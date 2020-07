Der St.Galler Spitalkommission gehört ein Arzt ein — können Ärzte überhaupt neutral über die Zukunft der Spitäler diskutieren? Die St.Galler Spitalkommission ist neu aufgestellt. Es kam zu zahlreichen personellen Wechseln. Aktuell gehört ihr nur noch ein Arzt an. Gibt es Versuche der Spitäler, ihn für ihre Interessen zu instrumentalisieren? Regula Weik 13.07.2020, 05.00 Uhr

Spital Walenstadt – eines der fünf gefährdeten Regionalspitäler im Kanton. Bild: Hanspeter Schiess

Ärzte seien in Gesundheitsfragen befangen. Die Aussage von Bruno Damann klingt noch nach, als seine Regierungskolleginnen und -kollegen zu einem anderen Schluss kommen und ihn zum neuen St.Galler Gesundheitschef machen. So bestimmt heute ein Arzt die kantonale Gesundheitspolitik. In der drängenden Frage über die Zukunft der Regionalspitäler ist nun allerdings die Spitalkommission am Zuge.

Ein erstes Mal hat sie getagt – in neuer Zusammensetzung. Dabei fällt auf: Ihr Ärzteanteil ist geschrumpft. Wie wichtig ist deren Vertretung im Gremium überhaupt? Hilft sie oder blockiert und verzögert sie Entscheide?

Darauf angesprochen meint Walter Gartmann:

«Es ist gut so, wie es ist.»

Dem 21-köpfigen Gremium gehört seit der neuen Amtsdauer des Kantonsparlaments noch ein Arzt an. Ist Kommissionspräsident Gartmann kein Freund von Ärzten? Er antwortet zurückhaltend, aber dennoch deutlich: «Es ist sicher kein Nachteil, in einer Kommission möglichst Fachkompetenz aller Branchen zu haben.»

Walter Gartmann, Präsident der Spitalkommission

Bild: Regina Kühne

Es habe sich in der Vergangenheit wiederholt gezeigt: Eine unvoreingenommene Haltung, eine Sicht von aussen könnten manchmal viel mehr zu einer guten Lösung beitragen. «Es ist nicht immer gut, wenn man die notwendigen Verbesserungen und Massnahmen als Betroffener bestimmen soll.»

Spitäler von innen kennen – nötig oder nicht?

Thomas Warzinek ist der noch einzige Arzt in der Spitalkommission; zuvor waren sie zu dritt gewesen. Es sei für die Kommissionsarbeit ein Vorteil, wenn einige Mitglieder die Spitäler und das Gesundheitswesen «von innen kennen», sagt er und bedauert, dass keine Pflegekraft im Gremium vertreten ist.

Thomas Warzinek, Mitglied der Spitalkommission und Arzt Bild: Ralph Ribi

Warzinek ist Beleg- und Konsiliararzt an den Spitälern Walenstadt, Grabs, Altstätten, Schiers und Valens. Nun will die Regierung Regionalspitäler schliessen – auch solche, an denen Warzinek tätig ist. Kann er in dieser Situation objektiv über die Zukunft der St.Galler Spitäler mitentscheiden? Warzinek antwortet:

«Ich bin an keinem Spital in

einem festen Angestelltenverhältnis.

Ich bin Arzt in eigener Praxis.»

Er habe seine Tätigkeiten der Kommission offengelegt und würde auch in den Ausstand treten, «wenn ich bei einem Geschäft persönliche Interessen hätte; ich kann solche allerdings nicht erkennen».

Auch die Frage nach Instrumentalisierungsversuchen verneint er:

«Ich wurde noch nie von Spitälern

oder Spitalregionen instrumentalisiert. Es gab nie Anfragen im Sinne

einer Lobby-Tätigkeit.»

Er würde darauf auch gar nicht reagieren, sagt Warzinek. Und:

«Als Arzt bin ich selbstständig,

als Politiker eigenständig.»

Doch er weiss sehr wohl: Politische Gegner könnten versucht sein, ihn aus der Kommission zu drängen und sich dabei nicht scheuen, «mir eine Befangenheit zu unterstellen, die es de facto nicht gibt».

«Es braucht endlich Klarheit»

Die Zusammensetzung der Kommission erlaube «eine objektive und konstruktive Bearbeitung» der Vorschläge der Regierung, ist Gartmann überzeugt. Und weiter:

«Die Kommissionsmitglieder wissen, dass wir ein sehr emotionales Thema zu beraten haben, und es ist uns allen auch bewusst, dass endlich Klarheit für die Spitalstandorte, das Personal und die Bevölkerung geschaffen werden muss.»

Die Parlamentsdebatte ist für die Septembersession geplant. Die Spitalkommission wird im August ihre Erkenntnisse und Forderungen formulieren. Diese werden mit Spannung erwartet, denn: Die Arbeit der Kommission dürfte wegweisend für die Parlamentsdebatte sein.

