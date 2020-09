Die Fasnacht steht auf wackligen Beinen - Ostschweizer Organisatoren planen dennoch In Basel und Luzern findet die Fasnacht in abgespeckter Form statt. In der Ostschweiz planen die einen ihre Fasnacht, als gäbe es keine Krise, die anderen haben mit den Vorbereitungen noch gar nicht begonnen. Elias Hostettler 11.09.2020, 05.00 Uhr

Bei den Fasnachtsvorbereitungen für 2021 herrscht viel Ungewissheit. Bild: Ralph Ribi

In Olten ist sie abgesagt, in Basel und Luzern findet die nächste Fasnacht in abgespeckter Form statt, wie seit dieser Woche bekannt ist. Nach monatelangen Vorbereitungen wurden bereits in diesem Jahr unzählige Fasnachtsaktivitäten kurzfristig abgesagt. Auch 2021 wird das Coronavirus einen grossen Einfluss auf die Durchführung der Fasnachtsfeiern im ganzen Land haben.