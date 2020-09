Der Wald als Sportarena: Biker und Wanderer verdrängen Rotkehlchen und Rehe immer mehr Ob Biken, Nachtwandern oder Wildcamping: Die Menschen nehmen die Natur immer mehr für sich sein, vor allem seit der Coronakrise. Dies belastet die Pflanzen- und insbesondere die Tierwelt. Nun will der Kanton St.Gallen das Biken im Wald regulieren. Sabrina Manser 10.09.2020, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Wald als Erholungsort boomt - auf Kosten der Pflanzen- und Tierwelt. Bild: Getty

Bikeräder rollen über den bewachsenen Waldboden, Ausflügler zelten wild und Wanderer streifen nachts durch den Wald. Die Menschen zieht es in die «grösste, natürliche Sportarena» im Land, wie die Förster des Kanton St. Gallens den Run auf den Wald als Freizeitraum umschreiben.



Raphael Lüchinger, Regionalförster Waldregion 1 Kanton St.Gallen Bild: Sabrina Manser

«Die intensivere Waldnutzung nimmt schon seit längerem kontinuierlich zu. Vor allem während des Lockdowns war die Zunahme merklich spürbar», sagt Raphael Lüchinger, der Regionalförster der Waldregion 1 im Kanton St. Gallen. Dies habe negative Folgen für Flora und Fauna, vor allem wenn Waldnutzer den Weg verlassen oder sich nicht an den Waldknigge halten.



Der Rückzugsort für die Tiere wird laut Lüchinger zunehmend kleiner, der Stress grösser. Walter Bicker, der Revierförster des Forstreviers St. Gallen, sagt:

«Sogenannte Bodenbrüter, wie zum Beispiel das Rotkehlchen oder die Waldschnepfe, reagieren sehr sensibel auf Störungen.»

Dasselbe gelte für Rehe. Werden diese Tiere daran gehindert, in verschiedenen Gebieten Nahrung zu suchen, beginnen sie, kleine Tannen abzufressen. Dies wiederum habe Auswirkungen auf die natürliche Waldverjüngung.



Biker suchen sich ihren eigenen Weg

«Es ist die Summe aller Waldnutzer, die dazu führt, dass immer mehr Störungen im Wald auftreten», sagt Lüchinger. Die Zahl der Biker habe in letzter Zeit stark zugenommen.

Biken sei nur auf klassierten Strassen und Wegen oder auf privaten Wegen mit einer Breite von mehr als zwei Metern erlaubt, wie Revierförster Bicker sagt. Das Problem daran: «Diese Wege sind oftmals zu wenig herausfordernd für Biker», sagt Bicker. Deshalb würden sich viele ihren eigenen Weg durch den Wald suchen. Auch auf sozialen Plattformen und über diverse Apps würden illegale Routen verbreitet. Lüchinger sagt:

«Darüber haben wir keine Kontrolle.»

Im Rahmen eines Pilotprojekts habe die Waldregion St. Gallen Biker über verschiedene Kanäle sensibilisiert. Zudem hat man laut Revierförster Bicker an neuralgischen Stellen Aufklärungsarbeit geleistet. «Im Herbst werden Kontrollen mit der Polizei durchgeführt», sagt der Revierförster. Biker auf illegalen Wegen werden mit 50 Franken gebüsst. Hinweisschilder für Biker würden oft ausgerissen. Nun werden Plakate in der Höhe zwischen Baumstämmen aufgehängt.

Bicker sagt:

«Es soll nicht nur Verbote, sondern auch Angebote geben.»

Beat Tinner, Volkswirtschaftsdirektor Kanton St.Gallen Bild: PD



Ziel sollte es sein, ein übergeordnetes Biketrailnetz aufzubauen. Der Kanton prüft gemäss Beat Tinner zurzeit die Umsetzung eines Biketrailnetzes. Tinner sagt: «Wir wollen mit einer Planung für eine Kanalisierung sorgen.»

Mit Entwicklungsplan zur geregelten Nutzung

Zurzeit konzipiert das Kantonsforstamt einen Waldentwicklungsplan der zweiten Generation. «Über diesen Plan könnte das Bikewegnetz und generell die Erholungsnutzung überregional abgebildet werden», sagt Regionalförster Lüchinger. Jedoch sei dieser Plan nur für die Behörden verbindlich, nicht für die Eigentümer. Fast 60 Prozent der Waldfläche in der Waldregion 1 in St. Gallen, also Wälder von Rorschach über Gossau, Flawil bis Wil und Kirchberg, sind in Privatbesitz.

Auch Pilzsammler, Jogger oder Wanderer können laut Regionalförster Lüchinger Störungen im Wald verursachen, wenn sie querwaldein gehen. Die Anzahl der Fussgänger sei insgesamt grösser als jene der Biker. Wichtig sei, dass man sich an die Verhaltensregeln halte. Lüchinger sagt:

«Es ist auch eine gewisse Entfremdung von der Natur festzustellen.»

Viele seien sich über die Ansprüche sensibler Arten nicht bewusst oder verstehen die Naturzusammenhänge zu wenig. «Der Wald sollte als Lebensraum wahrgenommen werden, nicht nur als Kulisse», fährt der Regionalförster fort. Massnahmen für Waldnutzer, die zu Fuss unterwegs sind, seien keine konkreten geplant, sagt Lüchinger. Sensibilisierungsmassnahmen für Biker gelten auch für die Fussgänger. Waldvignetten oder gar Verbote zur Verminderung von Störungen seien kein Thema.

Auch bei Kindergärten oder Spielgruppen wird der Waldbesuch immer beliebter. Lüchinger sagt: «Wir versuchen, dass mehrere Waldspielgruppen denselben Platz benützen und nicht jeder einen eigenen beansprucht.» Ausserdem müsse eine Waldspielgruppe den Waldbesitzer kontaktieren, wenn es um Nutzungsregeln, Bauten wie Waldsofas oder symbolische Entschädigungen gehe.



Menschen suchen vermehrt Naturschutzgebiete auf

Andere Ostschweizer Kantone machen betreffend Waldnutzung ähnliche Erfahrungen. Matthias Künzler, Leiter Natur und Landschaft im Kanton Thurgau, sagt:

«Vor allem während des Lockdowns haben wir mehr Besucherinnen und Besucher in Naturschutzgebieten festgestellt.»

Betroffen sei das Bodenseeufer und Naturschutzgebiete wie das Seebachtal oder das Hudelmoos gewesen. «Nicht alle Leute halten sich an die Regeln. Es kam teilweise zu hohem Abfallvorkommen», sagt Künzler.

Auch Andres Scholl, Leiter Fachstelle Natur und Landschaft im Kanton Appenzell Ausserrhoden, stellt eine intensivere Freizeitnutzung in der Landschaft fest. Dies bestätigen die Rückmeldungen von Förstern, Wildhütern und Grundeigentümern. Scholl erklärt sich die Zunahme mit der Entwicklung der Freizeitgesellschaft und dem wachsenden Angebot der Sportindustrie, wie zum Beispiel dem Boom von E-Bikes.

Starke Freizeitnutzungen in Feld und Wald hätten Auswirkungen auf die Wildtiere, insbesondere wenn diese Aktivitäten abseits der Wege, in der Dämmerung oder Nachts geschehen. Weil sie sich tagsüber verstecken müssen, werden grössere Wildtiere wie Rehe oder Hirsche zunehmend dämmerungs- und nachtaktiv. Die Wildtiere seien vorsichtiger und weniger gut sichtbar. Das Gebiet von Urnäsch in Richtung Säntis gelte als empfindliche Zone. In dieser Wildruhezone gäbe es klare Regeln, wo man sich aufhalten könne. Scholl sagt:

«Am wichtigsten ist, dass sich Freizeitnutzer auf offiziellen Wegen bewegen.»

Bei aller Kritik und Sorge der wachsenden Nutzung des Waldes: Der Besuch in der Natur hat auch etwas Positives. «Es ist schön, dass die Leute vermehrt rausgehen und so der Natur etwas näherkommen», sagt der St. Galler Regionalförster Lüchinger.