«Die Berner Behörde hat komplett versagt» – «die Aktion war nicht legal, aber legitim»: Ostschweizer Parlamentarier äussern sich nach der Räumung des Klimacamps auf dem Bundesplatz Ostschweizer Bundesparlamentarier haben unterschiedliche Ansichten über die illegale Klimademonstration der vergangenen zwei Tage auf dem Bundesplatz. Die Bürgerlichen ärgern sich darüber, dass die Stadt nicht früher einschritt. SP und Grüne verteidigen sowohl die Behörde als auch die Aktivisten. Adrian Vögele aus Bern 23.09.2020, 12.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Polizisten tragen am Mittwochmorgen einen Klimaaktivisten vom Bundesplatz weg. Anthony Anex / KEYSTONE

Der Klimaprotest vor dem Bundeshaus ist vorbei: Am frühen Mittwochmorgen hat die Polizei den Platz geräumt. Verletzt wurde niemand, soweit bekannt. Die Zelte und Aufbauten der Klimabewegung sind rasch entfernt. Drinnen im Bundeshaus jedoch dauern die Diskussionen über die illegale Aktion an. Viele Bürgerliche sind nach wie vor verärgert. Auch Ostschweizer Parlamentarier üben scharfe Kritik: «Dass die Stadt Bern eine unbewilligte Demonstration auf dem Bundesplatz zwei Tage lang toleriert, ist inakzeptabel da seit 1925 ein Demonstrationsverbot während der eidgenössischen Session gilt», sagt Nationalrat Mike Egger (SVP/SG). Die SVP habe sich um eine Bewilligung für eine Kundgebung während der Session bemüht – und eine Absage erhalten. Die Klimademonstration hingegen habe die Stadt geduldet.

Mike Egger, St.Galler SVP-Nationalrat Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

«Das zeigt: Wer sich ans geltende Recht hält, ist am Schluss im Nachteil.»

Eine Motion aus den Reihen der SVP fordert nun die Enteignung des Bundesplatzes – die Stadt soll ihn an den Bund abgeben müssen. Egger hat den Vorstoss unterschrieben. «Dann haben wir solche Probleme hoffentlich nicht mehr.»

Büchel: «Am meisten haben mir die Polizisten leidgetan»

Roland Rino Büchel, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Roland Rino Büchel (SVP/SG) war am Dienstag auf dem Bundesplatz in Rage geraten, hatte sich verbal mit den Aktivisten angelegt. Besonders verärgerte ihn, dass sie den Marktfahrern Platz wegnahmen. Auch nach der Räumung zeigt er sich enttäuscht über die Ereignisse. Die Aktion sei offenkundig professionell organisiert gewesen, und die Behörden hätten einfach zugeschaut. «Natürlich sollen Demonstrationen möglich sein, dagegen habe ich überhaupt nichts – aber sie sollen sich ans geltende Recht halten.» Die Motion zur Enteignung des Bundesplatzes hat Büchel nicht unterschrieben. Die Stadt Bern habe hoffentlich das Signal verstanden, dass so etwas nicht mehr vorkommen dürfe. Der Nationalrat hatte am Montag einen Ordnungsantrag der SVP, der ein Ultimatum zur Räumung des Platzes verlangte, gutgeheissen. «Am meisten haben mir die Polizisten leidgetan», sagt Büchel. «Sie durften tagelang nicht eingreifen, mussten daneben stehen und Parkbussen verteilen.»

«Ich nominiere Herisau»: Caroni zweifelt an Bern als Bundesstadt

Andrea Caroni, Ausserrhoder FDP-Ständerat. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Nicht nur die SVP regte sich über das Klimacamp auf. Ständerat Andrea Caroni (FDP/AR) machte seinem Ärger über Twitter Luft: «Dürfen während der Session neu alle auf dem Bundesplatz demonstrieren, oder nur diejenigen mit edler Gesinnung?», schrieb er und legte später nach: «Wenn die Stadt Bern ihr Abkommen mit der Bundesversammlung sträflich verletzt, sollten wir uns vielleicht nach einer neuen Bundesstadt umsehen. Ich nominiere Herisau.»

Würth: «Ich verstehe das nicht»

Auch für Benedikt Würth (CVP/SG) ist unverständlich, dass es bis zur Räumung des Bundesplatzes zwei Tage gedauert hat:

«Die Berner Behörde hat komplett versagt. Sie hätte ganz am Anfang eingreifen müssen, als die Demonstranten mit dem Aufbau begannen.»

Benedikt Würth, St.Galler CVP-Ständerat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Wer Demonstranten auf dem Bundesplatz trotz des Verbots gewähren lasse, gerate logischerweise in Erklärungsnot gegenüber jenen, die sich um eine Bewilligung bemüht und eine Absage erhalten hätten, sagt Würth. «Ich verstehe das Vorgehen der Stadt nicht.»

Gysi: «Demonstrationsverbot überdenken»

Barbara Gysi, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Bei SP und Grünen klingt es anders. «Meines Erachtens haben die Berner Behörden und die Polizei verhältnismässig und deeskalierend gearbeitet», sagt Nationalrätin Barbara Gysi (SP/SG). Für das Vorgehen der Klimaaktivistinnen und -aktivisten zeigt sie Verständnis. «Es ist höchste Zeit, dass wir politisch griffige Massnahmen treffen und in einem nächsten Schritt jetzt die CO2-Revision verabschieden – weitere Massnahmen müssen folgen.» Zum Vorwurf, mit der illegalen Kundgebung werde der Rechtsstaat in Frage gestellt, sagt Gysi: «Es war ein friedlicher Protest.» Die Angst vor einem Präjudiz werde immer hervorgehoben, wenn es Aktionen auf dem Bundesplatz gehe. «Das Demonstrationsverbot während den Session sollte aber überdacht werden.» Nötig seien Lösungen, um einen sicheren Politbetrieb und das Meinungsäusserungsrecht im öffentlichen Raum zu vereinbaren.

Ryser: «Die Aktion war nicht legal, aber legitim»

Franziska Ryser, St.Galler Nationalrätin (Grüne) Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Auch Franziska Ryser (Grüne/SG) sagt, das Demonstrationsverbot sei das eigentliche Problem: «Die Grünen haben immer schon gefordert, dass politische Kundgebungen und Aktionen auf dem Bundesplatz auch während der Session möglich sein sollen.» Die Aktion während der letzten zwei Tage sei zwar nicht legal gewesen, «aber sie war legitim. Denn die Klimastreikenden verdienen eine angemessene Antwort aus der Politik. Es geht um unsere Zukunft.» Hingegen sei die Zerstörung des Klimas bis heute legal: die Abholzung des Regenwaldes, die Subventionierung des klimaschädlichen Flugverkehrs und der Verlust der Biodiversität durch übermässigen Einsatz von Pestiziden – das alles sei «legal, aber sicherlich nicht legitim».

«Formen des zivilen Ungehorsams als Instrument der politischen Partizipation sind seit jeher Teil von politischen Bewegungen, von Bürgerbewegungen über Gandhi bis hin zu Luther King.»

Ryser stellt fest, die Stadt Bern habe mit den Demonstranten einen konstruktiven Dialog geführt – so haben sie ihnen im Laufe der letzten zwei Tage alternative Standorte vorgeschlagen. «Dass für die Aktivistinnen und Aktivisten aber nur der Bundeshausplatz in Frage kam, ist verständlich – ihr Appell ist an die Politik gerichtet.» Wenn keine alternativen Lösungen gefunden würden, sei eine Räumung legitim. Die Räumung am frühen Mittwochmorgen habe dann auch nicht überstürzt stattgefunden und sei soweit bekannt friedlich verlaufen.