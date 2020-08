Der Tourist will Platz: Während Schweizer Feriengäste scharenweise in ländliche Regionen der Ostschweiz reisen, darbt der Tourismus in den Städten Im Pandemiesommer machen viele Schweizerinnen und Schweizer Ferien im eigenen Land. Was dem Thurgau oder dem Toggenburg in die Hände spielt, zwingt die Branche in der Stadt St.Gallen zum Umdenken. Adrian Lemmenmeier 03.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Abseits des Trubels und an der frischen Luft: Ferien auf dem Land sind derzeit besonders beliebt. Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

Wer zu Hause bleiben soll, kann keine Ferien machen. Und so darbte der Tourismus im Pandemiefrühling wie viele andere Branchen. Auch in der Ostschweiz. Das hat sich mittlerweile geändert. Punktuell zumindest. Innerrhoden etwa erlebt derzeit einen Boom. In den Bergkanton, der seit Karfreitag keinen Coronafall verzeichnete, strömen die Feriengäste in Scharen. Für Guido Buob, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus, ist klar:

«Wir sind Profiteure dieser Krise.»

Guido Buob, Direktor Appenzellerland Tourismus Bild: PD

Sein Tourismusverband musste gar zusätzliche Broschüren auf Französisch drucken, so gross ist allein der Ansturm aus der Westschweiz (Ausgabe vom 18. Juli). Statt zwei Nächte bleibt der Durchschnittsgast momentan vier. Wohl auch, weil Bund, Kanton, SBB und Appenzellerland Tourismus allen die Hin- und Rückreise per ÖV bezahlen, die länger als drei Nächte bleiben. Das Programm wurde vor einem Jahr entwickelt, um Wandertouristen von der Strasse auf die Schiene zu holen. Jetzt entpuppt es sich als Krisenhilfe. Diese wurde unterdessen verstärkt: Ab sofort können Gäste die halbe Ostschweiz kostenlos entdecken.

Gratisausflüge in sechs Kantonen (al) Die Gästekarte Oskar ist ab sofort für alle Touristen, die in den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Glarus, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden übernachten, kostenlos. Vorausgesetzt, die Gäste nächtigen in einem der vielen Oskar-Partnerhotels. Mit der Karte ist der ÖV in der Ostschweiz gratis, ebenso der Eintritt in 84 touristische Attraktionen wie etwa die Stiftsbibliothek, das Kunstmuseum Ziegelhütte oder das Appenzeller Heilbad. Das Angebot soll die Ostschweiz auf den Radar neuer Gäste setzten, schreibt St. Gallen Bodensee-Tourismus in einer Mitteilung.



Andrang auf dem Land

Auch Campingplätze an Seen können sich vor Anfragen kaum retten. Die Gemeinde Amden hat gar spontan auf die vielen Wildcamper reagiert – und einen Pop-up-Zeltplatz aus dem Boden gestampft. Doch vom wachsenden Inlandtourismus profitieren längst nicht alle Regionen der Ostschweiz – und nicht alle Zweige der Branche. Gesucht ist alles in Naturnähe, heisst es bei den regionalen Tourismusverbänden unisono. Alles abseits möglicher Menschenansammlungen, jenseits des Trubels. Touristen wollen sich sicher fühlen. Und Sicherheit heisst in der momentanen Situation Platz, wenig Leute und viel Frischluft.

Sommerferien in Wittenbach. Campen ist in diesem Sommer in. Auch in der St.Galler Agglo. Bild: Ralph Ribi

Max Nadig, Präsident Toggenburg Tourismus Bild: Ralph Ribi

Wenig überraschend läuft das Geschäft im dünn besiedelten Toggenburg deshalb derzeit «sehr zufriedenstellend», wie Max Nadig, Präsident von Toggenburg Tourismus sagt. So zumindest Nadigs Eindruck; aktuelle Übernachtungszahlen des Bundesamtes für Statistik liegen noch keine vor. Weil das Toggenburg schon immer mehrheitlich von Inlandtouristen gelebt habe, profitiere man jetzt. Nadig sagt:

«Wenn es so weitergeht, besteht gar die Hoffnung, dass die arg ramponierte Saison einen leidliche Ausgang nimmt.»

Wenn es so weitergehe, bestehe gar die Hoffnung, dass die arg ramponierte Saison einen «leidlichen Ausgang» nehme.

Eine ähnliche Zwischenbilanz zieht Adrian Pfiffner, Kommunikationschef bei Heidilandtourismus, für seine Region. Neben Zeltplätzen seien vor allem Ferienwohnungen sehr gefragt. Und der Tagestourismus profitiere von der Nähe zum Grossraum Zürich, stärker als üblich:

«Die jüngsten Zahlen der Bergbahnen liegen deutlich über denen vom Vorjahr.»

Wer in den Ferien zu Hause bleibe, mache wohl öfter einen Tagesausflug. Bei den Hotelbuchungen hingegen, da herrsche eine gewisse Zurückhaltung, sagt Pfiffner.

Airbnb in der Ostschweiz im Hoch (al) Das Angebot von Airbnb-Wohnungen ist zu Beginn des Lockdowns schweizweit um rund acht Prozent eingebrochen. Das zeigen Zahlen der Datenverarbeitungsfirma Itafel. Im Kanton St.Gallen betrug der Rückgang im März über 10 Prozent. Bereits Ende April hatten sich die Zahlen erholt und steigen seither. Im Kanton St.Gallen gibt es derzeit 1175 Aribnb-Angebote, im Thurgau sind es 333. Das sind mehr als im Juli 2019. In der Ostschweiz ist Airbnb in den letzten Jahren stark gewachsen, während es in den grossen Städten der Schweiz stagniert – allerdings auch auf deutlich höherem Niveau.

Marco Zanolari, Geschäftsführer Grand Resort Bad Ragaz. Bild: Ralph Ribi

Weniger Buchungen verzeichnet denn auch das Grand Resort Bad Ragaz mit seinen Fünfsternehotels. Gäste aus Russland, dem Mittleren Osten oder den USA bleiben mehrheitlich aus, sagt Geschäftsführer Marco Zanolari:

«Dennoch sind wir dank der inländischen Touristen im Durchschnitt gut 50 Prozent ausgelastet.»

Rolf Müller, Direktor Thurgau Tourismus Bild: Donato Caspari

Eine kleine touristische Sternstunde erlebt derzeit der Thurgau. Der Apfelkanton ist nicht gerade ein schweizweit beliebtes Ferienparadies. Doch wegen der Pandemie wird er nicht nur von Aargauern entdeckt, die sich wegen einer kürzlich eingegangen Partnerschaft der kantonalen Tourismusverbände in Mostindien vergünstigt erholen. «Die Krise ist für uns eine Chance», sagt Rolf Müller, Geschäftsführer von Thurgau Tourismus. Eine Chance, den Bodensee besser bekannt zu machen. Während das Nordufer in Deutschland als Riviera gelte, sei das Südufer in der Schweiz weitaus weniger bekannt. Das versuche man zu ändern.

Mit Klischees aus der Krise: Zwei als langweilig verschriene Landkantone wollen sich gegenseitig entdecken. PD

Katerstimmung in der Stadt

In den Städten ist die Situation weniger rosig. Wo die Hotels vor allem von Geschäftstouristen leben, vermögen Schweizer Feriengäste deren Ausfall nicht zu kompensieren. So ist in St.Gallen das Grosshotel Walhalla nach wie vor zu, das «Radisson blu» war es bis vor kurzem. Auch die kaufkräftigen Touristen aus den USA und aus Asien, die über 30000 der jährlichen 400000 Logiernächte ausmachen, bleiben weg.

Thomas Kirchhofer, St.Gallen-Bodensee-Tourismus.

Bild: Mareycke Frehner

Für den Juni erwartet Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus ein «dickes Minus» von 50 bis 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Städtische Hotels leiden an der zögerlichen Wirtschaftsentwicklung: Messen und Events sind abgesagt, Seminare verschoben – oder ins Internet abgewandert.

Die Pandemie zwingt zum Umdenken

Für Kirchhofer ist die Coronakrise gar Anlass für eine grundlegende Veränderung im städtischen Tourismus:

«Der Trend bei Ferien geht seit langem in Richtung Bewegung, Gesundheit und Sinnfindung. Die Pandemie verstärkt dieses Bedürfnis.»

Hier habe die Stadt St.Gallen wegen ihrer Überschaubarkeit und wegen der Einbettung ins Grüne eine gute Chance. Wolle man weiterhin ein attraktiver Ort für Touristen sein, müsse die Branche umdenken: Weg vom klassischen Übernachtungsgeschäft hin zu Angeboten, die Beruf und Freizeit verbinden. Wer die Stadt wegen einer Konferenz besuche, für den soll es attraktiv sein, Familienferien anzuhängen, so die Stossrichtung.

Umdenken müsse auch die Tourismusregion St.Gallen Bodensee. Wegen der Krise würden «massiv weniger Mittel» zur Verfügung stehen. Wo also sparen? «Wir werden uns sicher überlegen, welche fernen Märkte wir noch in welchem Umfang bearbeiten werden», sagt Kirchhofer. Statt in Seoul und Schanghai will man also mehr in Sion oder Solothurn für St.Gallen werben.