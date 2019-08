Der St.Margrether Gemeindepräsident Reto Friedauer will nur eines: «Dank Stadler die nächste Rakete zünden»

Der Bau des neuen Stadler-Werks in St. Margrethen ist weit fortgeschritten. Knapp 14 Monate nach dem Spatenstich stehen die Gebäudehüllen der Produktions-, Montage- und Lagerhallen samt Dach. Auch das Bürogebäude ist auf gutem Weg. Schon Ende September sollen die ersten 40 Mitarbeitenden mit der Herstellung neuer Züge beginnen, wie Verwaltungsratspräsident und Ankeraktionär Peter Spuhler sagt.

Komplett bezogen werden alle Werk- und Büroräume laut Plan im ersten Semester 2020. An den neuen, 85 Millionen Franken teuren Standort, der Stadler Rheintal heisst, zügelt der Konzern sukzessive den Grossteil des alten Werks in Altenrhein, das als Kompetenzzentrum für Doppelstöcker dient. Die dort gemieteten Hallen, die wegen zu gerin­ger Höhen und suboptimaler Raumaufteilung keine effiziente Produktion erlauben, muss Stadler spätestens bis März 2021 räumen. Bis dahin werden in Altenrhein laufende Aufträge abgearbeitet. Am alten Standort bleiben 50 bis 100 Mitarbeitende in der Kastendetailfertigung.



Spuhler: «Ein Stellenabbau ist kein Thema»



(T.G.) Alle anderen der in Altenrhein aktuell 1400 Beschäftigten inklusive Temporärkräfte zügeln ihre Stelle nach St.Margrethen. Spuhler erhofft sich ne­ben einem etwas tieferen Kostensatz erhebliche Effizienzgewinne. Diese seien auch nötig, um die Wettbewerbsfähigkeit am Werkplatz und Hochlohnstandort Schweiz zu verteidigen, zumal seit einigen Wochen der Franken wieder noch mehr zur Stärke neigt.

Spuhler zeigt sich dennoch guten Mutes; ein Stellenabbau sei kein Thema, und die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Zudem laufen gewichtige Ausschreibungen etwa in Österreich (ÖBB, Westbahn) oder Dänemark (mindestens 100 Züge), bei denen Stadler mitbietet. Wenig beeindruckt zeigt sich Spuhler davon, dass der chinesische Bahnkoloss CRRC die Vossloh-Fabrik in Kiel kauft. Diese sei nur für kleine Verschiebeloks geeignet, nicht aber für den Bau von Streckenloks oder gar von Zügen. Zwar ergattere CRRC so Know-how über die komplexen Zulassungsprozesse in Europa, doch dieses könnte man auch bei externen Büros beziehen. Spuhler: «Wir nehmen CRRC ernst, aber unsere Hauptrivalen bleiben Alstom, Bombardier, CAF oder Siemens.»