramm. Stellt ein Hausarzt einen interessierten Assistenzarzt für ein halbes Jahr in seiner Praxis an, übernimmt der Kanton drei Viertel der Lohnkosten. Auch können junge Ärztinnen und Ärzte an einem zweijährigen Weiterbildungsprogramm teilnehmen.

Dabei sind sie am St.Galler Kantonsspital angestellt, arbeiten in Hausarztpraxen und können verschiedene Fachgebiete im Spital vertiefen. Über 100 Ärzte haben an einem dieser Programme teilgenommen, seit sie 2008 eingeführt wurden.

Bald schliessen im Kanton vier Landspitäler. Wie wirkt sich das auf die Ausbildung der Hausärzte aus? «Damit weiterhin genügend Weiterbildungsplätze für Assistenzärzte vorhanden sind, plant das Kantonsspital St.Gallen Grundversorgerstationen», sagt Graf – also Bereiche, in denen keine komplexen Fälle behandelt werden. Kleinere Spitäler eignen sich besser für die anfängliche Weiterbildung der Assistenzärzte, weil dort weniger komplexe Fälle behandelt werden.

Jährlich 20 neue Ärzte für die Region

Mitte September haben an der Universität St.Gallen die ersten Medizinstudenten mit ihrem Masterstudium begonnen. 27 Studierende sind am Joint Medical Master eingeschrieben. Ziel des Studiengangs, zu dem die St.Galler Stimmbevölkerung vor zwei Jahren an der Urne ein deutliches Ja einlegte, ist unter anderem, mehr Ärzte für die Ostschweiz zu gewinnen.

Der Master fokussiert denn auch stärker auf medizinische Grundversorgung als Programme an anderen Universitäten. Es werden Praktika in Arztpraxen durchgeführt; ein Mentorsystem lässt die Studierenden bereits früh an Institutionen in der Region anknüpfen.

«Ob die Leute danach tatsächlich in der Region bleiben und ob sie sich dafür entscheiden, Hausärzte zu werden, darauf können wir im Studium nur beschränkt hinwirken», sagt Alexander Geissler. Er ist Ordinarius für Management und Gesundheitswesen an der Universität St.Gallen und gestaltet das Programm des neuen Medizinmasters.

«Grundsätzlich ist der Studiengang für Leute attraktiv, die in ihrer Heimatregion bleiben möchten.»

Jährlich könne man 40 Ärztinnen und Ärzte in St.Gallen ausbilden. «Wenn nur die Hälfte in der Region bleibt, bedeutet das pro Jahr 20 neue Ärzte für die Ostschweiz.»