Typograf Rudolf Hostettler: Sein Haus in Engelburg wird verkauft

Design Eine fliegende Box steht zum Verkauf: Ein Besuch im kühnen Traumhaus des international bekannten Typografen Rudolf Hostettler in Engelburg Er ist international bekannt, aber in seiner St.Galler Heimat verkannt: Der Typograf Rudolf Hostettler wohnte in einem eleganten Kubus in Engelburg. Jetzt steht das Haus des Designers zum Verkauf.

Der Kubus des Typografen in Engelburg: Die grossen Fensterpartien sind auf allen vier Seiten des Hauses zurückversetzt, sodass ein windgeschützter Sitzplatz entsteht. Bild: Ralph Ribi

Auf den ersten Blick scheint das Haus am Waldrand in Engelburg abzuheben wie eine fliegende Box. Das liegt daran, dass es auf einem Sockel platziert ist. In diesem Kubus wohnte ein Pionier der Schweizer Typografie: Rudolf Hostettler (1919–1981) mit seiner Frau Mafalda und fünf Pflegekindern aus Tibet. Das Flachdachhaus, 1961 durch den Zürcher Architekten Robert Hofer erbaut, lässt an ein Tiny House denken. Die strenge Architektur fügt sich harmonisch in die Landschaft ein. Der schlichte Wohnwürfel war seiner Zeit weit voraus – und steht nun für 1,25 Millionen zum Verkauf.

«Kommen Sie herein», sagt Pflegetochter Tsering Grischott, eine 66-Jährige mit einem freundlichen rundlichen Gesicht. Man habe bereits acht Kaufinteressenten. Der Wohnraum öffnet sich nach allen vier Himmelsrichtungen. In der Mitte steht ein Cheminée, das den quadratischen Grundriss wie ein Windrad in vier Abschnitte teilt. In der Mitte ein grosszügiger Begegnungsraum, mit drei kleineren Zimmern für den Rückzug. «Wir sassen oft am Feuer, spielten Eile mit Weile oder zeichneten, während der Vater las», erinnert sich die Pflegetochter und zeigt Fotos von früher. «Er war ein lieber Mensch. Herzensgut und sehr tolerant.»

Pflegetochter Tsering Grischott hofft, dass das Haus in Engelburg erhalten bleibt. Bild: Ralph Ribi

Mit Blumen und Bäumen verbunden

Das Haus war zeitlos und behaglich eingerichtet: Mit dem weissen runden Tulpentisch des finnischen Designers Eero Saarinen und Thonetstühlen, vielen Büchern und Tonkrügen, die Hostettler aus Spanien mitbrachte. Er hegte auch eine Vorliebe für antike Werkzeuge, die er auf Flohmärkten erstand. Der Typograf liebte Bäume und Blumen. Durch die grossen Fenster war er auch im Innern des Hauses zu jeder Jahreszeit mit ihnen verbunden.

Typograf Rudolf Hostettler 1951. Bild: PD

Die Hostettlers hatten ein offenes Haus. Oft kamen Gäste, die bei ihnen übernachteten – Typografen aus Amsterdam, London und Paris. Dann wurden die Kinder ins Bett geschickt. Hostettler war in der Drucker- und Buchgestalterszene international vernetzt und schrieb täglich mehrere Briefe. Seine Bücher und sein Papiernachlass werden in der Kantonsbibliothek Vadiana aufbewahrt, in der Spezialabteilung «Zentrum für das Buch».

Ausstellung in der Vadiana geplant

Der auf Typografie spezialisierte Kunsthistoriker Roland Früh, der die Bibliothek im Sitterwerk leitet, und der preisgekrönte St.Galler Buchgestalter Jost Hochuli gehören zu den besten Kennern von Hostettlers Werk. Beide bedauern, dass der Ausnahmedesigner hierzulande kaum bekannt ist. Joachim Bitter, Bibliothekar in der Vadiana, will darum eine Ausstellung ausrichten. «Es wäre schon lange an der Zeit», sagt der 88-jährige Jost Hochuli an einem warmen Spätsommerabend in seinem Garten in Rotmonten. Er habe schon einige St.Galler Kulturleute dafür begeistern wollen, aber nur ein höfliches Lächeln geerntet.

«Es ist kein Interesse da für das, was Ruedi über 30 Jahre lang geleistet hat.»

Buchgestalter Jost Hochuli. Bild: Sabrina Stübi

Hostettler war Hochulis Mentor, sein Vorbild, sein Leitstern. Er erinnert sich an die erste Begegnung: Ein Zweimetermann stieg aus einem blauen VW Käfer. «Ich wunderte mich, dass so ein grosser Mann in ein so kleines Auto passt», sagt Hochuli, der als Lehrling von Hostettler in der St.Galler Druckerei Zollikofer & Co. in die Schwarze Kunst eingeweiht wurde.

Das Layout des «St.Galler Tagblatts» geprägt

1919 in Zollikofen bei Bern geboren, lernte Rudolf Hostettler Schriftsetzer. 1939 besuchte er die London School of Printing. Vier Jahre später trat er seine Stelle in der St.Galler Druckerei Zollikofer & Co. an, wo er eine interne Entwurfsabteilung aufbaute und das Layout des «St.Galler Tagblatts» prägte. Ausserdem war er drei Jahrzehnte lang Hauptredaktor der «Typografischen Monatsblätter», einer Fachzeitschrift für Drucker, Schriftsetzer und Typografen. «Er tat dies visuell inspirierend und experimentell», sagt Roland Früh.

Hostettler hatte Sinn für feine Ornamente. Gestaltete er Bücher und Zeitschriften, legte er Wert auf die optimale Lesbarkeit. Er arbeitete mit den Schulen für Gestaltung in Basel, Bern, Lausanne und Zürich zusammen und förderte junge Gestalterinnen und Gestalter. «Alle Fäden liefen in seinem Büro zusammen», erzählt Hochuli mit leuchtenden Augen. Ständig habe das Telefon geklingelt. Am Draht waren die Pioniere der modernen Typografie: Herbert Spencer, Adrian Frutiger, Jan Tschichold und viele mehr. «So erlebte ich hautnah mit, wie Frutiger 1956 die Schrift Univers entwickelte», sagt Hochuli.

Die «Typografischen Monatsblätter», die Rudolf Hostettler verantwortete, waren bekannt für ihre experimentelle Gestaltung. Bild: PD

Der englische Designhistoriker Robin Kinross hat einmal geschrieben: «Mit Hochuli und Hostettler erschien St.Gallen auf der Weltkarte der Typografie». Im Ausland, etwa in London, sei er bekannter als in St.Gallen, sagt Roland Früh. Seine kanadische Studentin Louise Paradis habe die «Typografischen Monatsblätter» erforscht und sei einer «Hostettler-Obsession» verfallen. Das aus ihrer Recherche resultierende Buch musste bereits nachgedruckt werden und erschien vor Kurzem auch auf Chinesisch.

Hochuli hat seinem Lehrmeister ein kleines Buch gewidmet. Darin würdigt er insbesondere Hostettlers Empathie: seine Gabe zuzuhören und unterschiedlichste Standpunkte zu verstehen und zu würdigen. «Er hat mit allen zusammengespannt, konnte auch mit verfeindeten Lagern gut umgehen», sagt Früh. «Er brachte alles unter einen Hut. Interessierte sich für neueste Maschinen, Techniken und Gestaltung.» Bei der Firma Zollikofer sei Hostettler nach 37 Jahren jedoch unschön abserviert worden.

Herzblut steckte er auch nach seiner frühzeitigen Pensionierung in «The Printer's Terms», ein Nachschlagewerk mit Fachbegriffen in fünf Sprachen für Mitarbeiter der Druckindustrie. Hostettler wollte dieses Werk weiterführen, starb aber bereits 1981 mit 62 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit.

Kinder aus Tibet aufgenommen

«Sein eigenwillig-schönes Haus am Waldweg in Engelburg und sein fantasievoll angelegter Garten boten ihm den Rahmen für die Geborgenheit, die er in der glücklichen Ehe mit seiner Frau Mafalda fand», schreibt Hochuli in seiner Hommage «Epitaph für R.H.». Da das Ehepaar keine eigenen Kinder bekommen konnte, nahm es fünf Pflegekinder aus Tibet auf, die aus verschiedenen Familien kamen. Hostettler befasste sich damals auch mit buddhistischer Spiritualität.

Pflegetochter Tsering Grischott wurde als Zehnjährige vom Ehepaar aufgenommen. «Für mich ist es sehr emotional, dass das Haus nach dem Tod der Mutter nun verkauft wird», sagt sie. Sie erinnert sich, wie der Vater die Kreativität der Kinder förderte, ihre Zeichnungen lobte. Während er die Ruhe selbst war, war seine Frau Mafalda, die als CVP-Kantonsrätin politisierte, auf Zack: «Sie hatte im Haus das Sagen und hielt den Haushalt auf Trab.»

Der Typograf Rudolf Hostettler und seine Frau Mafalda mit ihren fünf Kindern aus Tibet. Bild: Ralph Ribi

Tsering Grischott hofft, dass das Haus erhalten bleibt. Küche und Bad seien veraltet, und auch isolieren müsste man. Kaum vorzustellen, dass darin eine siebenköpfige Familie wohnte. Heute denkt man, dass der 100 Quadratmeter grosse Wohnraum ein perfektes Refugium für ein kinderloses Paar wäre, das gern gärtnert.

Vielleicht wird das Haus unter Schutz gestellt. Die Kunsthistorikerin Isabella Studer-Geisser hat dies der Gemeinde Gaiserwald, die derzeit ihre Schutzverordnung überarbeitet, ans Herz gelegt. Eine gute Idee? Gemeindepräsident Boris Tschirky will sich auf Anfrage nicht dazu äussern, da es sich um ein laufendes Verfahren handle. Von Rudolf Hostettler hat er noch nie etwas gehört, seine Frau Mafalda kannte er hingegen. Wird das Haus nicht unter Schutz gestellt, kann das 1331 Quadratmeter grosse Grundstück an sonniger Lage überbaut werden.