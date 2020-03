Der Wolf  im Grenzgebiet der Kantone Thurgau und St.Gallen litt an Räude

Am 18. Februar hat die Jagd- und Fischereiverwaltung des Kantons Thurgau in Zusammenarbeit mit der St.Galler Wildhut in der Region Bischofszell einen kranken Wolf geschossen. Jetzt zeigt sich: Der inzwischen als M109 identifizierte Wolf war an Räude erkrankt und litt an Entzündungen diverser Organe.

23.03.2020, 10.34 Uhr