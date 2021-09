Einkaufstourismus: Ostschweizer Durchbruch im Bundesparlament

Detailhandel Ostschweizer Durchbruch im Ständerat: Jetzt muss der Bundesrat konkrete Massnahmen gegen den Einkaufstourismus einleiten Nach jahrelangem Hin und Her beschliesst das Bundesparlament, gegen den Einkaufstourismus im grenznahen Ausland vorzugehen: Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat zwei Ostschweizer Standesinitiativen zugestimmt. Adrian Vögele aus Bern Jetzt kommentieren 21.09.2021, 13.54 Uhr

Shopping in Konstanz: Der Bundesrat muss Massnahmen gegen den Einkaufstourismus vorlegen – das hat das Parlament entschieden. Bild: Donato Caspari

Die Ostschweiz ist mit der Geduld allmählich am Ende: Das wurde deutlich, als der Ständerat am Dienstag einmal mehr über den Einkaufstourismus diskutierte. Die Ausgangslage ist simpel: Das Einkaufen im nahen Ausland ist gut und praktisch für die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten, aber schlecht für den hiesigen Detailhandel und die Staatskasse. Nur: Ob der Bund dagegen überhaupt etwas unternehmen kann oder soll, ist in Bern schon lange umstritten. Zwei Standesinitiativen aus den Kantonen St.Gallen und Thurgau, welche die Aufhebung der 300-Franken-Freigrenze bei der Mehrwertsteuer fordern, scheiterten vor zwei Jahren im Ständerat, wurden dann aber im Nationalrat angenommen.