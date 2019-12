Die Adventskalender-Geschichte (XX/24): Wie ein Interview die Energie eines ganzen Tages rauben kann In der Adventszeit blickt täglich ein Mitglied unserer Redaktion auf eine spezielle Geschichte oder eine Begegnung im Beruf zurück. Heute geht es um eine Autistin aus St.Gallen, die erzählt, wie sie trotz ihrer Krankheit den Alltag bewältigt. Daniel Walt 01.12.2019, 11.08 Uhr

Manchmal kann aus einem routinemässigen Auftrag ein ungewöhnliches Erlebnis werden. So wie dieses Jahr vor dem internationalen Welt-Autismustag vom 2. April. Aus diesem Anlass wollten wir eine autistische Person aus der Stadt St.Gallen portraitieren. Die Fachstelle Autismushilfe Ostschweiz vermittelte uns einen Kontakt. Ich wusste vorab weder den Namen des Interviewpartners, noch das Alter, noch wusste ich sonst, was mich erwartet. Aber ich hatte einen Interviewtermin.



Als ich klingelte, öffnete eine junge Frau die Tür und bat mich in ein Sitzungszimmer. Ich dachte, sie würde nun meinen Interviewpartner holen, bis ich merkte: SIE ist meine Interviewpartnerin. Eine ganz normale, aufgeweckte Frau, mit der ich mich bestens unterhalten konnte, und die ab und zu sogar Humor aufblitzen liess. Das soll eine Autistin sein? Ich brachte den Menschen mir gegenüber nicht mit den Bildern zusammen, die ich Kopf von der Krankheit trug.



Doch dann erzählte sie, wie anstrengend für sie jeder Tag sei. Jede zwischenmenschliche Begegnung sei für sie ein Kraftakt. Ein Gespräch unter Freundinnen? Erschöpft sie so, wie andere eine Bergtour. Sie müsse sich jeweils sehr genau überlegen, mit wem sie sich treffe und wie viel sie sich zumute. Und genügend Erholungsphasen einplanen.



Während des Gesprächs merkte ich plötzlich: Diese junge Dame investiert gerade die Energie eines ganzen Tages in ein Interview mit dem Tagblatt, in ein Gespräch mit mir. Sie hatte sich also entschieden, für mich sozusagen die Energie eines ganzen Tages zu opfern. Ja, jetzt müsse sie sich erst einmal erholen, sagte sie beim Abschied. Ich war gerührt und geehrt und beeindruckt und bedankte mich bestimmt dreimal. Danach ging ich auf die Redaktion und arbeitete weiter. Die Autistin aber ruhte sich aus.



«Ich vermisse das Bergsteigen natürlich. Doch damit muss man sich einfach abfinden. Einmal ist es vorbei – das ist der Lauf des Lebens.»

Aus dem harten, knorrigen Bergler war im Verlauf des Tages ein zugänglicher Mensch geworden, der auch Einblicke in seine Gefühlswelt zuliess. Danke nochmals für die schönen Stunden am Fählensee, Max Niedermann! Nicht nur der Tag im Alpstein, sondern auch Sie als Mensch werden mir unvergessen bleiben.

Das Porträt über Max Niedermann zum Nachlesen:

«Einmal ist es vorbei»: Ein Rucksack voller Erinnerungen – mit dem 91-jährigen Bergsteiger Max Niedermann zurück im Alpstein Jahrzehntelang war Klettern das grosse Hobby des Oberbürers Max Niedermann. Seine ersten Touren hat er als junger Mann im Alpstein unternommen. Mittlerweile sind Niedermanns Wege kürzer geworden. Bei einem Besuch am Fählensee blickt er mit Wehmut, aber auch Dankbarkeit auf sein Leben zurück. Daniel Walt 14.08.2019

Alle bisherigen Beiträge aus der Adventsserie: