Die elektronische Beglaubigung ist im Kanton St.Gallen eingeführt – es gibt aber noch Hürden Im Kanton St.Gallen ist die elektronische Beurkundung und Beglaubigung nun möglich. Davon sollen vor allem Unternehmen und Anwälte profitieren. Der Kreis der Nutzenden ist aber beschränkt. 09.03.2020, 09.01 Uhr

Was bisher nur auf Papier möglich war, soll nun auch elektronisch gehen: Beglaubigungen und Beurkundungen. Bild: Chris Iseli

(pd/lim) Per sofort ist im Kanton St.Gallen die elektronische Beurkundung und Beglaubigung möglich. Mit einem Nachtrag zur kantonalen Verordnung über die öffentliche Beurkundung und die Beglaubigung können sich Urkundspersonen künftig im Schweizer Urkundspersonenregister registrieren lassen und das Zertifikat für elektronische Beurkundungen und Beglaubigungen erhalten. In der Praxis bestehen aber für viele potenzielle Nutzerinnen und Nutzer noch Hürden, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons.