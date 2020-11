Die St.Galler Bevölkerung stimmt über das Kinderbetreuungsgesetz ab: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Es fehlt an finanzieller Entlastung und an Plätzen

Der Branchenverband Kinderbetreuung Schweiz, Kibesuisse, begrüsst es sehr, «dass der Kanton St. Gallen die steuerlichen Bruttomehrerträge vollständig in die familienergänzende Bildung und Betreuung investiert und dabei alle drei institutionellen Betreuungsformen – Kindertagesstätten, schulergänzende Tagesstrukturen sowie Tagesfamilien – berücksichtigt», schreibt die zuständige Regionalleiterin Katrin Serries, auf Anfrage. Auch begrüsse es der Verband, dass Elterntarife dadurch gesenkt würden und so ein wichtiger Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf geleistet werde. «In der Deutschschweiz tragen die Eltern heute zwei Drittel der Betreuungskosten selber und sind damit über alle Einkommensschichten hinweg finanziell stark belastet», sagt Serries. Im Vergleich dazu seien Eltern in der Westschweiz mit einem Drittel der Kosten deutlich weniger belastet, im internationalen Vergleich sogar noch weniger, sagt Serries.

Das Gesetz sei denn auch keine Lösung, um die Finanzierungssituation der familienergänzenden Bildung und Betreuung vollumfänglich neu zu regeln. Mit dem alleinigen Fokus auf die Tarifreduktion für Eltern lasse das Gesetz ausserdem den wichtigen Aspekt der Qualitätsförderung in der familienergänzenden Bildung und Betreuung ausser Acht.

Im Kanton St. Gallen fehlt es zudem an Plätzen für die ausserfamiliäre Kinderbetreuung. Auf 100 Kinder kamen im Jahr 2018 sechs Vollzeitplätze in Kitas. Schweizweit liegt der durchschnittliche Versorgungsgrad etwa doppelt so hoch. Die Spannweite der Versorgungsgrade ist zwischen den Kantonen nach wie vor enorm breit und unterscheidet sich laut Serries auch stark zwischen Stadt und Land. Eine Erhebung aus dem Jahr 2017 zeigte, dass etwa in den Kantonen Genf, Neuchâtel und Waadt 26 bis 29 Prozent der Kinder im Vorschulalter einen Betreuungsplatz garantiert hatten, während ländlichere Kantone wie Glarus (8 Prozent), Nidwalden (7 Prozent), Uri (4 Prozent), Appenzell Innerrhoden (3 Prozent) und eben auch der Kanton St. Gallen (7 Prozent) einen vergleichsweise tiefen Versorgungsgrad aufwiesen – mit Ausnahme von St. Gallen alles Kantone ohne grosse Zentrumsstädte.

67 von 77 St. Galler Gemeinden verfügten gemäss der Studie über einen unterdurchschnittlichen Versorgungsgrad von unter sechs Prozent. Unter den St. Galler Gemeinden weist die Stadt den höchsten Versorgungsgrad auf. Für 17 Prozent aller Kinder im Vorschulalter steht ein Betreuungsplatz zur Verfügung. Zum Vergleich: Die Stadt Zürich konnte im Jahr 2019 für über 82 Prozent der Kinder im Vorschulalter einen Betreuungsplatz garantieren.