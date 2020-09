Die Akte Ilg: Wie ein St.Galler Kaufmann im Pazifikkrieg Opfer eines Spionagekomplotts wurde Unter widrigen Umständen übernimmt Alfred Hermann Ilg 1942 die Leitung des Schweizer Konsulats auf dem von Japan besetzten Java. Dann wird ihm die Neutralität seines Landes zum Verhängnis. Adrian Lemmenmeier-Batinić 13.09.2020, 05.00 Uhr

Illustration: Patric Sandri

11. August 1944. 10 Uhr morgens. Vier japanische Beamte betreten das Schweizer Konsulat in Batavia, der Hauptstadt der Kolonie Niederländisch-Indien. Höflich bitten sie den Konsulatsverwalter Alfred Hermann Ilg, sie zur Beantwortung einiger Fragen auf die Gemeindebehörde zu begleiten. Ilg willigt ein. Doch der Wagen der Japaner fährt nicht zum Rathaus, sondern zur Kempetai, der wegen ihrer Brutalität berüchtigten japanischen Militärpolizei. Ilg wird verhaftet. Später schreibt er in einem Bericht an den Bund:

«Nur mit Unterwäsche bekleidet, wurde ich zu anderen Häftlingen in eine Zelle geschoben, nachdem man mich vollkommen durchsucht, entkleidet und meiner Armbanduhr und meines Eherings entledigt hatte.»

Im Sommer 1945 herrscht in Europa langersehnter Friede. In Ostasien aber kämpfen japanische Truppen weiter gegen die anrückenden Alliierten. Erst der Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki zwingt das Kaiserreich zur Kapitulation. Unterzeichnet wird sie Anfang September 1945, vor 75 Jahren. Wenig bekannt ist, dass auch Schweizerinnen und Schweizer in den Pazifikkrieg verwickelt waren. Besonders gut dokumentiert ist der bemerkenswerte Fall des St.Gallers Alfred Hermann Ilg, auf den diese Zeitung ein Zeitzeuge aufmerksam machte.

Als Sechsjähriger im Internierungslager Ein Korridor aus kahlgeschorenen japanischen Soldaten. Dieses Bild vergesse er nie, sagt Dieter van Schagen. Der 81-jährige Niederländer hat sechs Wochen seiner Kindheit im japanischen Internierungslager Banjoebiroe 10 auf Java verbracht, das wegen der hohen Todesrate berüchtigt war. Im November 1945 – die japanischen Besatzer waren besiegt, besorgten aber im Auftrag der Alliierten noch Verwaltungsaufgaben – wurde van Schagen mit seiner Mutter und seinen Brüdern auf einem Boot nach Batavia gebracht. Dort erwartete sie Konsulatsverwalter Ilg. Er ging mit der Familie von Bord, durch einen Korridor dicht an dicht gereihter japanischer Soldaten. Auf Ilgs Anweisung seien die Uniformierten zur Seite gewichen – und die Familie sei in die Freiheit getreten. Schon im Lager habe Ilg van Schagens Mutter mit Vitaminspritzen versorgt, als sie wegen Mangelernährung dem Tode nahe war. Frau van Schagen war gebürtige Schweizerin. Weil sie durch die Hochzeit mit einem Niederländer die Schweizer Staatsangehörigkeit verloren hatte, wurde sie mitsamt ihren Buben interniert. Dieter Van Schagen ist der Geschichte Alfred Hermann Ilgs, zu der im Bundesarchiv Tausende Aktenseiten vorhanden sind, nachgegangen. An der Universität Luzern hat sich Loredana Bevilacqua in ihrer Masterarbeit unter anderem mit der Frage beschäftigt, ob beim erstmals ausführlich untersuchten Fall Ilg eine politische Rehabilitation angebracht sei, ähnlich wie beim St.Galler Polizeikommandanten Paul Grüninger. Sie kommt zum Schluss, dass dies nicht der Fall sei, weil Ilgs Ehre in der Öffentlichkeit nicht verletzt worden sei. Gleichwohl betont sie die Wichtigkeit, die Geschichten jener zu erzählen, die im Krieg unter widrigen Umständen lebensrettenden Einsatz leisteten. (al)



Diplomat ohne Status

Ab Dezember 1941 geht es im Pazifikkrieg Schlag auf Schlag. Beim Überraschungsangriff auf Pearl Harbor schalten japanische Flieger die amerikanische Pazifikflotte aus. Dann erobert das Kaiserreich die europäischen Kolonien Südostasiens. Innert Tagen fallen Malaya, Hongkong und die Philippinen. Im Frühling 1942 steht ganz Niederländisch-Indien unter japanischer Flagge. Tokio kontrolliert zu diesem Zeitpunkt ein Gebiet, das sich von der Mandschurei in Sibirien bis nach Neuguinea auf dem australischen Kontinent erstreckt– und 450 Millionen Einwohner zählt.

Einige Wochen nach dem Einmarsch der Japaner lässt sich der Schweizer Konsul Pierre Micheli von Niederländisch-Indien nach Tokio versetzen. Der Grund: Japan hat den Konsulaten in den besetzten Gebieten den offiziellen Status entzogen. Zwar dürfen die Aussenposten weiterhin die Interessen ihrer Landsleute vertreten. Aber lediglich inoffiziell, ohne diplomatische Privilegien und ohne Hoheitszeichen an der Fassade. Offizielle Diplomatie erlaubt Japan nur über die Botschaft in Tokio.

Die Leitung des Konsulats in Batavia übernimmt Alfred Hermann Ilg. Der St.Galler ist dort seit zwei Jahren im Hilfsdienst tätig. Er hat keine Erfahrung mit konsularischer Arbeit und keinen diplomatischen Rang. 1924 ist er dem Traum gefolgt, «einmal ein Stück Welt zu sehen», und in die holländische Kolonie ausgewandert. Er arbeitet als Uhrenhändler, später bei einer Ölfirma, dann bei einem Chemieunternehmen. Ilg spricht sechs Sprachen, ist verheiratet und hat einen achtjährigen Sohn.

Ilg unterwegs mit seinem Reiseauto. Javas Südküste, Ostern 1929. Kinder bei einem Markt (1929) «Bei guter Stimmung» – Alfred Hermann Ilg.

Postkarte aus Lamphong, 1928. Ein Wagenrennen im westjavanischen Bandung. Postkarte, 1931. Die buddhistische Tempelanlage Borobudur, unweit der Stadt Yogyakarta.

An der Südküste Javas. Eingeborene Jäger posieren mit einem frisch erlegten Leoparden. Im Hafen von Penang (heute Malaysia)

Im Aussendepartement erhält er den Titel Verweser, also stellvertretender Konsulatsverwalter. Seine dringendste Aufgabe besteht darin, Landsleute mit Geld zu versorgen. Weil die Besatzer niederländische Firmen schliessen, verlieren auch viele Schweizer ihre Arbeit. Ausserdem erlässt die Militärregierung eine Sondersteuer für Ausländer. Schweizerinnen und Schweizer in Niederländisch-Indien – es sind zwischen 500 und 600 – können sich aber frei bewegen. Im Gegensatz zu Zivilisten alliierter Nationen. Diese werden in Lagern interniert. Rund 130'000 Männer, Frauen und Kinder verschwinden hinter Stacheldraht.

Das fehlende Geständnis

Als Ilg verhaftet wird, glaubt er zuerst, sein Heimatland sei in den Krieg eingetreten. «Ich vermutete, die Schweiz habe die Neutralität aufgegeben und als Chef der Schweizerkolonie werde ich als Erster interniert.» Doch ein chinesischer Übersetzer verrät ihm den Grund der Festnahme: Verdacht auf Spionage.

Der Verweser wird 116 Tage festgehalten. In einer nachts grell beleuchteten Zelle, in der Ungeziefer über den kalten Steinboden kriecht. Zum Essen erhält er täglich einige gesottene Maiskörner, dazu eine Brühe aus den ausgekochten Stängeln einer spinatartigen Blattpflanze.

Abgesondert in einer Ecke des Gefängnishofes befindet sich die Folterkammer. In seinem 17 Seiten starken Bericht an den Bund beschreibt Ilg unter anderem eine Tortur, die amerikanische Soldaten Jahre später Waterboarding nennen.

«Ich wurde liegend auf eine Bank gebunden. Bloss den Kopf konnte ich noch leicht bewegen. Man hiess mich an Frau und Kind denken. Dann bedeckte man mir das Gesicht mit einem Tuch. Nun wurde mir während einer halben Stunde eimerweise Wasser über das Gesicht gegossen, was eine ständige Erstickungsgefahr hervorrief.»

Ilg wird täglich von den Militärpolizisten misshandelt. Sie treten ihn mit Nagelschuhen, hängen ihn kopfüber auf, reissen ihm stundenlang jedes Haar einzeln aus, zerschlagen Rattanstöcke auf seinem Rücken. Aber weshalb? In einem Untersuchungsbericht des Politischen Departements vom März 1947 heisst es:

«Eine Gruppe von holländischen Patrioten, von den Japanern um den Namen ihres Hauptagenten befragt, denunzierte fälschlicherweise Herrn Ilg in der Meinung, es könne ihm als offiziellem Vertreter eines neutralen Landes nichts geschehen.»

Verschlüsselte militärische Geheimnisse

Den Niederländern – allesamt hohe Beamte in der Kolonie – wird vorgeworfen, eine antijapanische Spionageorganisation zu unterhalten. Ilgs Geständnis soll eine Beweiskette schliessen. Scheinbar gibt es eine Abmachung zwischen einem niederländischen Gefangenen und einem hohen Offiziellen der Militärpolizei: Wenn alle Beteiligten gestehen, werden nur milde Strafen ausgesprochen. Ilg soll unter anderem verschlüsselte Rapporte über militärische Geheimnisse auf dem Luftweg nach Japan befördert haben. «Fünf Personen zeugten einstimmig gegen mich», hält er fest. «Das Todesurteil schien mir gewiss.»

Bestätigung der Kempetai zu Ilgs Verhaftung. BAR

Doch Wochen später widerrufen die fünf Gefangenen ihre Bezichtigungen. Und die Kempetai bescheinigt dem Verweser die Unschuld. Nach fast vier Monaten Haft wird er entlassen und von einem Beamten «in einem furchtbaren tropischen Regen» nach Hause gebracht. «Die schrecklichste Episode meines Lebens lag hinter mir.» Aus Angst vor der Folter hat Ilg in Gefangenschaft mehrfach versucht, sich das Leben zu nehmen.

Bescheinigung der Kempetai zu Ilgs Unschuld. BAR

Unklar bleibt, ob die niederländischen Verschwörer tatsächlich gegen Japan spioniert haben. Sie geben später zu Protokoll, sie hätten eine Organisation zur Unterstützung mittelloser internierter Zivilisten aufbauen wollen, was bereits als antijapanische Aktion galt. Auch sie wurden gefoltert.

Hilfe für Hungernde

Nach seiner Befreiung leitet Alfred Hermann Ilg das Konsulat in Batavia weiter. «Mein Gesundheitszustand war bei der Entlassung dermassen, dass ich den Plan hatte, die Arbeit aufzugeben. Auf telegrafisches Ersuchen von Herrn Minister Gorgé in Tokio, die Arbeit im Interesse der Kolonie wieder aufzunehmen, habe ich mich hierzu entschlossen, obwohl es schon damals im ganz besonderen Interesse meiner Gesundheit gewesen wäre, einen längeren Urlaub zu nehmen.»

Ilgs japanische Identitätskarte mit einer Fotografie vor seiner Inhaftierung aus dem Jahr 1939 (oben) – und einer danach, aus dem Jahr 1945 (unten).

BAR

In der Schlussphase des Krieges besucht der Verweser mit Rotkreuzvertretern Internierungslager im Landesinneren, wo er «himmelschreiende Zustände und kaum beschreibliches Elend» antrifft. Zivilisten leiden an Unterernährung und Mangelerkrankungen; eine Dürre hat die teils ohnehin schlechte Versorgung in den Lagern verschärft. Ilg kauft Nahrungsmittel, Kleider und Medikamente. Niederländischen Offiziellen schiesst er 300'000 japanische Gulden aus der Konsulatskasse vor (damals rund 45'000 Franken), damit sie grosse Mengen Lebensmittel beschaffen können. Weil er dies ohne Rücksprache mit Bern tut – die Kommunikation ist unterbrochen – , wird dieser Schritt später in einer internen Untersuchung als Kompetenzüberschreitung gerügt. Eine abschliessende Untersuchung aber würdigt die Massnahme als «Erfüllung einer Hilfspflicht ausgesprochen humanitärer Natur».

Nach der Kapitulation Japans wollen indonesische Nationalisten das koloniale Joch endgültig abschütteln. Der Weltkrieg kippt in einen Unabhängigkeitskrieg, der erst 1949 mit der indonesischen Souveränität endet. Dabei kommt es zu Racheakten an der weissen Bevölkerung, zu Entführungen und zu Morden. Ilg organisiert für viele Landsleute die Evakuierung. Ein Auslandschweizer schreibt später in einem Brief an den Bund: «Dank der Geistesgegenwart des Herrn Ilg sind in jenen Tagen sicher 50 Schweizer gerettet worden, die ohne ihn vielleicht das Leben verloren hätten.»

Die fünfzigprozentige Todesschuld

Im April 1946 kehrt Ilg mit seiner Familie in die Schweiz zurück. Er wird beim Aussendepartement als Sekretär angestellt. Doch aufgrund seiner Folter hat Ilg immer wieder gesundheitliche Probleme. Er braucht Zahnprothesen, stärkere Brillengläser, klagt über Gleichgewichtsstörungen. Ab 1947 arbeitet er wieder aushilfsmässig auf Konsulaten. Zuerst in Tunis, dann in Antwerpen und schliesslich in Bagdad.

Für die im Staatsdienst erlittenen Qualen ersucht Ilg um finanzielle Genugtuung, zumal sich die Arztrechnungen häufen. Der Bund bezahlt ihm, «der unter den Kriegsereignissen mehr gelitten hat als irgendein anderer Angestellter der schweizerischen Aussenposten», 21'000 Franken, mit dem Hinweis, dass diese Summe rückerstattet werden müsse, falls Japan eine Wiedergutmachung erstatte. Die Niederlande verweigern eine Entschädigung.

Bagdad ist Ilgs letzte Station. Vier Monate nach seiner Ankunft, am 22. Februar 1950, findet ihn seine Haushälterin reglos in seinem Zimmer. Die junge Uzwilerin gibt Folgendes zu Protokoll: «Herr Ilg lag ausgestreckt auf dem aufgeschlagenen Bett, mit Pyjama und Morgenrock bekleidet, ohne Schuhe. In der rechten blutigen Hand hielt er einen Revolver, die Mündung gegen die Schläfe gerichtet.» Die irakischen Ermittler verhören die Konsulatsmitarbeiter, untersuchen den Leichnam, den Tatort, die Waffe – und entscheiden schliesslich auf Suizid.

Zum gleichen Schluss kommt der Pathologieprofessor Erwin Uhlinger, der Ilgs Leiche nach der Repatriierung im Kantonsspital St.Gallen untersucht. Im Auftrag des Bundes schätzt er, dass Ilgs Freitod zu 50 Prozent auf die auf Java erlittenen Gewalttaten zurückzuführen sei, «die sich in nichts von den krassesten Misshandlungen in deutschen Konzentrationslagern unterschieden haben».

Ein vernachlässigter Posten

Neben Eheproblemen und Ilgs Charakter nennt Uhlinger auch dessen «prekäre finanzielle Situation» als Grund für den Selbstmord. Diese habe sich besonders verschlechtert, weil Ilg seine Wohnung im Konsulat habe ausstatten müssen. In Bagdad hat der Verweser nach eigenen Angaben einen «vernachlässigten Posten» vorgefunden. Es herrschte Unordnung, die Wände im Parterre hatten einen Wasserschaden und die Telefone funktionierten nicht. Auf eigene Rechnung kaufte Ilg Geschirr, Möbel, Teppiche und ein Auto.

Nach Ilgs Ableben schreibt Franz Kappeler, Botschafter auf der für Bagdad zuständigen Vertretung in Beirut, an Bundespräsident Petitpierre, der Posten in Bagdad sei enorm reformbedürftig. «Ich habe den Eindruck, dass die Tatsache, dass Herr Ilg trotz bestem Wollen und Können im Rückstand blieb, erheblich die Entwicklung der Neurose, die zu seinem Tode führte, mitverursachte.»

Aufgrund von Uhlingers Expertise stellt die Schweiz die Entschädigung für Ilgs Hinterbliebene zu 50 Prozent dem japanischen Staat in Rechnung. Der Bund hat 2,4 Millionen Franken in der Schweiz deponierte japanische Staatsgelder beschlagnahmt, um Gewalttaten an Auslandschweizern zu vergüten. «Es handelt sich durchwegs um Fälle krasser Völkerrechtsverletzungen», schreibt der Bundesrat 1949. «Die Japaner scheuten sich auch nicht, Funktionäre des Schweizer Konsulats in Batavia einzusperren und zu foltern.»

Der Fall Ilg ist einer von 197 dokumentierten «Körperschäden», welche die Schweiz gegenüber Japan geltend machte. Der Verweser einer von über 130'000 Schweizer Staatsbürgern, die den Zweiten Weltkrieg ausserhalb der unversehrten Heimat erlebten – und eines von Tausenden ziviler Opfer japanischer Gewalttaten im Pazifikkrieg (siehe Kasten). Ilgs Berichte und Briefe zeichnen das Bild eines pflichtbewussten, durchaus humorvollen Beamten, der nach aus abstrusen Gründen erlittener Marter wieder den Tritt ins Leben suchte. Alfred Hermann Ilg wurde 1950 auf dem Friedhof Feldli in St.Gallen begraben.

Japanische Gewalttaten – Waren Schweizer besonders betroffen? 1948 verurteilte ein von den Siegermächten einberufenes Tribunal in Tokio 25 hochrangige japanische Offizielle wegen der Durchführung eines Angriffskrieges unter Verletzung internationaler Verträge. An 49 lokalen Standorten des Gerichts wurden ausserdem 5700 Angehörige des japanischen Machtapparats angeklagt. Darunter Soldaten und Militärpolizisten, die Kriegsgefangene oder Zivilisten misshandelt oder getötet hatten. Von ihnen wurden 984 zum Tode verurteilt, rund 3400 erhielten Gefängnisstrafen. Beispiele massenhafter japanischer Kriegsverbrechen sind das Massaker im chinesischen Nanking, bei dem Hundertausende Gefangene ermordet und Zehntausende Frauen vergewaltigt wurden. Oder jenes im bornesischen Sandakan, das nur sechs von 2500 Kriegsgefangenen überlebten.

Auch Schweizerinnen und Schweizer wurden Opfer von Kriegsverbrechen im japanischen Reich. Viele wurden misshandelt oder medizinische Versorgung wurde ihnen verweigert. Manche wurden gefoltert, einige sogar hingerichtet. Der Bund entschädigte die Opfer fünf Jahre nach Kriegsende mit insgesamt rund 3,2 Millionen Franken. In seiner Lizenziatsarbeit über Schweizer Opfer japanischer Kriegsverbrechen zeigt Sandro Rudin, dass mindestens 9 Prozent der 2120 Auslandschweizer im asiatischen Raum Kriegsverbrechen erlitten. In Indonesien waren es gar 25 Prozent. Rudin stellt die These auf, dass Auslandschweizer besonders häufig verhaftet und gefoltert wurden, weil sie im Vergleich zu anderen Europäern nicht interniert waren. In Haft waren die Lebensbedingungen schlechter als in Internierungslagern. Zwischen 1942 und 1944 wurden in Niederländisch-Indien über 6000 Personen von der japanischen Militärpolizei inhaftiert. (al)

«Eine Angelegenheit äusserst heikler Natur»

Noch Jahre nach seinem Tod versuchen Beamte des Aussendepartements, beim niederländischen Staat eine Entschädigung für Ilgs Witwe und seinen Sohn zu erhalten, um deren «bescheidene Beamtenpension» aufzubessern. Die Niederlande könnten eine moralische Verantwortung kaum abstreiten, nicht zuletzt weil Ilg auch der holländischen Zivilbevölkerung in Not geholfen habe. Es handle sich aber um eine «Angelegenheit äusserst heikler Natur», ist in einem internen Schreiben an die Botschaft in Den Haag festgehalten. Seien doch die Leute, die Ilg auf Java denunziert hätten, «hohe indonesische und niederländische Staatsbeamte, die heute wieder in Amt und Würde stehen». Eine offizielle diplomatische Note komme deshalb nicht in Frage.

Und so weisen die Niederlande eine Bitte um eine «Abfindung aus moralischen Gründen» zurück. Mit der Unabhängigkeitserklärung Indonesiens seien alle rechtlichen Pflichten an die dortige Regierung übergegangen, so die Begründung.