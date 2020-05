Die Coronakrise trifft die Klimabewegung hart – doch um kurz vor zwölf meldet sich die Ostschweizer Klimajugend mit viel Lärm zurück In der Coronakrise ist es still geworden um die Klimajugend in der Ostschweiz. Heute macht sie Lärm. Sie ruft zum Klimaalarm auf Balkonen und an Fenstern auf. Die Gewerkschaften solidarisieren sich. Unklar ist, wie es für die Klimabewegung in der Ostschweiz weitergeht. Katharina Brenner 15.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bilder aus einer Zeit vor der Pandemie: Die Demonstrationen am Freitag wie hier im März 2019 in St.Gallen waren das Markenzeichen der Klimaschützer. Bild: Urs Bucher

Heute könnte es laut werden. Um 11.59 Uhr ruft die Klimabewegung schweizweit dazu auf, Lärm zu machen, auf Balkonen und an Fenstern, mit allem, was Lärm macht. Ein Klimaalarm um kurz vor zwölf. Transparente sollen von Fassaden hängen, Botschaften aus Kreide auf den Strassen stehen. Kreative Aufgaben rund ums Thema sollen auf der Website challengeforfuture.ch gelöst werden, es gibt ein Webradio.

Mehr ist in der Coronakrise kaum möglich. Dabei war so viel mehr geplant für diesen 15. Mai 2020: ein nationaler Generalstreik fürs Klima. Der ist verschoben auf eine Zeit, in der grosse Menschenansammlungen wieder erlaubt sind.

Miriam Rizvi, Kollektiv Klimastreik Ostschweiz. Bild: Urs Bucher

Die Coronakrise trifft die Klimabewegung hart. Aufmerksamkeit von Gesellschaft und Politik liegen seit Monaten bei den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen von Covid-19. Und die Schutzmassnahmen verunmöglichen Kern und Markenzeichen der Klimabewegung: die Fridays for Future. Miriam Rizvi vom Kollektiv Klimastreik Ostschweiz sagt:

«Es war eine Herausforderung für uns, dass wir keine Demos mehr abhalten durften.»

Die 18-jährige St.Gallerin ist der prominenteste Kopf der hiesigen Bewegung. «Es ging auch immer darum, sich zu sehen und gemeinsam Zeit zu verbringen.» Sonst habe sich das Kollektiv einmal wöchentlich getroffen, die digitalen Treffen seien unregelmässig.

Léonie Schubiger, 17, ebenfalls aus St.Gallen, und Teil des Kollektivs, sagt: «Wir waren auf Social Media aktiv, aber haben sonst leider nicht mehr allzu viel gemacht in der letzten Zeit.»

In St.Gallen demonstrierten am Freitag Hunderte für eine griffige Klimapolitik. (Bilder: Urs Bucher) Klimastreik Demo in der St. Galler Innenstadt © Urs Bucher/TAGBLATT Klimastreik Demo in der St. Galler Innenstadt © Urs Bucher/TAGBLATT

Bewegung gegen das Aussterben ist tot

Gänzlich inaktiv ist inzwischen die St.Galler Lokalgruppe von Extinction Rebellion. Die weltweit aktive Umweltschutzbewegung lehnt sich gegen das Aussterben auf. Friedvoller Ungehorsam, um den Planeten zu retten. Die St.Galler Lokalgruppe existierte gerade mal ein halbes Jahr, verteilte Flyer, nahm an den Klimademos teil und plante Veranstaltungen.

Das Interesse war gross, wir waren genug, sagt das ehemalige Mitglied Ben. Als Klima-Musiker ist er unter dem Namen ParadigMan aktiv, seinen vollen Namen möchte er lieber nicht in der Zeitung lesen. «Hauptgrund für das Ende der Lokalgruppe war, dass viele von uns zu fest mit ihrem eigenen Leben beschäftigt waren.» Bei konkreten Projekten fehlten Freiwillige.

Die Corona-Situation habe der Klimabewegung nahezu den Garaus gemacht. Onlinedemos, bei denen sich nur jene treffen, «die schon auf der Spur sind», bewirkten nahezu nichts, ist Ben überzeugt.

«Revolutionen und alle grossen Änderungen in unserer Gesellschaft haben ihren Ursprung auf der Strasse.»

War’s das also mit der Klimabewegung in der Ostschweiz? Ist der Klimaalarm heute das letzte Aufzucken einer Bewegung, die im vergangenen Jahre einen Höhenflug erlebt hat und mit der Pandemie ihren Niedergang? Vertreterinnen und Vertreter des Kollektivs Klimastreik Ostschweiz verneinen das. Miriam Rizvi sagt:

«Wir hören auf keinen Fall auf, das steht fest. Wir werden andere Wege finden, uns fürs Klima stark zu machen.»

Digital, aber auch in kleinen Gruppen – Genaueres könne sie noch nicht sagen, aber Ideen haben sie. Das ist von verschiedenen Seiten zu hören. Auch dieser Satz: «Wir bleiben kreativ.»

Jugendliche sind von Politik in Coronakrise enttäuscht

Rolf Wüstenhagen, Professor für Management erneuerbarer Energien an der Universität St.Gallen. Bild: Hannes Thalmann

Auch Rolf Wüstenhagen, Professor für Management erneuerbarer Energien an der Universität St.Gallen, sagt, die Bewegung werde nicht einschlafen – trotz Einschränkungen in der Coronakrise. «Der Klimawandel bleibt eine Realität. Wenn die Politik nicht genug unternimmt, wird die Frustration die Klimajugend zu neuen Aktionen anspornen.» Frustration ist bereits heute zu spüren. Die Coronakrise zeige, dass die Politik noch nichts dazu gelernt habe, so Rizvi.

Die Coronakrise hat aber auch gezeigt, dass die Politik zu zuvor Undenkbarem wie einem Lockdown bereit ist. Gibt das der Klimajugend Hoffnung für ihre Anliegen? «Leider nein», sagt Rizvi. «Denn jetzt zeigt sich: Es geht nur um die Wirtschaft.» Was sie wie andere Vertreter der Bewegung massiv stört:

«Fluggesellschaften werden gerettet, ohne Berücksichtigung der Klimaziele. Eine schäbige Entscheidung unserer Politik.»

Diese Aussage ist im Umfeld der Klimajugend oft zu hören: Auch wenn die Coronakrise kurzfristig gut sei fürs Klima, weil weniger Leute fliegen und Auto fahren, sei der Effekt nicht nachhaltig. Manche befürchten, dass viele nach dem Ende der Coronakrise erst recht fliegen werden, weil sie eine Zeit lang darauf verzichten mussten.

Gewerkschaften unterstützen Klimajugend

Barbara Gysi, Präsidentin Gewerkschaftsbund St.Gallen. Bild: Keystone

Auch Gewerkschaften rufen heute zum Klimaalarm auf. Barbara Gysi, Präsidentin des Gewerkschaftsbunds St.Gallen, sagt: Die Klimajugend argumentiere stärker mit den Ressourcen, nehme aber auch soziale Fragen auf.

«Die Gewerkschaften haben einfach eine umgekehrte Argumentationslinie.»

Aber ohne gute soziale Bedingungen könne man auch keinen guten Umweltschutz machen. Das bestimmende Thema wird um kurz nach 12 Uhr morgen wieder die Coronakrise sein. Rolf Wüstenhagen meint, das Klima könnte aber schon bald wieder auf der politischen Agenda landen. Beispielsweise wenn dieser Sommer ein weiterer Hitzesommer werde.