Die Angst vor einem Abbau geht um — die St.Galler Spitaldebatte nimmt wieder Fahrt auf Trifft der St.Galler Spitalverwaltungsrat im Geheimen weitere Massnahmen? Wird in Flawil und Rorschach bald nicht mehr operiert? Diese und ähnliche Fragen und Sorgen machen derzeit die Runde. In drei Monaten muss das St.Galler Kantonsparlament Farbe bekennen: Dann stehen erste Entscheide über die künftige Spitalstrategie an. Regula Weik 19.06.2020, 05.00 Uhr

Operation im Spital Rorschach: Bald ein Bild aus vergangenen Zeiten? Bild: Urs Bucher (Rorschach, 8. September 2016)

«Dann wissen diese Leute mehr als ich», sagt Felix Sennhauser. Doch was glauben einzelne Toggenburger zu wissen, das selbst dem Präsidenten des St.Galler Spitalverwaltungsrats neu ist?

Am Mittwochabend hatte der Förderverein Regionalspital Toggenburg Wattwil zur Versammlung eingeladen. Seine Hauptbotschaft: kein weiterer Leistungsabbau am Spital Wattwil. Und: Wenn einer der beiden Spitalstandorte in der Region geschlossen werden müsse, dann soll es Wil und nicht Wattwil an den Kragen gehen.

Über die Rückkehr in die Normalität diskutieren

Aufhorchen liess dann eine Äusserung am Rande der Veranstaltung: In Flawil und Rorschach soll künftig nicht mehr operiert werden. Das coronabedingte Operationsverbot werde an den beiden Spitälern nicht mehr rückgängig gemacht. Einmal mehr schaffe der Spitalverwaltungsrat «präjudizierende Fakten» und stelle Mitarbeitende und Regionen vor «vollendete Tatsachen».

Daher nochmals die Frage an den Präsidenten des Gremiums: Wird in Flawil und Rorschach nicht mehr operiert? Einen solchen Beschluss gebe es nicht, sagt Sennhauser.

Felix Sennhauser, Präsident des St.Galler Spitalverwaltungsrats Bild: Hanspeter Schiess

Es werde derzeit an allen Spitälern «über die Rückkehr in die Normalität» diskutiert, so auch in Flawil und Rorschach. Sämtliche Spitalregionen hätten Personal und Infrastruktur – vor allem Beatmungs- und Intensivplätze – zur Bewältigung der Coronakrise zur Verfügung stellen müssen. Welche Vorhalteleistungen der Kanton für eine allfällige zweite Welle verlange, sei noch offen. An einer Klausurtagung Anfang Juli würden solche Fragen und auch die Rückkehr der Regionalspitäler in die Normalität diskutiert – doch:

«Entschieden ist noch nichts.»

Was die Debatte befeuert

Der Vorwurf, der Spitalverwaltungsrat schaffe präjudizierende Fakten, taucht nicht zum ersten Mal auf. Er trug ihm auch bereits einen Rüffel von hoher Stelle ein.

Im Februar hatte die Regierung den Verwaltungsrat aufgefordert, «ab sofort und bis nach den Sommerferien keine weiteren präjudizierenden Entscheide zu fällen». Dies auf Geheiss der Fraktionen im Kantonsparlament. Sie hatten von der Regierung verlangt, den Spitalverwaltungsrat an die Kandare zu nehmen und seinem sukzessiven Leistungsabbau an den Regionalspitälern einen Riegel zu schieben.

Auslöser waren unter anderem die Verlagerung des gesamten Operationsbereichs von Wattwil nach Wil oder die Verschiebung der Geburtshilfe von Walenstadt nach Grabs gewesen.

Ungewisse Zukunft: das Spital in Wattwil. Bild: Mareycke Frehner

«Es ist nicht die Zeit für Denkzettel»

In der Junisession – der ersten Sitzung des neuen Parlaments – flackerte die Debatte nochmals auf. Der Spital-VR habe mit seinen Entscheiden wiederholt dem politischen Prozess vorgegriffen, kritisierte die Linke. Es sei «nicht die Zeit für Denkzettel» und schlechter Stil, den Überbringer der schlechten Botschaft abzustrafen, hielten die Bürgerlichen dagegen.

Und so kann der Spitalverwaltungsrat seine Arbeit weitere vier Jahre fortsetzen. Mit einer Ausnahme: Für Sennhauser ist Ende März 2023 Schluss – altersbedingt. Er vollendet dann sein 70. Altersjahr.

Hilft Corona den Befürwortern der Strategie?

Die aktuellen Äusserungen im Toggenburg wie auch die Diskussion im Parlament zeigen: Die St.Galler Spitaldebatte nimmt wieder Fahrt auf. Dies, nachdem die Beratung der regierungsrätlichen Strategie wegen Corona auf die Septembersession verschoben werden musste. In virenfreien Zeiten hätte das Parlament bereits im Frühling Vorentscheide gefällt.

Nun will sich die 21-köpfige parlamentarische Spitalkommission noch vor den Sommerferien über die Vorschläge der Regierung beugen; diese sehen die Konzentration der stationären Leistungen an den vier Standorten St.Gallen, Grabs, Uznach und Wil vor.

Noch im Februar hatte die Regierung – in alter Zusammensetzung – klar gemacht: Sie hält an den geplanten Spitalschliessungen fest. Die lauteste Kritik an ihren Plänen war aus dem Toggenburg und dem Sarganserland gekommen. Für beide Standorte sind Speziallösungen vorgesehen – in Wattwil ein Kompetenzzentrum für hoch spezialisierte Pflege, in Walenstadt soll der Entscheid vertagt werden.

Der Anlass des Toggenburger Fördervereins machte diese Woche deutlich: Das Tal wird weiter kämpfen. Ob die Erkenntnisse aus der Corona­pandemie, die im September in die Spitaldebatte einfliessen dürften, den gefährdeten Spitalstandorten helfen werden oder nicht, ist offen. Im Toggenburg werden erste Stimmen laut, die eine Beschleunigung der regierungsrätlichen Strategie befürchten. Der Grund:

«Vielen Spitälern droht

nach der Krise die Pleite.»