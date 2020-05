Interview «Die Ausfälle sind massiv»: Die St.Galler Gesundheitsdirektorin Heidi Hanselmann über die finanzielle Lage der Spitäler Die St.Galler Regierungsrätin Heidi Hanselmann fordert, dass sich Bund und Krankenkassen an den Verlusten der Spitäler beteiligen. Im Interview spricht sich über die schmerzlichen Lehren aus der Coronakrise, die Gefahr einer zweiten Welle – und Glaskugeln. Regula Weik und Michael Genova 05.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

«Diese Krise hat ungeschminkt gezeigt, wo wir verletzlich sind», sagt die St.Galler Gesundheitschefin Heidi Hanselmann. Bild: Nik Roth (St.Gallen, 30.04.20)

Sie tragen die Haare länger. Ein neuer Look oder dem Lockdown geschuldet?

Heidi Hanselmann: Ich war seit der Lockerung noch nicht beim Coiffeur. Meine Agenda liess es bislang nicht zu.

Wie sehr bestimmt der wirtschaftliche Druck das Tempo der Lockerungen?

Ich anerkenne die Sorge der Wirtschaft. Wichtig ist, dass die Lockerungen von guten Schutzmassnahmen begleitet sind. Die Öffnungen sind ein Balanceakt. Die epidemiologischen Erkenntnisse dürfen dabei nicht ausser Acht gelassen werden.

Wird zu rasch gelockert?

Die Gesundheitsdirektorenkonferenz hat dies intensiv diskutiert und ihre Sorge auch bei Bundesrat Berset deponiert. Wir dürfen schon mutig sein, aber nicht übermütig. Es waren drastische Massnahmen, die im März getroffen wurden. Aber sie haben gewirkt – vor allem dank der Bevölkerung. Massnahmen aussprechen ist das eine, sie umsetzen und einhalten das andere.

Hat der Bundesrat mit dem Lockdown überreagiert, wie nun da und dort kritisiert wird?

Es ist zu früh, ein Fazit zu ziehen. Wir wissen noch immer nicht sehr viel über das Virus. Die Fachexperten sind auch nicht einer Meinung. Man muss täglich Daten sammeln und neu beurteilen. Sich in diesem Feld der Unsicherheit zu bewegen, ist eine Herkulesaufgabe.

Die grosse Welle blieb aus, die Spitäler standen halb leer. Wie hoch sind die Ertragsausfälle?

Sie sind massiv. Die Berner Insel-Gruppe spricht von zwei Millionen Franken pro Tag. Andere Zentrumsspitäler reden von täglichen Verlusten von 500000 Franken bis zu einer Million.

Trifft dies auch für das Kantonsspital St.Gallen zu?

Ja. Unser Zentrumsspital ist vergleichbar mit jenem in Luzern oder Aarau. Die konkreten Ausfälle werden wir erst nach der Krise kennen. Es gibt auch Stimmen, die sagen, die Spitäler könnten im zweiten Halbjahr dank der verschobenen Wahleingriffe einiges wieder wettmachen. Es dürfte aber kaum möglich sein, alle Verluste aufzuholen.

Muss der Bund für die Ertragsausfälle der Spitäler aufkommen?

Die Ausfälle wurden durch die Verordnung des Bundes ausgelöst. Er soll deshalb auch mithelfen, die Defizite aufzufangen. Ebenso sollen sich die Kantone und die Versicherer beteiligen. Deshalb fordern die Gesundheitsdirektoren einen runden Tisch.

Die Krankenkassen haben bereits heftig dagegen protestiert.

Sie werden dieses Jahr weniger Kosten haben, da weniger Behandlungen stattfinden werden. Sie können damit ihre Reserven wieder stärker äufnen.

Die St.Galler Gesundheitsdirektorin Heidi Hanselmann. Bild: Nik Roth

Welche Kosten kommen auf den Kanton St.Gallen zu?

Verschiedene Kantone haben bereits Zahlen genannt. Wir wollen die Kosten und Ertragsausfälle über das ganze Jahr aus einer Gesamtsicht berechnen.

Wann haben wir von den St.Galler Spitälern einen Zwischenstand?

Eine vom Kanton eingesetzte Arbeitsgruppe sichtet zurzeit die Ertragsausfälle, aber auch die Einnahmen. Offen ist auch die Frage der Kurzarbeit. Wenn die öffentlichen Spitäler auch Kurzarbeit anmelden dürfen, dann kann die Rechnung nochmals anders aussehen.

Defizite werden bei öffentlichen Spitälern ohnehin aus öffentlichen Mitteln gedeckt. Warum sollten sie Kurzarbeit anmelden dürfen?

Auch öffentliche Spitäler bezahlen Arbeitslosenentschädigungen. Also ist es stossend zu sagen: Bezahlen dürft ihr, beziehen aber nicht. Warum dürfen private Kliniken, die Dividenden ausschütten, Kurzarbeit anmelden, öffentliche Spitäler mit einem breiten Auftrag hingegen nicht? Wir fordern gleich lange Spiesse für alle.

Ist die Coronakrise für einzelne St.Galler Spitäler existenzbedrohend?

Das hängt davon ab, wie schnell die Spitäler ihre Angebote wieder hochfahren und ihre Betten füllen können.

Müssen die Spitäler nun weniger Coronakapazitäten freihalten?

Sie sind nach wie vor verpflichtet, Intensivpflege- und Beatmungsplätze bereitzustellen. Und deren Kapazitäten je nach Entwicklung der Fallzahlen auch wieder hochfahren zu können. Wir sind immer noch in der ausserordentlichen Lage. Das geht vielerorts schon etwas vergessen.

Es fehlten Masken und Schutzkleidung, Narkose- und Schmerzmedikamente waren knapp. Die Lücken in der Schweizer Spitalversorgung sind erschreckend.

Diese Krise hat ungeschminkt gezeigt, wo wir verletzlich sind. Die Schweiz war früher bekannt dafür, alles an Lager zu haben. Dieser Zeitgeist hat sich geändert, vieles wurde ausgelagert, alles muss möglichst günstig sein. Die Lücken, die nun aufklafften, sind teils schwerwiegend. Es braucht wieder Eigenproduktion und Pflichtlager.

Wie verändert die Coronakrise die St.Galler Spitaldebatte?

Ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Die Krise wird sicher in die Debatte einfliessen. Deshalb hat das Parlament das Geschäft ja auch auf die Septembersession vertagt. Und die Vorgabe gemacht, dass Erkenntnisse aus der Krise einbezogen werden müssen. Der Ball liegt nun beim Parlament.

Ihre Prognose?

Wie gesagt, in die Glaskugel schauen, ist nicht mein Metier.

Sind die Spitalschliessungen nach dieser Krise vom Tisch?

Solche Stimmen werden sicher da und dort geäussert werden. Auch Forderungen werden kommen. Wie sich dann die Mehrheit des Parlaments entscheidet, werden wir sehen.

Coronapatienten wurden vielerorts in Zentrumsspitälern behandelt. Könnte diese Erfahrung das Ende der Landspitäler beschleunigen?

Einige Kantone haben auf diese Strategie gesetzt und Covid-19-Spitäler definiert. St.Gallen nicht.

Weshalb?

Wir setzten auf ein Verlegungsmodell. Wir behandelten schwerstbetroffene Coronapatienten am Kantonsspital, in Grabs, am Ostschweizer Kinderspital und in der Hirslanden-Klinik Stephanshorn. Also dort, wo Infrastruktur und Fachkompetenz vorhanden sind. Sobald die Patienten nicht mehr auf Beatmung oder Intensivpflege angewiesen sind, sollten sie in ein Regionalspital verlegt werden. Das war bis anhin aber nie notwendig. Dank der Massnahmen haben wir die Ausbreitung der Krankheit im Griff.

Die St.Galler Gesundheitsdirektorin Heidi Hanselmann warnt vor einer zweiten Corona-Welle: «Wir sollten jetzt nicht leichtfertig preisgeben, was wir über Wochen erfolgreich aufgebaut haben.»

Bild: Nik Roth

Seit einer Woche testet St.Gallen auch Patienten mit leichten Symptomen getestet. Weshalb erst jetzt?

Wir haben die Virustests parallel zu den ersten Lockerungen als flankierende Hilfsmassnahme ausgeweitet. Das hilft auch der Wirtschaft. So muss jemand mit leichten Symptome nicht mehr 10 bis 14 Tage in die Isolation gehen, wenn sein Testergebnis negativ ist.

Wie gross ist die Gefahr einer zweiten Welle?

Wir sollten jetzt nicht leichtfertig preisgeben, was wir über Wochen mit schmerzhaften Einschränkungen erfolgreich aufgebaut haben. Wir wollen einen exponentiellen Anstieg der Fälle verhindern. Deshalb werden wir die Ansteckungswelle genau verfolgen. Die Tests helfen bei diesem Monitoring.

Fachleute werden Ihnen widersprechen und sagen, es werde noch immer viel zu wenig getestet.

Das mag sein. Die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit für die Virustests waren bislang streng. Der aktuelle Schritt ist eine deutliche Ausweitung.

St.Gallen bot sich dem Bund als Testkanton für die ETH-App an. Diese hilft, Infizierte zu finden. Was erhoffen Sie sich davon?

Diese App ist eine sinnvolle Ergänzung zum Contact-Tracing. Nur wenn wir bei Positiv-Getesteten die Ansteckungsketten kennen, können wir sie rasch unterbrechen. Das ist ein Vorteil für alle.

Fördern die Tests und die App nicht eine gewisse Nachlässigkeit?

Diese Gefahr besteht. Wenn ich heute negativ getestet werde, heisst das nicht, dass ich mich nun drei Wochen lang nicht anstecken kann. Deshalb braucht es eine gute Kommunikation, und Abstandsregel und Hygienemassnahmen müssen weiterhin konsequent eingehalten werden.

Ist diese Krise die herausforderndste Zeit in Ihrer politischen Karriere?

Ja. Weil wir nicht auf frühere Erfahrungen zurückgreifen können und weil sie uns alle betrifft in allen Belangen.

Sie treten Ende Monat zurück. Wären Sie in dieser spannenden Zeit gerne länger geblieben?

Die neuen Mitglieder der Regierung sind gewählt. Es ist die Kultur unserer Demokratie, dass Legislaturen beginnen und auch enden. Und das ist gut so.

Wie halten Sie sich im Lockdown fit?

Ich ziehe vermehrt meine Joggingschuhe an, auch mitten in der Nacht. Ich halte mich an die Regeln und gehe daher auch nicht in die Berge.

Und wenn das wieder möglich ist?

Dann wird es mich irgendwann wieder ins Himalaya-Gebirge ziehen.