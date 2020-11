Rücktritt «Die Arbeit im Gemeinderat wurde anstrengend»: Gemeindepräsidentin Edith Beeler erklärt, warum sie zurücktritt und was das mit ihrem Vorgänger zu tun hat Per Ende Mai 2021 gibt Edith Beeler das Gemeindepräsidium von Wald ab, auch wegen der Konstellation im Rat. Seit Juni gehört dem Gremium der ehemalige Gemeindepräsident Jakob Egli an. Mea McGhee 30.11.2020, 05.00 Uhr

Gemeindepräsidentin Edith Beeler schätzt an Wald den wunderbaren Rundumblick. Hier politisierte sie 25 Jahre lang. Bild: David Scarano

Seit dem Sommer ist der Wäldler Gemeinderat erstmals seit längerer Zeit komplett. An sich eine erfreuliche Entwicklung, doch nicht ohne Brisanz: Denn mit Jakob Egli hat ausgerechnet der ehemalige und umtriebige Gemeindepräsident wieder im Gremium Einsitz genommen. Ihn, der mit seinen Meinungen auch mal aneckt, hatte die aktuelle Gemeindepräsidentin Edith Beeler 2015 in einer Kampfwahl mit 60 Stimmen Vorsprung aus dem Amt gedrängt.

Nun, nur fünf Monate nach Eglis Comeback, gibt die 66-Jährige ihren Rücktritt bekannt. Sie möge sich nicht länger dieser Herausforderung stellen, informierte sie die Einwohnerinnen und Einwohner. Auf Nachfrage bestätigt sie, dass damit auch die Zusammenarbeit im neu zusammengesetzten Gemeinderat gemeint ist. Im Dorf ist es beispielsweise ein offenes Geheimnis, dass Jakob Egli für die Petition geweibelt hat, die den Verbleib des Ladens im Dorfzentrum fordert. Er stellt sich damit gegen die Meinung des Gemeinderats.

Viel Wissen scheidet aus

«Die Arbeit im Gremium war zunehmend anstrengend», blickt Edith Beeler auf die letzten Monate zurück. Ein weiterer Grund für ihren Rücktritt ist die Tatsache, dass im Jahr 2023 die Gemeindeschreiberin in Pension gehen wird. Dann finden auch die nächsten Gesamterneuerungswahlen statt. Es sei nicht optimal, wenn gleichzeitig so viel Wissen ausscheide, ist Beeler überzeugt. Edith Beeler sagt:

«Ich habe mich den Themen immer gerne gestellt, manches hat sich wiederholt und nun spüre ich Ermüdungserscheinungen.»

Nun scheidet Edith Beeler per Ende Mai 2021 aus dem Amt aus. Seit bald einem Viertel Jahrhundert engagiert sie sich in der kommunalen und kantonalen Politik. Von 1996 bis 2004 war sie Gemeinderätin in Wald, fünf Jahre davon Vizepräsidentin. Im Jahr 2000 wurde die parteiunabhängige in den Kantonsrat gewählt und 2013/14 präsidierte sie diesen. 2006 unterlag sie um den Sitz im Regierungsrat Matthias Weishaupt.

In der Gemeinde kann man schnell etwas bewirken

Die rund 800 Einwohner prägen Wald. Da gibt es die Einheimischen, aber auch Zuzüger, die sich engagieren und damit auch die Arbeit als Gemeinderat anspruchsvoll machen. «In einem Dorf dieser Grösse kann man schnell etwas bewegen, wenn man am Rädchen dreht. Das wird von den Einwohnern geschätzt», hat Edith Beeler festgestellt.

Erlebbar werden das Engagement der Bevölkerung und die Debatierfreude immer wieder, sei es bei der Frage um die Zukunft des Dorfladens und der Gemeindekanzlei, sei es beim Entschädigungsreglement oder dem Bestreben, Vakanzen im Gemeinderat zu beenden. An Gemeindeversammlungen werden Details oft ausführlich diskutiert. Bei verschiedenen Themen versuchte der Gemeinderat anhand von Umfragen die Stimmung der Bevölkerung auszuloten. Ein Beleg für Beelers Wahlversprechen, hatte sie doch vor im Wahlkampf betont, sie stehe für Konsens.

Rückzug aus der Politik

Mit dem Rücktritt als Gemeindepräsidentin wird sie sich aus der Politik zurückziehen. Beeler sagt: «Wenn ich abgebe, dann gebe ich ab.» Ihr Wissen und ihre Erfahrung werde sie weitergeben, sollte dies gewünscht werden. Als Politikerin trage man zwei Rucksäcke, einen gefüllt mit Erfahrungen, einen mit Erinnerungen. «Bei mir sind beide schön voll», findet die Wäldlerin. Das politische Wirken bezeichnet sie als Lebensschule. Etwas mitgestalten zu können, Verantwortung zu tragen, erfüllt sie auch mit Stolz.

«Der Austausch auf Augenhöhe und der respektvolle Umgang sind mir sehr wichtig», sagt Beeler. Gespräche mit der Bevölkerung und mit Amtskollegen erlebt sie als wertvoll. «Amtskollegen wissen, wo der Schuh drückt, man berät sich mehr als früher.» Sie sei bei positiven und negativen Vorkommnissen immer wieder erstaunt gewesen, über die vielen Rückmeldungen. Diese habe sie mitunter von unerwarteter Seite erhalten.

Amt erfordert Flexibilität

Ob ein Mitglied des Gemeinderates für das Präsidium kandidieren werde, wisse sie nicht. Ein Nachfolger, eine Nachfolgerin müsse beim Haupterwerb mindestens 40 Prozent zurückfahren können, um dem Amt, den eigenen Ansprüchen und dem Gremium gerecht werden zu können. Zudem verlange das Amt viel Flexibilität, man müsse stets präsent sein und könne den Job schwerlich auf zwei bestimmte Tage fixieren.

«Mein Leben bleibt spannend», ist Edith Beeler zuversichtlich. Sie will ihren Freundeskreis geniessen und pflegen und mehr Zeit mit ihrem Enkel verbringen. Zudem wird man sie öfters als Gastgeberin im Naturfreundehaus Kaien antreffen.