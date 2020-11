«Die Coronazahlen sinken nicht so stark wie erhofft»: Die St. Galler Regierung gibt keine Entwarnung – verzichtet aber vorerst auf schärfere Massnahmen Falls sich die leicht sinkende Tendenz der Coronazahlen im Kanton St. Gallen fortsetzt, will die Regierung auf weitere Massnahmen verzichten. Bei harten Eingriffen bestehe die Gefahr, dass die Zahlen zwar rasch abnehmen, danach aber rasch wieder steigen würden. Der Kanton stellt ausserdem 22 Millionen Franken Härtefallhilfe für die St. Galler Wirtschaft in Aussicht – das Geld soll ab Januar fliessen. Regula Weik und Adrian Vögele 24.11.2020, 17.45 Uhr

Die Lage bleibt ernst: Der St. Galler Gesundheitschef Bruno Damann an der Medienkonferenz am Dienstag. Bild: Ralph Ribi

Die Zahlen der Neuinfektionen, der Hospitalisationen und der Todesfälle sind im Kanton St. Gallen leicht rückläufig. «Doch nicht so stark, wie wir es uns erhofft hatten», sagt Gesundheitschef Bruno Damann. «Die Lage ist nach wie vor ernst.» Seine Einschätzung der Coronasituation im Kanton sei heute dieselbe wie vor zwei Wochen: «Die Lage ist auf hohem Niveau stabil.» Damann gibt denn auch nicht Entwarnung, obwohl die Zahl der Neuinfektionen gegenüber der Vorwoche um sieben Prozent gesunken ist. Er sagt:

«Das exponentielle Wachstum konnte gestoppt werden.»

Doch Damann mag höchstens von einer «leichten Entspannung» sprechen. Aber er sagt auch, die getroffenen Massnahmen hätten gegriffen. Also werden die Massnahmen nicht verschärft? «Wenn sich der aktuelle Trend fortsetzt, dann nicht.» Steht eine Lockerung zur Debatte? Damann winkt ab. Die aktuellen Massnahmen würden sicher über Weihnachten durchgezogen, «eventuell bis in den Frühling hinein».

Jo-Jo-Effekt vermeiden

Gesundheitschef Damann und Kantonsärztin Danuta Zemp sind sich einig: Massive Massnahmen oder gar ein Lockdown führten wohl zu einer raschen Senkung der Fallzahlen, doch bei der späteren Lockerung oder Öffnung bestehe auch die Gefahr eines «Jo-Jo-Effekts». Das wollen beide vermeiden. Kantonsärztin Zemp sagt denn auch:

«Die Massnahmen müssen für die Bevölkerung längerfristig tragbar sein.»

Und auch für die Spitäler; mit diesen stehe sie täglich in Kontakt. Am Dienstag waren kantonsweit 136 Covid-19-Patienten in Spitalpflege. 29 waren auf Intensivpflege angewiesen, 20 davon mussten beatmet werden. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die auf einer Intensivstation betreut werden müssten, schwanke seit einigen Wochen zwischen 20 und 30.

Kantonsärztin Danuta Zemp und Volkswirtschaftschef Beat Tinner. Bild: Ralph Ribi

Die Hälfte der Verstorbenen sind Heimbewohner

Viel zu reden gaben in den vergangenen Wochen die Todesfälle – denn: Die Zahl der Personen, die an oder mit Corona sterben, ist deutlich höher als im Frühling. Seit Beginn der zweiten Welle wurden im Kanton St. Gallen insgesamt 180 Todesfälle gemeldet. In der vergangenen Woche waren es 35 Todesfälle, zwei Wochen davor waren es 60 gewesen - die bislang höchste Zahl innert sieben Tagen. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen beträgt 84 Jahre. 50 Prozent der Verstorbenen lebten in einem Altersheim.

Nach einer Erklärung dafür gefragt, antwortet Gesundheitschef Damann: «Das ist schwierig.» Der Kanton hat die Besuchsmöglichkeiten zwar eingeschränkt, von einem absoluten Besuchsverbot – wie es im Frühling vom Bund verordnet worden war – aber abgesehen. «Damit gingen wir ein gewisses Risiko ein», sagt Damann. Das Besuchsverbot hätten im Frühling viele Heimbewohner schwer ertragen. Was er auch beobachte:

«Viele Heimbewohner, die an Corona erkrankt sind, wollen nicht ins Spital, sondern lieber im Heim sterben.»

Weniger Fälle und trotzdem viele Todesfälle

Trotz sinkender Fallzahlen zählt St. Gallen nach wie vor zu jenen Kantonen mit einer Übersterblichkeit. Es sei zu früh, dies zu beurteilen, sagt Damann. «Eine Bilanz können wir ziehen, wenn Corona vorbei ist.» In den einen Kantonen stiegen die Todesfälle erst jetzt, in den andern würden sie sinken. Er könne sich vorstellen, dass über das ganze Jahr betrachtet in St. Gallen keine Übersterblichkeit resultiere – «aber ich weiss es derzeit auch nicht».

Warnung zum Weihnachtsshopping

Im Hinblick auf die Adventszeit ruft der Kanton die Bevölkerung dazu auf, beim Weihnachtsshopping vorsichtig zu sein. «Meiden Sie die Stosszeiten», sagt Zemp. Weiter empfiehlt sie: nicht die ganze Familie in die Läden mitnehmen, überall Abstand halten, Hände regelmässig desinfizieren. Und natürlich: Maske tragen. Wer sich krank fühle oder mit kranken Personen im selben Haushalt wohne, bleibe besser daheim.

Härtefallhilfe für 2200 Betriebe in definierten Branchen

Die Vorbereitungen für die Härtefallhilfe zu Gunsten der St. Galler Wirtschaft laufen währenddessen weiter. Die Regierung sieht zunächst einen Umfang von 22 Millionen Franken vor, wie Volkswirtschaftschef Beat Tinner sagt. Und: Sie hat konkrete Branchen definiert, die im Fokus der Hilfe stehen: Gastronomie, Hotellerie, Reisebüros und -veranstalter (auch Carunternehmen), Marktfahrer, Schausteller sowie Firmen der Veranstaltungsbranche, wozu beispielsweise auch Tierparks gehören. «Wir sprechen von rund 2200 Unternehmen im Kanton», sagt Tinner, «davon etwa 1600 Gastronomiebetriebe.» Die Regierung sieht Kredite, aber auch A-fonds-perdu-Beiträge vor. Allerdings:

«Wir werden nur Betriebe unterstützen, die überlebensfähig sind.»

Die genauen Kriterien für die Härtefallregelung seien noch in Arbeit, man werde die Vorgaben des Bundes punktuell ergänzen, so der Volkswirtschaftschef.

Was passiert mit Firmen, die nicht zu den erwähnten Branchen gehören, aber trotzdem in Not sind? Tinner schliesst nicht aus, dass auch sie Härtefallhilfe erhalten, allerdings nur in Ausnahmefällen. «Sonst würde sich die Zahl der Bezüger sehr stark vergrössern.» Im Übrigen stehe weiterhin die Kurzarbeit als Instrument für die gesamte Wirtschaft zur Verfügung.

Erstes Geld soll im Januar fliessen

Tinner bittet betroffene Firmen, mit Anfragen und Gesuchen an Banken und Kanton noch abzuwarten. «Wir informieren, sobald wir startbereit sind.» Im Dezember steht die dringliche Beratung des nationalen Gesamtpakets im Bundesparlament bevor, es handelt sich insgesamt um eine Milliarde Franken, wovon die Kantone rund ein Drittel tragen. Die St. Galler Regierung will die 22 Millionen so bald wie möglich per Dringlichkeitsrecht verfügbar machen. Das Geld soll ab Januar fliessen. Im Februar dann soll das Kantonsparlament den dringlichen Beschluss definitiv absegnen. «Falls die 22 Millionen nicht ausreichen sollten, hätte das Parlament auch die Möglichkeit, weitere Mittel zu sprechen», sagt Tinner. Das Vorgehen sei mit den Parteispitzen abgesprochen.