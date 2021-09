HSG-Frau im Bundestag: Die Konstanzer SPD-Politikerin Lina Seitzl

Deutsche Wahlen HSG-Mitarbeiterin erobert Konstanzer SPD-Sitz im Bundestag: «Unsere Grenzregion ist in Berlin sehr weit weg» Die Konstanzer Sozialdemokratin und Postdoktorandin an der Universität St.Gallen, Lina Seitzl, wurde am Sonntag in den Deutschen Bundestag gewählt. Sie weilt bereits in Berlin, wo Fraktionssitzungen laufen, und wird ihre Lehr- und Forschungstätigkeit an der HSG aufgeben müssen. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 29.09.2021, 12.00 Uhr

Von der HSG in den Bundestag: die Konstanzer SPD-Politikerin Lina Seitzl. Bild: Christian Baranowski

Vor einem Jahr haben Sie an der HSG doktoriert, am Sonntag wurden Sie, 32-jährig, als Konstanzer SPD-Vertreterin in den Bundestag gewählt. Wow, wie haben Sie das geschafft?

Ich freue mich natürlich sehr über mein Ergebnis und über das meiner Partei, wir gingen ja als dritte Kraft mit einer Ausgangslage von 15 Prozent ins Rennen, doch wir hatten mit Olaf Scholz einen starken Kandidaten. Persönlich war ich sehr viel unterwegs und bemühte mich um jede einzelne Person und Stimme. Dies mit einem intensiven Haustür-Wahlkampf, in dem ich an 11'000 Türen klingelte, und mit Auftritten an vielen Infoständen.

Sie kandidierten zum ersten Mal?

Ja, ich war bisher erst kommunalpolitisch tätig, als ehrenamtliche Kreisrätin in Konstanz. Als jüngere Frau in diesem Wahlkreis gewählt zu werden, ist wirklich eine schöne Überraschung. Dies allerdings nicht per Direktmandat, sondern über die SPD-Landesliste.

Wann geht es los in Berlin?

Ich bin bereits dort, wir hatten Dienstag und Mittwoch Fraktionssitzungen, das sind lange Tage, aber in freudiger Stimmung. In der Fraktion sind viele neue Abgeordnete, überall ist die Lust zu spüren, etwas bewegen zu wollen. Selber bin ich von einem unglaublichen, ja erhabenen Gefühl getragen, dass ich nun den Souverän vertreten darf. Aber ich habe auch viel Respekt vor der Aufgabe. Richtig los geht es mit der konstituierenden Sitzung am 26. Oktober.

Welche Koalition wünschen Sie sich?

Die SPD hat von den Wählerinnen und Wählern den Auftrag bekommen, eine Regierung zu bilden. Dies kann meiner Einschätzung nach mit den Grünen und der FDP gut gelingen, gerade in den Zukunftsfeldern soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und Digitalisierung.

Wie kamen Sie zur SPD?

Kurz nach meinem Abitur, Ende 2008, es gab kein ausschlaggebendes Ereignis, aber das Bewusstsein für die soziale Ungerechtigkeit im Bildungssystem. Nur etwas mehr als ein Viertel der Kinder von nichtakademischen Eltern absolviert ein Studium. Dass ich als Tochter von Eltern, die beide eine Lehre im Gartenbau machten, studieren durfte, verdanke ich der SPD. Sie hat unter Willy Brandt die Hochschulen geöffnet und den kostenlosen Bildungszugang für alle seit ihrer Gründung in der DNA. Eine andere Partei kam für mich nie in Frage.

Bildungsthemen sind denn auch ihr politischer Schwerpunkt?

Chancengleichheit in der Bildung sicher. An der Universität St.Gallen bin ich an einem grossen Forschungsprojekt zur dualen Ausbildung beteiligt. Wie Berufstätige qualifiziert, weitergebildet und für die Arbeitswelt von morgen fit gemacht werden, ist ein dringliches Anliegen. Deshalb interessiere ich mich für den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, aber auch für den Ausschuss für Arbeit und Soziales.

Werden Sie noch Zeit haben für die HSG?

Leider nicht, Deutschland hat kein Milizparlament, Bundestagsabgeordnete ist ein Fulltimejob mit 22 Sitzungswochen pro Jahr, das bedeutet jeweils Montag bis Freitag in Berlin, dazu kommt die Arbeit im Landkreis.

Sie geben an der Universität St.Gallen alles ab?

Ich werde meinen Lehrauftrag im Master in International Affairs and Governance in diesem Semester erfüllen. Aber die Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin muss ich leider aufgeben. Ich durfte schon im Wahlkampf viel Unterstützung von meinen Kolleginnen und Kollegen und meinem Vorgesetzten an der HSG, Patrick Emmenegger, erfahren. Natürlich freuen sie sich sehr, dass ich in Deutschland die Politik mitgestalten kann, aber sind gleichzeitig auch traurig. Was nach sechs Jahren auch für mich gilt.

Aber Ihre Kontakte in die Schweiz werden bleiben?

Auf jeden Fall, in Konstanz haben wir engen Kontakt mit den Nachbarkantonen Thurgau und Schaffhausen, etwa mit dem Schaffhauser Stadtpräsidenten Peter Neukomm und der Thurgauer SP-Präsidentin Nina Schläfli. Ich verstehe unseren Landkreis als Teil einer Grenzregion, die von ihren Nachbarschaften profitieren muss.

Nun flammte aufgrund der St.Galler und Thurgauer Standesinitiativen der Konflikt um den Einkaufstourismus wieder auf. Ihre Haltung dazu?

Wir haben uns als SPD in der Region für die Bagatellgrenze eingesetzt und schliesslich auch umgesetzt. Es geht beim Grenzverkehr ums Arbeiten und Einkaufen, aber auch um Beziehungen, Bildung und Kultur. Allein die Verkehrsprojekte wie auf den Bahnstrecken Zürich–Stuttgart und St.Gallen–Konstanz–Basel zeigen die wichtige grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Dass die Grenze wie in der Pandemie geschlossen wird, darf nie wieder vorkommen. Der Entscheid lag auch daran, dass der Bodenseeraum sehr weit weg ist von Berlin. Wir sind im Zentrum Europas, aber in einer Randlage, in beiden Ländern.