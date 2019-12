Der St.Galler Aktivist Hans Fässler gründet Komitee für Reparationszahlungen an Sklaverei-Nachkommen Der linke St.Galler Aktivist Hans Fässler hat ein Schweizer Komitee für Reparationszahlungen an Sklaverei-Nachkommen gegründet. Über 60 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben einen entsprechenden Minimalkonsens unterzeichnet – darunter auch der St.Galler Ständerat Paul Rechsteiner. 09.12.2019, 12.08 Uhr

Der linke Aktivist Hans Fässler kämpft nicht nur für Reparationszahlungen an Opfer der Sklaverei, sondern setzte sich in jüngerer Vergangenheit unter anderem für die Umbenennung des Agassiz-Horn ein. Der Berg in den Berner Alpen wurde nach einem Schweizer Rassentheoretiker benannt. (Bild: Urs Bucher)

(pd/ghi) Als Geste der Solidarität mit den Gesellschaften der schwarzen Karibik und für die Weiterarbeit am Thema Reparationen in der Schweiz hat der St.Galler Aktivist Hans Fässler einen Appell gestartet. Unter dem Titel Swiss Committee on Slavery Reparations (SCORES) haben sich in den vergangenen Wochen gemäss Mitteilung über 60 Personen des öffentlichen Lebens zu folgendem Minimalkonsens bekannt: