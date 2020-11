«Der Umgang mit Coronafällen an der Kantonsschule ist ein Skandal»: Eltern kritisieren Kommunikation des Kantons St.Gallen Zwei Mütter von St.Galler Mittelschülern stören sich daran, dass Eltern nicht von der Schule sondern durch ihre Kinder von Coronafällen im Klassenzimmer erfahren. Derweil hält das Amt für Mittelschulen fest, dass es sich an die Vorgaben des Kantons hält. 24.11.2020, 08.11 Uhr

An Schweizer Mittelschulen gilt eine Maskenpflicht. Bild: Samuel Golay/Keystone

(nat) An St.Galler Mittelschulen gelten die generellen Hygieneregeln, also beispielsweise Abstandhalten und eine Maskenpflicht. Würde dieses Schutzkonzept eingehalten, bestehe kein gesteigertes Risiko für eine Coronainfektion an der Schule, schreibt der Kanton auf Anfrage von FM1Today.