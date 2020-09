Reportage «Die Besuche sind noch wichtiger geworden»: Wie die Coronakrise die Arbeit der Spitex in der Ostschweiz verändert hat Sie kam häufiger und blieb länger: Für viele älteren Menschen war die Ausserrhoder Pflegefachfrau Renata Fitze während des Lockdowns die einzige Kontaktperson. Nur wenige Pflegende haben sich während dieser Zeit mit dem Virus angesteckt – von einem massiven Personalausfall blieben die St.Galler und Appenzeller Spitexorganisationen verschont. Sabrina Manser 07.09.2020, 12.00 Uhr

Regelmässig misst die diplomierte Pflegefachfrau der Kundin den Blutdruck. Bild: Ralph Ribi

Sie zieht ihre weisse Schürze an, steckt sich eine Handvoll Einweghandschuhe in die eine Seitentasche, eine Handvoll Plastiksäcke in die andere Seitentasche. «Seit Beginn der Coronakrise tragen wir nebst der Schutzmaske immer Handschuhe und entsorgen sie in den kleinen Plastiksäcken, die wir zuknöpfen können», sagt Renata Fitze, Fachverantwortliche Pflege bei der Spitex Rotbachtal im Raum Teufen, Bühler und Gais. Seit dem Coronalockdown seien die Schutzmassnahmen unverändert geblieben. Denn der Abstand von 1,5 Meter könne in der Pflege grösstenteils nicht eingehalten werden.

Vor der Tür der ersten Kundin werden die Hände desinfiziert, dann die Handschuhe angezogen. «Guete Morge», ruft Fitze in die Wohnung der 87-Jährigen. Zuerst misst die Pflegefachfrau den Blutdruck – dieser scheint in Ordnung zu sein. Sie lehnt sich etwas zur Patientin vor, spricht laut und deutlich, um ihr dies zu sagen.

Der Mundschutz mache die Verständigung mit den Kunden schwieriger. Die Mimik falle weg, auch das Lippenlesen. Masken trägt nur das Spitex-Personal. Die Kunden tragen lediglich eine, wenn Symptome auftreten. Fitze sagt:

«Es ist schwierig für unsere Kunden, die Maske richtig zu benutzen. Ausserdem kommen oft Atemschwierigkeiten hinzu.»



Renata Fitze bespricht die Medikamenteneinnahme mit der Kundin. Bild: Ralph Ribi

Schutzmassnahmen nicht von allen akzeptiert

15 Spitex-Kunden haben sich bisher mit Corona infiziert, wie der Geschäftsleiter des Kantonalverbandes von St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden, Dominik Weber, sagt. «Es hat oft Patienten getroffen, die an mehreren Erkrankungen leiden. Infizierte wurden sogleich ins Spital gebracht», sagt Weber. Beim Personal sei es zu wenigen Ansteckungen gekommen.

«Mir ist nicht bekannt, dass sich jemand bei der Arbeit angesteckt hat.»

Die Pflegenden sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Angst vor einer Ansteckung hat Fitze aber nicht. Eher Respekt, einen Kunden anzustecken. «Es bestand eine grosse Unsicherheit Anfang Lockdown. Aber ich habe mich seit Beginn an die Regeln des Bundes gehalten, auch wenn ich im Privaten anfänglich schräg angeschaut wurde.» Dasselbe passierte auch bei den Kunden.

«Nicht alle haben anfänglich verstanden, warum das Maskentragen nötig ist.»

Die ältere Frau schlurft ins Badezimmer, Fitze stützt sie und hilft ihr bei der Dusche. Danach sind die Leistungen für die erste Klientin erbracht. «Kann ich Ihnen noch behilflich sein?» Die 87-Jährige verneint und schlüpft in Jacke und Schuhe für ihren morgendlichen Spaziergang, der Rollator steht schon vor der Terrassentür bereit.

Fitze zieht draussen die Handschuhe aus, desinfiziert die Hände. Auch das benutzte Blutdruckgerät wird mit Desinfektionsmittel abgerieben. «Die Nachbereitungszeit ist um einiges höher als vor Corona.» Jegliche benutzten Utensilien, Medikamentenboxen, Hausschuhe werden desinfiziert.



Personalmangel bei zusätzlichen Diensten

Mehr Aufwand bereiteten Coronaschnelltests während des Lockdowns. Die drei Spitexorganisationen im Appenzellerland führten insgesamt 121 mobile Tests zu Hause und in Heimen durch. Während es bei der Spitex immer genügend Personal gab, ist es beim Mahlzeiten- und Fahrdienst zu Ausfällen gekommen. Weber sagt: «Für diese Dienste arbeiten viele Pensionierte, die während des Lockdowns in Isolation waren.» So konnten nicht mehr alle Kunden zum Arzt gehen, erzählt Fitze hinter der Maske. Für diese Dienste wurde dann ad hoc ein Team aus Freiwilligen und Zivilschützern zusammengestellt. Weber sagt:

«Ein massiver Ausfall des Spitexpersonals wäre eine grosse Herausforderung geworden.»

Schutzmaterial sei zum Glück immer genügend vorhanden gewesen. «Wir hatten einen gewissen Vorlauf, weil wir sahen, was in Italien und im Tessin passierte.» So wurde der Pandemieplan hervorgeholt, Vorbereitungen getroffen und Lagerbestände vergrössert.

«Wir haben uns bereit gefühlt», sagt Weber. Herausfordernd sei vor allem das Organisatorische gewesen. Täglich habe die Spitex das Personal über Änderungen, Schutzmassnahmen, neue Prozesse informiert.

Fitze lenkt das Spitexauto einmal quer durch Teufen zur nächsten Klientin. Das Prozedere beginnt von vorn: Hände desinfizieren, neue Einweghandschuhe einziehen, die Maske ist schon auf. «Guten Morgen. Wie geht es Ihnen?» Die Pflegefachfrau legt auch dieser Kundin das Blutdruckmessgerät um den Oberarm und wechselt danach ein Pflaster.

Die 88-Jährige scheint an die Prozedur gewöhnt zu sein. Sie beisst in ihr Honigbrötchen und erzählt, dass sie keine Angst vor einer Coronainfektion habe.

«Ich habe immer meine Lieben um mich herum. Für mich ist auch während des Lockdowns alles normal geblieben.»

Nicht alle sind so unerschrocken. «Es ist vorgekommen, dass Kunden unser Angebot nicht mehr annehmen wollten, weil sie Angst vor einer Ansteckung hatten», sagt die Pflegefachfrau.



Der Zeitplan ist straff, die Tour führt einmal quer durch Teufen. Bild: Ralph Ribi

Die Spitex war für manche der einzige Besuch

Etwas ausserhalb des Dorfes in der grünen Hügellandschaft wartet die nächste Kundin. Ursula Giger hat ihren Fuss verletzt. Sie sitzt auf dem Rollator und rollt auf einen Sessel zu. Mit geübten Bewegungen schwingt sie sich rüber und zieht ihre Fuss-Schiene aus. Die Pflegende beugt sich mit kontrollierendem Blick über die Wunde. Der Unfall mit dem Fuss sei nach dem Lockdown passiert. Nun sei sie wieder zu Hause, sagt die 62-Jährige. «Ich habe bei der Ausgangssperre – wie alle – mehr gekocht, gebacken und gegessen», sagt Giger. «Und um den Garten habe ich mich gekümmert, bis ich irgendwann kein Unkraut mehr gefunden habe», sagt sie und lacht. Die Decke sei ihr manchmal schon fast auf den Kopf gefallen.

Fitze sagt:

«Bei manchen Kunden waren wir die Einzigen, die sie gesehen haben.»

«Der Spitex-Besuch ist noch wichtiger geworden.» Auch zeitlich seien die Besuche etwas länger geworden, weil das Bedürfnis, sich auszutauschen, gross war. Punktuell habe man auch mehr Besuche abgestattet.

Giger zieht ihre Schiene wieder an und hievt sich zurück auf den Rollator. Fitze entsorgt die Handschuhe in einem verschlossenen Plastiksack, desinfiziert die Hände. Dann geht es zurück ins Büro, wo sie endlich die Maske abnehmen kann.