Die ersten Bewohner sind in das neue Abtwiler Pflegeheim Wisental eingezogen: «Ich habe immer noch das Gefühl, wir seien hier nur in den Ferien» Säntisblick, Hobbyräume, feine Küche – das neu eröffnete Alters- und Pflegeheim Wisental in Abtwil füllt sich langsam mit Leben. Es bietet den Service eines Ferienresorts. Und trotzdem ist der Umzug für viele Pensionärinnen und Pensionäre ein schwerer Schritt. Melissa Müller 08.08.2020, 05.00 Uhr

Eine nette Dame an der Rezeption, Orchideen auf dem Tresen und ein Schild mit Goldrahmen, auf dem «Herzlich willkommen» steht: Beim Eintreten in das neue Alters- und Pflegezentrum Wisental in Abtwil wähnt man sich in einem gehobenen Hotel. In der Lobby sitzen ältere Herrschaften in sonnengelben Ohrensesseln neben einem Kachelofen und lesen die Zeitung.

Nach einer zweieinhalbjährigen Bauzeit hat das Pflegeheim kürzlich seine Tore geöffnet. 8000 Quadratmeter gross ist es und liegt am Dorfrand, etwas unterhalb der katholischen Kirche, umgeben von Landwirtschaftszone. Nun füllt sich der 31 Millionen Franken teure Bau mit Leben.

Josef Künzle war der erste Bewohner, der am 8. Juni in eines der 57 Pflegezimmer einzog. Zuvor wohnte er im Pflegezentrum Oberhalden in Engelburg. Künzle wollte aber unbedingt zurück in sein Dorf. «Weil ich ein Abtwiler bin. Hier kenne ich mehr Leute, und das gibt mir Zufriedenheit», sagt der 73-Jährige. Schon nach wenigen Tagen freundete er sich mit einem Zimmernachbarn an.

Uschi Hofmann, Geschäftsführerin ad interim, begleitet die Bewohnerinnen und Bewohner bei ihrem Eintritt in die neue Lebensphase. Bereits 50 Interessenten stehen auf der Warteliste. Dabei merkte sie schnell:

«Einen Engelburger nach Abtwil zu verpflanzen, ist eine Sünde. Und umgekehrt auch.»

Herzstück des Flachdachbaus ist das öffentliche Restaurant mit Gartenterrasse im Parterre. Die Wände des Lokals sind mit Kuhglocken geschmückt. Die Fensterfront gibt den Blick frei auf eine Wiese mit alten Obstbäumen, dahinter ist ein Fussballplatz. Vis-a-vis thront das Alpsteinmassiv. Uschi Hofmann sagt:

«Die Zimmer mit Säntisblick gingen weg wie warme Weggli.»

Ein Zimmer kostet 140 Franken im Tag, inklusive Wäsche, Reinigung und Verpflegung. Zuzüglich Betreuungstaxen und pflegerische Leistungen. Jedes Zimmer hat eine Dusche. Auf jedem Stock gibt es auch ein Badezimmer mit Badewanne, falls jemand lieber ein Vollbad nehmen will.

Die zwölf Wohnungen für betreutes Wohnen sind bereits alle besetzt. Sie kosten ab 3000 Franken, inklusive Mittagessen, Notfallversorgung und Reinigung. Eine dieser Wohnungen haben sich der Abtwiler Karl Moser und seine Frau frühzeitig gesichert. «Dabei hätte ich nie gedacht, dass wir einmal in ein Altersheim ziehen», sagt der schlanke und durchtrainierte 86-Jährige. Der ehemalige Marathonläufer wandert noch immer jeden Morgen früh zügig eine Stunde auf einen Hügel.

Bis vor kurzem besass das Ehepaar Moser ein Einfamilienhaus in Abtwil. Die Frau war die Chefin im Haus, der Mann der Boss im Garten. «Ihr bringt uns hier nur mit der Bahre raus», pflegte Karl Moser zu seinen «vier Goofe» zu sagen.

Aber dann kam alles anders. Seine Frau wurde krank. Nach reiflicher Überlegung verkauften sie ihr Haus. «Wir fühlen uns gut aufgehoben», sagt der pensionierte Steuerbeamte über sein neues Zuhause. Hier können die beiden eigenständig ihren Lebensabend verbringen, bis ans Ende. Und bei Bedarf pflegerische Leistungen in Anspruch nehmen.

«Ich habe jedoch immer noch das Gefühl, wir seien hier nur in den Ferien und würden in unser Haus zurückkehren.»

Schon ein paar Tage, nachdem das Ehepaar Moser in die Senevita eingezogen war, erkrankte eine betagte Nachbarin. Kurz darauf verstarb sie. «Es stimmt mich schon nachdenklich, dass hier unsere letzte Station ist», sagt Moser.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Alters- und Pflegeheimen beträgt laut Uschi Hofmann eineinhalb bis zwei Jahre. Die meisten Betagten wohnen mit Hilfe der Spitex so lange zuhause wie möglich. «Wenn es nicht mehr geht, sei es wegen Diabetes, Sturzgefahr oder Demenz, kommen sie zu uns.»

Immer mehr ältere Menschen entscheiden sich aber auch bewusst frühzeitig für betreute Wohnungen. Weil sie sich eingestehen, dass sie Unterstützung und Entlastung benötigen. Ihnen falle es in der Regel nicht schwer, neue Kontakte zu knüpfen. Wer den Umzug hingegen als unvermeidliches Übel betrachtet, tue sich meist schwerer mit dem Einleben.

Um diesen einschneidenden Schritt zu erleichtern, wird einiges geboten: Fitness, Aktivierung, ein Hobbyraum, ein Raum der Stille für Gebete. Auch ein Therapiehund soll den Bewohnern in Zukunft Gesellschaft leisten.

Das Gruppengefühl beim Essen stärken

Uschi Hofmann führt durch den ersten Stock. Der breite Korridor ist mit Antiquitäten wie einer Nähmaschine, einem antiken Radiogerät und bemalten Bauernschränken geschmückt. Die Technik ist auf dem modernsten Stand, aber die Möbel sollen Heimeligkeit verbreiten.

Gemeinsame Mahlzeiten stärken das Wir-Gefühl. «Die Stimmung ist fast wie in einer WG», sagt Geschäftsführerin Hofmann. Die Frauen und Männer versammeln sich zum Znacht um einen grossen Tisch. Es gibt Zwetschgenjalousie und Fleischplättli. Josef Künzle, der erste Bewohner, setzt sich zu seinem neuen Freund. Ein anderer Mann will allein an einem Tisch sein – auch das wird respektiert.

«Wie Dauerferien», sagen einige «Gäste», wie hier die Bewohner genannt werden. Einige kennen sich schon von früher, ehemalige Schulkameraden treffen aufeinander.

Gerne hätte man den Bau der Architekten Gähler Flüehler feierlich eingeweiht und der Öffentlichkeit präsentiert. «Wegen Corona war dies leider nicht möglich», sagt Uschi Hofmann. Das Fest soll im Herbst nachgeholt werden.