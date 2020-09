Die ersten Bäume wurden gefällt – damit haben die Bauarbeiten für das neue Hallenbad in Appenzell offiziell begonnen Für den Neubau des Hallenbades in Appenzell soll nur Holz aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden verwendet werden. Am Mittwoch wurden im Potersalp-Wald die ersten Bäume gefällt. Die Bauphase ist damit offiziell eröffnet worden. Claudio Weder 16.09.2020, 20.15 Uhr

Die Holzernte-Maschine fährt heran, packt einen der gekennzeichneten Bäume, sägt den Stamm durch, hebt ihn hoch, entastet ihn und zerlegt ihn anschliessend in gleich grosse Teile. Der 25 Tonnen schwere Harvester oder Vollernter, wie die Maschine genannt wird, ist blitzschnell: «Er erledigt in anderthalb Minuten das, wofür zwei Forstmitarbeiter rund 30 Minuten benötigen würden», sagt der Innerrhoder Oberförster Martin Attenberger.

Die Holzschlagarbeiten, die am Mittwoch im sogenannten «Herz» des Potersalp-Waldes in Angriff genommen wurden, haben feierlichen Charakter. Denn: Das geerntete Holz soll als Baumaterial für das neue Hallenbad in Appenzell verwendet werden. Mit dem ersten Fällen der Bäume ist also gleichzeitig der offizielle Startschuss für die Bauarbeiten erfolgt.

Ruedi Ulmann, Bauherr Appenzell Innerrhoden. Bild: PD

Mit dem Neubau sei man «im Zeitplan», sagte Bauherr Ruedi Ulmann. «Bereits jetzt laufen die Baumeisterarbeiten auf Hochtouren, 75 Prozent der Arbeiten konnten vergeben werden.» Das Hallenbad soll voraussichtlich im Frühling 2022 eröffnet werden.

1200 Tannen werden gefällt

«Beim Festlegen des Architekturwettbewerbs war es der Standeskommission ein Anliegen, dass mit dem Neubau ein Holzbau realisiert wird», so Ulmann weiter. Ebenso sei mehrfach der Wunsch geäussert worden, dabei ausschliesslich Holz aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden zu verwenden. Insgesamt werden für den Neubau des Hallenbads 1600 Kubikmeter Holz benötigt. Dazu werden rund 1200 Tannen gefällt. Allein im «Herz» ist auf einer Fläche von 1,8 Hektaren die Ernte von rund 375 Kubikmetern vorgesehen.

«Die Holzernte-Maschine erledigt in anderthalb Minuten das, wofür zwei Forstmitarbeiter rund 30 Minuten benötigen würden.» Bild: Claudio Weder

Der Holzschlag im «Herz» hätte gemäss Oberförster Attenberger aber auch sonst stattgefunden. Das Holzschlag-Gebiet befindet sich im Waldreservat Bruggerwald-Kronberg. «Hier werden im Rahmen eines vom Bund finanzierten Biodiversitätsprojekts seit Jahren die Wälder aufgelichtet, um etwa das Auerhuhnvorkommen zu fördern. In diesem Sinn ist es ein glücklicher Zufall, dass wir das Holz aus dieser Durchforstung für das Hallenbad zur Verfügung stellen können.»

Dieses Holz allein reicht allerdings nicht aus, wie Revierförster Walter Koller ergänzte. «Einen Teil davon müssen wir auch dem Staatswald entnehmen.» In den kommenden sechs Wochen wird das Holz geerntet. Abnehmer sind drei Sägereien aus der Region. Von den 1600 Kubikmetern kann erfahrungsgemäss jedoch nur die Hälfte als effektives Bauholz verwendet werden. Es wird nicht nur als Konstruktionsholz für die Dachträger eingesetzt, sondern auch für die Fassade verwendet.

So soll das neue Hallenbad dereinst aussehen. Visualisierung: Nightnurse Images Gmbh

Beitrag zur Energieeffizienz

Der Neubau kostet 21 Millionen Franken. Das aus dem Architekturwettbewerb hervorgegangene Siegerprojekt «Equilibre» des Zürcher Architekturbüros Peter Moor GmbH sieht eine zweigeschossige Holzkonstruktion mit Betonsockel vor, die von oben betrachtet die Form eines Windrades haben wird. Das Erdgeschoss soll Platz bieten für das 25-Meter-Schwimmbecken, das Lehrbecken sowie den zentralen Eingangsbereich. Im Obergeschoss befindet sich der Sauna- und Wellnessbereich sowie eine Dachterrasse.

«Der Standeskommission war es ein Anliegen, ein emissionsfreies Hallenbad zu bauen», so Bauherr Ruedi Ulmann. Nicht nur die Fotovoltaikanlage und die Wärmepumpe leisten letztlich einen Beitrag zur Energieeffizienz des Gebäudes. Das heimische Holz tut es auch.