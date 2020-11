«Auch Tränen dürfen sein»: 37 Bewohner des maroden Altersheims Espel ziehen ins Gossauer Betagtenheim Schwalbe

Wie ist es, wenn man mit 91 Jahren noch einmal umziehen muss? Bewohnerin Silvia Kellenberger erzählt, wie sie die Züglete vom Gossauer Altersheim Espel in die «Schwalbe» erlebt. Melissa Müller 12.11.2020, 17.06 Uhr

Züglete vom maroden Gossauer Altersheim Espel ins Provisorium beim Betagtenheim Schwalbe: Wir begleiten die 91-jährige Bewohnerin Silvia Kellenberger

Silvia Kellenberger hätte nicht gedacht, dass sie kurz vor ihrem 91. Geburtstag, den sie am 15. November feiert, noch einmal umziehen muss. Sie ist eine der 37 Bewohnerinnen und Bewohner des maroden Altersheim Espel, die diese Woche ins Betagtenzentrum Schwalbe gezügelt sind.

Der Abschied vom alten Haus fällt manchem Bewohner schwer. Nötig ist der Umzug, weil die Sana Fürstenland AG die beiden Altersheime Schwalbe und Espel zusammenführen will. Da das Bauprojekt seit drei Jahren blockiert ist und das Altersheim Espel zunehmend verlottert, müssen die Bewohner ins Provisorium neben der «Schwalbe» ziehen. Dort wurden für drei Millionen Franken 37 Wohnmodule errichtet.

Von Röcken auf Hosen umgestellt

Silvia Kellenberger ist guter Dinge: «Jetzt lasse ich mich überraschen. Ich sehe die Notwendigkeit dieses Umzugs», sagt die aufgestellte Dame, die jeden Morgen die «Appenzeller Zeitung» liest. Sie trägt einen fliederfarbenen Kaschmirpullover, das weisse Haar ist akkurat onduliert. Als ehemalige Mitarbeiterin einer Stickerei-Exportfirma, welche die Pariser Haute Couture belieferte, hat sie ein Faible für Mode. Früher trug sie stets Röcke, aber seit sie im Altersheim wohnt, hat sie auf Hosen umgestellt.

Der Haushalt schrumpfte auf ein Zimmer zusammen

Ihr Hab und Gut passt in wenige Kartonschachteln. Etwa drei Meter breit ist ihr zweckmässig eingerichtetes Zimmer, mit einem 90-cm-breiten Pflegebett, Nachtkästchen, zwei Zimmerpflanzen, ein Stuhl, ein kleiner quadratischer Holztisch. Ein Rosamunde-Pilcher-Roman und Filzpantoffeln, ein paar Fotos, eine Eule aus Kaninchenfell, das ist fast alles, was sie besitzt. Auf den Möbeln prangen bereits weisse Etiketten, damit die Zügelmänner wissen, was wohin gehört.

Die schwindenden Kräfte zwangen Silvia Kellenberger vor fünf Jahren zum Umzug ins Altersheim. Die Flawilerin erlitt eine Wirbelbruch. «Man hat schon gemeint, dass es mir mir zu Ende geht», sagt sie. «Aber dann haben sie mich hier wieder aufgepäppelt.» Ihr ganzer Haushalt schrumpfte auf ein kleines Zimmer zusammen. Sie mochte den Blick aus ihrem Fenster im «Espel», auf die Wiese und den Veloweg neben den Bahngleisen. «Da kann ich dem Zug, den Velofahrern und den Hunden zuschauen.»

Roter Teppich und Apéro für die neuen Bewohnerinnen und Bewohner

Am 11. November ist es soweit: Nach dem letzten Frühstück im «Espel» werden die Betten in die «Schwalbe» transportiert und sofort wieder frisch bezogen, damit sich die Leute nach den Strapazen ausruhen können. Mit dem Tixi-Taxi oder mit Bezugspersonen geht es in die «Schwalbe», wo man einen roten Teppich für die Neuen ausgerollt hat. «Herzlich willkommen dehai», steht auf einem Schild. Die Frauen und Männer werden mit einem Apéro empfangen, während die Zügelmänner Möbel, Schachteln und Fernseher in die blitzblanken Zimmer wuchten.

Apfelmus und Fernseher

Karin Schiess Vontobel, die Geschäftsführerin der Sana Fürstenland AG, erkundigt sich bei den Betagten nach ihren Wünschen. Die Chefin hat den Umzug mit acht Projektteams seit acht Monaten vorbereitet. Dazu gehören auch Workshops zur Teambildung. Wenn zwei Altersheime zusammengelegt werden, sei das für alle Beteiligten etwas Spezielles. «Es treffen zwei Kulturen aufeinander», sagt Schiess. Im «Espel» gebe es etwa eine «Apfelmuskultur». Mehrere Bewohner wollen nicht ohne ihr tägliches Apfelmus sein. In der «Schwalbe» wird geschätzt, dass täglich drei Desserts zur Auswahl stehen. Solche Traditionen wolle man weiterhin pflegen. «Wir gestalten den Umzug achtsam», sagt Karin Schiess. Ganz zentral sei für viele Bewohner, dass am Abend nach dem Umzug der Fernseher wieder läuft.

Für das neue Altersheimprovisorium wurden Module an die «Schwalbe» angebaut. Von Containern, von denen im Abstimmungskampf oft die Rede war, mag Karin Schiess nicht reden. «Das klingt nach Blechkisten auf einem Frachtschiff. Wir sagen Module.» Tatsächlich sehen die Zimmer aus wie in einem normalen Haus.

Leider kein Zimmer mit Säntisblick

Um 15 Uhr klopft Schiess beim Zimmer 419 an: Das neue Daheim von Silvia Kellenberger. Sie wirkt noch etwas verloren, hält sie an ihrem Stuhl fest und schaut sich vorsichtig um. Ein wenig enttäuscht ist die alte Frau, dass sie kein Zimmer mit Säntisblick hat. Wenn sie die Vorhänge zur Seite schiebt, sieht sie zwei Blöcke. «Im Aufenthaltsraum sieht man den Säntis», tröstet Geschäftsführerin Schiess sie. «Ist schon gut. Hier schlafe ich ja nur», sagt die Bewohnerin. Die Frau ihres Neffen hilft ihr beim Auspacken: «Wo willst du das Bett haben?», fragt sie. Auch die Eule aus Kaninchenfell packen sie aus. «Die finde ich einfach gemütlich», sagt die Dame.

Nicht alle Leute haben so wenige Gegenstände. Manche haben dutzende Bananenschachteln vollgepackt. Eine Frau, die sich draussen eine Zigarettenpause gönnt, sagt: «Meine Mutter ist fast ein Messie, sie sammelt alles.» Das könne ihr niemand verbieten, Selbstbestimmung sei wichtig. «Mit dem Alter wird man halt immer kauziger», meint die Tochter.

Nach der Züglete ist Karin Schiess erleichtert. «Ich bin stolz auf uns», sagt die Chefin. «Am 8. März war erst die Volksabstimmung, jetzt haben wir es schon geschafft: Das soll uns mal einer nachmachen.» Am ersten Zügeltag schien die Sonne, die Stimmung war gut. Am zweiten Tag drückt der Nebel, die Leute sind wehmütiger. Das alte Altersheim leerte sich und wurde immer kahler. Das endgültige Ende den «Espels» wurde den verbliebenen Bewohnern schmerzlich bewusst. Auch bei den Mitarbeiterinnen flossen Tränen. «Das darf sein», sagt Karin Schiess. «Es ist ein Trauerprozess, den wir alle aushalten müssen.»

Silvia Kellenberger ist kein Kind der Traurigkeit. Das grösste Highlight ist für sie die neue Dusche und das WC, das sie nun für sich allein hat. Die 91-Jährige erinnert sich an die kargen Zeiten während des Zweiten Weltkriegs, da hatten sie noch kein Badezimmer. Ihre Grossmutter betrieb im Keller eine Wäscherei mit einem Zuber und einem Südhafen. «Wenn sie Wäsche wusch, war am Abend warmes Wasser übrig und wir Kinder konnten in einem Zuber baden. Das war damals schon fortschrittlich», erinnert sich die Tochter eines Fabrikarbeiters der Flawa. Eine Ausbildung zu machen, kam für ein Mädchen damals nicht in Frage. Nur Buben durften eine Lehre mache. So verdingte sich Silvia Kellenberger als Kindermädchen in London, Holland und Bern, ehe sie nach Flawil zurückkehrte, um sich um ihre Eltern zu kümmern. «Danach war ich festgenagelt.»

Sie schaut sich in ihrem Zimmer in der «Schwalbe» um. «Ich finde es hier sehr schön und modern», sagt sie, fest entschlossen, sich mit den neuen Umständen anzufreunden. «Jetzt sind wir nun einmal hier, jetzt wollen wir es geniessen.»