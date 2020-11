FrauenStimmrecht Die Erste ihrer Art: Hannelore Fuchs-Stärkle war die Anwältin im Fall Theresia Rohners gegen den Kanton Appenzell-Innerrhoden Als Einzige traute sich Hannelore Fuchs 1990 das Mandat Theresia Rohners gegen den Kanton Appenzell Innerrhoden vor Gericht zu vertreten. Die erste feministische Anwältin des Kantons St. Gallen wagte damit, was kein männlicher Kollege wagte: Die Forderung nach Gleichstellung vor Kantonsautonomie. Viola Priss 27.11.2020, 05.00 Uhr

Hannelore Fuchs-Stärkle, die Anwältin Theresia Rohners. Bild: Niklaus Fuchs

Vergeblich suchte Theresia Rohner mit ihrer Klage für das Frauenwahlrecht Ende der 1980er-Jahre nach anwaltlicher Vertretung vor Gericht. Ein zu heisses Eisen war das Mandat den Anwälten Appenzell-Innerrhodens, ging es immerhin darum, den eigenen Kanton anzuklagen.

Kampf für ein Ende der Unterwerfung

In der Anwältin Hannelore Fuchs-Stärkle aber stiess Rohner auf eine Verbündete. Die damals 50-jährige Anwältin und frühere nebenberufliche Richterin am Kreisgericht Rorschach war, wie Theresia Rohner auch, eine Pionierin: Die erste feministische Anwältin des Kantons St. Gallen.

Präzedenzfälle dieser Grössenordnung waren in der Anwaltskanzlei Anwälte 44 unter Paul Rechsteiner aber bereits 1990 kein unbekanntes Terrain. Paul Rechsteiner, der langjährige Kollege und Wegbegleiter Hannelore Fuchs-Stärkles, wagte es bereits kurz vor dem Fall des Frauenstimmrechts in Appenzell-Innerrhoden, erstmals die kantonale Verfassung vor dem obersten Gericht anzuzweifeln und auf ihre Legalität überprüfen zu lassen.

Die bis dato im Kanton Appenzell geheim stattfindenden Strafgerichtsprozesse wurden dank seiner Verteidigung für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Damit erstritt die Kanzlei erstmals geltendes Menschenrecht vor kantonaler Gesetzesschrift – und bewirkte ihre Aufhebung.

Es war auch diese Vorarbeit, die Theresia Rohner 1990 mit ihrem Anliegen in die Kanzlei führte, erinnert sich Rechsteiner: «Sie kämpfte damals für die gerechte Sache, für die Gleichbehandlung von Frauen als stimmberechtigte Bürger. Damit wollte Sie nach Appenzell holen, was laut Menschenrechtskonvention in der restlichen Schweiz bereits Konsens war. So wie wir, wie Hannelore Fuchs-Stärkle auch.» Rechsteiner sagt:



Paul Rechsteiner, Anwalt und Kollege. Bild: Urs Bucher, Datum: 17. November 2019

Mit dem Kämpfen kannte sich Hannelore Fuchs-Stärkle aus, obwohl sie 1990 erst sieben Jahre in der Kanzlei als Anwältin tätig war. Herausforderungen suchte sie, Lösungen zu finden motivierte sie. Mit Mitte 30, als Mutter und mit abgebrochenem Germanistikstudium, wagte sie die späte juristische Laufbahn über den zweiten Bildungsweg. Mit keinem geringeren Ziel, als den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben und Menschen, explizit Frauen, aber auch Kindern und Migranten zu ihrem Recht zu verhelfen. Bis zu ihrem Tod im Februar dieses Jahres kämpfte sie «gegen jede Form von Unrecht», wie es in der Traueranzeige ihrer Familie heisst.

Im Kampf mit dem männlichen Standesdünkel

Mit Akribie, Instinkt und Engagement prüfte Fuchs die Verfahrensvoraussetzungen auf ihre absolute Fehlerlosigkeit – entscheidend für den späteren Siegeszug ihrer Klientin Theresia Rohner sowie der Ostschweizer Frauenbewegung: «Sie hatte sich rasant all jene Kompetenzen angeeignet, die es für einen Fall dieser Tragweite bedurfte», sagt Rechsteiner.

Die brisante Anklage mit einem Anfechtungsobjekt namens «kantonale Verfassung» stand und fiel mit ihrer Strategie. Wollte sie, stellvertretend für ihre Mandantin Theresia Rohner und stellvertretend für alle Frauen des Kantons Appenzell-Innerrhoden vor keinem Geringeren als dem Bundesgericht Gehör finden, mussten Anfechtungsgegenstand und Sachlage bis ins Detail durchleuchtet sein. In den Gegenstimmen des männlichen Standesdünkel mundtot gemacht zu werden, wie all die Jahre zuvor, hätte eine Niederlage nicht nur für die Anwältin persönlich, sondern für eine ganze Bewegung bedeutet.

Die Innerrhoder Landsgemeinde im Kriegsjahr 1941. Frauen dürfen nicht abstimmen. Sie stehen ausserhalb des Rings, wo die Männer über die Geschäfte entscheiden. Die Verhältnisse an der Landsgemeinde 1941 sind klar: Links die Frauen und Kinder, rechts die Männer im Ring. Jahre später sind die Frauen immer noch bloss Zuschauerinnen: An der Innerrhoder Landsgemeinde, wie hier im Jahr 1973, müssen sie ausserhalb des Rings bleiben. Auf Bundesebene wurde das Frauenstimmrecht am 7. Februar 1971 bereits eingeführt. Als erster Kanton hatte Waadt das Frauenstimmrecht bereits 1959 eingeführt. Bis 1972 folgten alle anderen – bis auf Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden. Diese zwei Frauen stehen an der Innerrhoder Landsgemeinde im Jahr 1983 auf einer Bank, um einen besseren Blick auf das Geschehen im Ring zu haben. Da sich die Landsgemeinden von Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden mannhaft weigern, den Frauen die politische Gleichberechtigung auf Kantonsebene zuzugestehen, hat die Interessensgesellschaft für die politische Gleichberechtigung der Frau in kürzester Zeit 1830 Unterschriften gesammelt. Diese übergibt sie am 20. September 1983 der Petitionskommission in Bern.

Landsgemeinde Innerrhoden, 24. April 1988: Noch immer wird den Frauen das Stimmrecht auf Gemeinde- und Kantonsebene verweigert.

Die Innerrhoderin Theresia Rohner, ganz rechts, und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter verlassen am 27. November 1990 in Lausanne das Bundesgericht nach der Urteilsverkündung des Gerichts über die Beschwerde zum Frauenstimmrecht in Innerrhoden. Theresia Rohner nimmt vor dem Bundesgericht Stellung zum Urteil. Das Bundesgericht hiess die Beschwerde, die sie mit Gleichgesinnten aus dem Kanton eingereicht hatte, gut und entschied, dass Innerrhoden aufgrund des Gleichheitsartikels der Bundesverfassung den Frauen das Stimm- und Wahlrecht ab sofort zugestehen muss.

Bilder, die in die Geschichte eingehen: An der Innerrhoder Landsgemeinde vom 28. April 1991 heben erstmals auch Frauen die Hand.





Frauen und Männer stehen an dieser Landsgemeinde erstmals zusammen im Ring.



Wie stand Hannelore Fuchs-Stärkle selbst zu feministischen Strömungen und seit wann? In seinem Nachruf vom Februar dieses Jahres zeichnet Paul Rechsteiner einige Eckpunkte davon nach: Als die Männerschweiz das Frauenstimmrecht 1959 mit einem Zweidrittelsmehr verwarf, war Hannelore Fuchs-Stärkle 23 Jahre alt.

1983, als sie in die Rechtsanwaltskanzlei Rechsteiner eintrat, dauerte es nochmals weitere fünf Jahre bis zum erneuerten Eherecht von Frau und Mann. Erst dann war es Frauen offiziell möglich, einer beruflichen Tätigkeit ohne dem Einverständnis des Ehemanns nachzugehen. War ihr emanzipatorischer Kampfesgeist bereits damals erwacht, konnte er schliesslich in Theresia Rohner und dem Casus Appenzell-Innerrhoden 21 Jahre später zum Ausdruck kommen.

Das Bundesgericht gab den Klägerinnen um Theresia Rohner schliesslich Recht. Für Hannelore Fuchs war dies jedoch nur ein Etappensieg: Die Feministin nahm sich auch in den Folgejahren als Anwältin, Richterin und Präsidentin der Beobachtungsstelle Asyl- und Ausländerrecht Ostschweiz jenen an, die vor Gericht nicht ausreichend Stimme fanden und lebte ihren Beruf, besser gesagt ihre Berufung, als Verteidigerin der grundlegenden Idee der Judikative: Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich, weltweit, schweizweit – und dank ihr, seit 30 Jahren auch in Appenzell Innerrhoden.