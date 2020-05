Analyse Die Bilanz zur aussergewöhnlichen Session auf dem Olma-Gelände: Das St.Galler Kantonsparlament kehrt mit Wucht zurück In seiner ersten Session seit Beginn der Coronakrise war das St.Galler Kantonsparlament von einer Statistenrolle weit entfernt: Es beschloss zusätzliche Corona-Hilfsmassnahmen, die über die Kantonsgrenzen hinaus Wellen werfen. Adrian Vögele 21.05.2020, 05.00 Uhr

Adrian Vögele, Redaktor Ostschweiz Bild: Ralph Ribi

Schlimm war es nicht, im Gegenteil. Am Ende der dreitägigen Session auf dem Olma-Gelände hatten sich manche Kantonsräte schon richtiggehend mit dem Ausnahmezustand angefreundet. Endlich mehr Platz, bessere Luft, weniger Lärm, weniger Papier! Der Parlamentsbetrieb im Provisorium hat überraschend gut funktioniert. Das kommt gelegen, denn die nächste Session am selben Ort findet schon Anfang Juni statt. Für grössere Änderungen wäre die Zeit ohnehin zu knapp.

Der Druck auf das Parlament, in dieser ersten Session seit Beginn der Coronakrise eine aktive Rolle zu spielen und nicht einfach Regierungsbeschlüsse abzunicken, war gross. Erst war die Aprilsession wegen der Pandemie ausgefallen, dann folgte der Umzug ins Provisorium, das rund 200'000 Franken für zwei Sessionen kostet. Resultate mussten her.

Das Parlament im provisorischen Kantonsratssaal in der Olma-Halle 9.2. Bild: Regina Kühne

Diese Erwartung hat das Parlament erfüllt. Das Corona-Hilfspaket, das der Rat beschlossen hat, wirft sogar Wellen über die Kantonsgrenzen hinaus. Die Regierung hatte 45 Millionen Franken vorgesehen, jetzt sind es rund 70 Millionen, davon 19 Millionen Franken in Form von Steuererlassen für kleinere Betriebe in Existenznot. Der Zürcher Finanzchef Ernst Stocker (SVP) findet das übertrieben. Natürlich sind solche Massnahmen mit Vorsicht zu geniessen. Ein eigentlicher Wettbewerb unter den Kantonen um eine möglichst grosszügige Krisenhilfe kann nicht das Ziel sein. Zugleich liegt es aber in der Kompetenz der Stände, eigene Schritte zu unternehmen. Man kann den Föderalismus nicht einfach ausschalten, weil gerade Krise ist.

Harte Diskussionen und persönliche Zugeständnisse

Das St.Galler Hilfspaket ist keine Ansammlung politischer Schnellschüsse, sondern ein breit abgestützter Kompromiss. Die Vorlage wurde vor der Session ausführlich diskutiert ­– das Parlament bildete dafür eine «Coronakommission», in der alle Fraktionschefs vertreten waren. Die Linke bot Hand für den Steuererlass, um eine andere Variante zu verhindern: dass der Kanton den Unternehmen Rückstellungen für befürchtete Verluste steuerlich erlaubt. Mit diesem Instrument, das etwa der Thurgau gewählt hat, liebäugelte die FDP noch während der Ratsdebatte. Sie argumentierte, dies sei auch in St.Gallen rechtlich zulässig. Zugleich scheiterte die Forderung der SP, Dividendenausschüttungen bei Firmen, welche die Steuererlasse in Anspruch nehmen, per Gesetz zu verbieten. Damit ist nun das Steueramt in der Pflicht, genau zu prüfen, wer entlastet wird und wer nicht.

Bettina Surber, Co-Präsidentin der SP-Grünen-Fraktion, im Gespräch mit SVP-Fraktionschef Michael Götte. Bild: Regina Kühne

Die Bevölkerung erwartet, dass der Kanton grundsätzlich mit Augenmass vorgeht und keine unnötigen Steuergeschenke macht. Für natürliche Personen notabene hat das Parlament keinen Steuerrabatt beschlossen – aber eine Viertelmillion Franken Soforthilfe aus dem Lotteriefonds und weitere fünf Millionen Franken aus dem Staatshaushalt. Beides soll Härtefällen zugute kommen. Der Rat hat sich somit bemüht, einen Ausgleich zu schaffen zwischen wirtschaftlichen und sozialen Massnahmen. Respekt verdient zudem die Ankündigung der CVP- und GLP-Kantonsräte, zugunsten der Soforthilfe auf ihr eigenes Taggeld zu verzichten – die Fraktion spendet 11'000 Franken. Weitere Ratsmitglieder sind dem Beispiel gefolgt.

Folgen bald Finanzspritzen für Olma und FC St.Gallen?

Nebst den Beschlüssen zur Coronahilfe hat das Parlament auch im normalen Tagesgeschäft den Tritt wieder gefunden: Es hat beispielsweise die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden neu geregelt und sogar eine kleine demokratische Grundsatzdebatte über Stimmrechtsalter 16 geführt. Klar ist aber: Der Rat wird schon bald weitere Entscheide zur Krise fällen müssen. Bereits in Arbeit ist eine Vorlage zur Unterstützung von «St.Galler Institutionen mit schweizweiter Ausstrahlung».

Details sind noch keine bekannt, hinter den Kulissen ist die Rede von der Olma, dem Open Air oder dem FC St.Gallen, die vom Lockdown stark betroffen sind. Die Parlamentsdebatte im September dürfte lebhaft werden. Offen ist auch, ob der Kanton Corona-Finanzhilfen für die Spitäler bereitstellen muss. Geldreserven hat er vorderhand genug. Kein Wunder, wurde Finanzchef Benedikt Würth am Ende der Session mit viel Applaus verabschiedet. Auf seinen Nachfolger Marc Mächler wartet ein harter Einstieg ins Amt.