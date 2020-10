Die ehemalige St.Galler Erdölfirma Terraoil steht unter Covid-Kredit-Betrugsverdacht Transoil hiess jene dubiose Erdölfirma, die sich mithilfe der St.Galler Standortförderung 2011 in der Wegelin-Villa niederliess. 2017 zog sie nach Zug und änderte ihren Namen in Terraoil Swiss. Nun hat die Firma laut Recherchen von «Kassensturz» unter falschen Angaben einen Covid-Notkredit erhalten und geschädigte Anleger überlegen sich eine Klage. Marcel Elsener 20.10.2020, 21.50 Uhr

Fragwürdiger Händedruck: Terraoil-CEO Peter Krempin (links) und Verwaltungsräte bei der Ansiedlung der Vorgängerfirma Transoil 2011 in St.Gallen mit dem damaligen St.Galler Volkswirtschaftsdirektor und heutigem Ständerat Benedikt Würth. Bild: PD

Die Erdölfirma Transoil, von 2011 bis 2017 in der Wegelin-Villa im Osten der Stadt St.Gallen domiliziert, warf in der St.Galler Politik von Anfang an kritische Fragen auf. So stolz die kantonale Standortförderung und der damalige Volkswirtschaftsdirektor Benedikt Würth den Zuzug der «stillen Perle» begrüssten, so gross war das Stirnrunzeln über die angekündigten 30 Arbeitsplätze und die ökologische Ausrichtung samt Zusammenarbeit mit den Stadtwerken und der Universität St.Gallen. Am Ende sollte eine kritische Interpellation der SP-Kantonsratsfraktion recht behalten: Das angebliche Rohstoff-Unternehmen mit einer Handvoll Angestellter zog unter dem neuen Namen Terraoil Swiss nach Zug, ohne eines seiner Versprechen gehalten zu haben.