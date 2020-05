Die einen wurden ermordet, die anderen reich: Eine Ausstellung in Heiden erzählt die Geschichten von Ostschweizern in den Kolonien Sie wollen reich werden mit Tabak, Gold und Zucker. Im 19.Jahrhundert locken die Kolonien auch viele junge Männer aus der Ostschweiz an. Ihrem Schicksal gehen eine Ausstellung in Heiden und ein Buch nach. Rolf App 25.05.2020, 05.00 Uhr

Vorne die Chefs, hinten die Arbeiter: Drei Schweizer auf einer Gummiplantage. Traugott Zimmermann

Auf dem Dunant-Platz in Heiden werden auf vierzehn grossformatigen Plakaten vier Lebensgeschichten erzählt, die vom wechselhaften Leben der Ausserrhoder Kaufleute in der Fremde handeln. Blickt man von hier hinüber nach Lindau, scheint diese Ferne ganz nah, wären da nicht die für die meisten noch geschlossenen Grenzen. Geschlossen ist auch bis zum 19. Juni das Museum Heiden, deshalb findet seine neueste Ausstellung fürs Erste Open Air statt.

Aber der Ort ist gut gewählt für das Thema, über das Museumsleiter Marcel Zünd jetzt erzählt. Denn in die Ferne hat es im 19.Jahrhundert viele gezogen. Manche sind untergegangen, haben Konkurs gemacht oder sind früh gestorben. Einige aber sind auch reich geworden mit Tabak, Gold, Zucker, Kaffee oder eben Textilien, und haben ihre Schätze dann einem Museum oder einer Schule vermacht.

Die Weissen sehen sich an der Spitze

So ist auch Heiden zu seinem im ortsgeschichtlichen Zusammenhang doch eher fremdartig wirkenden Bestand an Waffen, Flechtwerk, Kleidung und Schmuck aus Niederländisch-Indien gekommen, dem heutigen Indonesien. Auch eine ganze Reihe von Fotografien sind dabei. Sie zeigen, wie sich die Siedler und Kaufleute selber inszenierten: als das Europäer, die an der Spitze einer kulturellen Hierarchie stehen und sich den Einheimischen überlegen sehen. Ein «getreues Abbild» zu geben von den «verschiedenen Culturstufen und Culturzustände fremder Völker und Länder»: So umschreibt etwa die 1878 gegründete Ostschweizerische Geographisch-Commercielle Gesellschaft den Zweck ihrer ethnographischen Sammlung, die sich heute im Historischen und Völkerkunde-Museum St.Gallen befindet.

Waffen und Schilde prägen das Bild: Objekte aus Indonesien im Museum Heiden. PD

Die Ausstellung in Heiden und vor allem das dazu von Ralph Harb und Andreas Zangger erarbeitete, weit ausgreifende Buch schlagen ein besonderes Kapitel der Ostschweizer Geschichte auf. Sie erzählen, wie nach 1815 Schutzzölle den Absatz der Ostschweizer Textilindustrie in Europa mehr und mehr behindern, und wie sie deshalb Märkte in Fernost ins Auge fasst. Dorthin zieht es auch Johann Conrad Sonderegger, Hermann Küng-Ganno, Johann Küng-Mösli und Johann Traugott Zimmermann-Sonderegger, deren Sammlerfleiss das Museum Heiden seinen Bestand verdankt – und deren Lebensgeschichten Andreas Zangger im zweiten Teil des Buches erzählt. Niederländisch-Indien ist ihr Ziel, das heutige Indonesien.

Appenzell Ausserrhoden ist ein karges Land. Schon früh hat sich hier als Nebenerwerb eine Textilindustrie herausgebildet, deren Produkte über ein dichtes Handels-Netzwerk in alle Welt verkauft werden. Sie machen Familien wie die Zellweger in Trogen reich und Ausserrhoden im 19.Jahrhundert zu einem «El Dorado» für unkonventionelle Fabrikanten und risikobereite Geschäftsleute.

Vom Bundesrat zum Konsul gewählt

Doch krisenfest ist das Gewerbe nicht. Als der 1834 in Wald geborene Johann Conrad Sonderegger seine Lehre bei Salomon Zellweger-Walser in Trogen anfängt, liegt der Konkurs von dessen Vater nicht weit zurück. 1855 schifft sich der 21-jährige Sonderegger nach Batavia ein, dem heutigen Jakarta. Er soll den Verkauf von Stoffen aus der Ostschweiz ankurbeln. 1863 wird er vom Bundesrat zum Konsul gewählt, weil er, wie das Kaufmännische Directorium St.Gallen befindet, «ein achtbarer Mann von grossem Talent und vieler Geschäftsgewandtheit» sei.

Es ist ein Ehrenamt, verbunden mit ziemlich viel Arbeit. Zum Beispiel muss er herausfinden, was aus Schweizer Söldnern geworden ist, die im niederländischen Kolonialheer Dienst tun. Oft gibt es nur noch das frühe Ableben zu melden und ein paar Franken an Hinterlassenschaft zu überweisen.

«Sklaverei auf Zeit»

Die Holländer haben in diesem Teil der Welt im 17.Jahrhundert Portugiesen und Engländer verdrängt, und sich zunächst auf den Handel mit wertvollen Gewürzen konzentriert, dann aber begonnen, in Plantagen Kaffee, Tabak, Kautschuk, Baumwolle und Zuckerrohr anzubauen, und Bodenschätze auszubeuten. Der in Niederländisch-Indien gewonnene Gummi spielt eine wichtige Rolle in der Industrialisierung.

Den Preis zahlen die Einheimischen. Es kommt zu Hungersnöten und Aufständen. Verarmte Bauern aus Java, chinesische Kulis aus Singapur und China, und indische Bauarbeiter sind als billige Arbeitskräfte den Plantagenmanagern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Andreas Zangger und Ralph Harb bezeichnen das System als «Sklaverei auf Zeit».

Fernweh und Abenteuerlust treiben die Schweizer an

In diese Welt kommen nun die von Fernweh, Abenteuerlust und Karrierestreben getriebenen Schweizer. Die meisten dieser geschätzt 8000 Auswanderer leisten als einfache Soldaten Dienst. Doch findet man zwischen 1870 und 1930 auch etwa 500 Schweizer auf den Plantagen. Hier sucht auch Hermann Küng-Ganno sein Auskommen, der in Singapur als Textilkaufmann begonnen hat – und wird schon wenige Monate nach seiner Ankunft zusammen mit seiner Frau von chinesischen Kulis ermordet.

Sein Bruder Johannes Küng-Mösli übernimmt die Tabakplantage mit dem romantischen Namen «Saentis». Und hat mehr Glück. «Ich bin immer sehr gerne hier, habe trotz des einsamen Lebens nie Langeweile», schreibt seine Frau Emma nach Hause. Als ihr auf Sumatra geborener Sohn ins Schulalter kommt, kehrt sie zurück. 1896 trifft auch Johannes Küng-Mösli wieder in Heiden ein. Bei sich hat er achtzig Koffer und Kisten, deren Schätze jetzt im Museum ruhen.