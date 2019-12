Der Thurgau fährt elektrisch Schweizweit Spitzenreiter beim Kauf von strombetriebenen Neuwagen: Die kantonale Umstiegsprämie für E-Autos zeigt Wirkung. Christian Kamm 28.12.2019, 05.00 Uhr

Offizielle Schlüsselübergabe eines E-Fahrzeugs an das Amt für Bevölkerungsschutz und Armee im Februar 2019. Von links: Regierungsrat Walter Schönholzer, Amtschef Hans Peter Schmid und Andrea Paoli, Leiter Abteilung Energie. Andrea Stalder

Der Kanton Thurgau in der Pionierrolle: Daran muss man sich in der Schweiz zuerst gewöhnen. Deshalb erstaunt es nicht, dass es auch Unkenrufe gegeben hat, nachdem der Thurgau Anfang Jahr als erster Kanton die Einführung einer Umstiegsprämie (4000 Franken) für Käufer neuer Elektroautos verkündet hat. Die teuren E-Autos seien eh nur ein Fall für Grossverdiener, so die Kritik. Und jetzt sollen die auch noch subventioniert werden?