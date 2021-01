Impfstart Impfskepsis in St.Galler Altersheimen: Unsicherheit bei Pensionären und Personal Ab Mittwoch wird in St.Gallen geimpft. Nicht alle sehnten das Vakzin herbei, in einigen Alters- und Pflegeheimen überwiegt die Skepsis. Noemi Heule 03.01.2021, 21.24 Uhr

Eine der ersten Corona-Impfungen im Kanton Luzern. Bis zu 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime liessen sich impfen. Bild: Keytone/Urs Flüeler

Es geht los. Schweizweit fällt heute mancherorts der Startpieks, darunter das Tessin, Schaffhausen, Solothurn, Glarus, Appenzell Ausserrhoden, Thurgau, Zürich und St.Gallen, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA vergangene Woche mitteilte. St.Gallen? Nein, der Kanton hat den Impfstart auf Mittwoch verschoben. Weitere Informationen will die Regierung erst an einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Dienstag preisgeben. Nur so viel vorab: Man arbeite aktuell unter Hochdruck an den Vorbereitungen, heisst es auf Anfrage. Dazu gehören die Schulung des mobilen Impf-Teams und die Koordination mit den acht Alters- und Pflegeheimen, die als erste an die Reihe kommen.

Nachdem im Pionierkanton Innerrhoden bereits vor Weihnachten erste Freiwillige geimpft wurden, startet Ausserrhoden heute offiziell mit zwei Alters- und Pflegeheimen in Herisau und Heiden. Der Kanton will in der ersten Januarwoche bereits alle impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner in Alters- und Pflegeheimen des Kantons versorgt haben. Anschliessend können sich weitere besonders gefährdete Personen über 75 Jahren einreihen, wie es in einer Medienmitteilung mit dem Titel «Alles ist fürs Impfen bereit» heisst. Dem Kanton stehen pro zwei Wochen rund 800 Dosen des Impfstoffs von Pfizer-Biontech zur Verfügung.

«Die Verantwortlichen sind positiv überrascht», heisst es in der Mitteilung weiter, «da sie allgemein im Kanton eine höhere Impfbereitschaft feststellen, als zuvor angenommen.» So liege die durchschnittliche Impfbereitschaft in den Alters- und Betreuungsheimen im Kanton bei rund 72 Prozent.

Einzelne schätzen die Impfrate auf zehn Prozent

In St.Gallen könnten erste Aussagen über die Impfbeteiligung in den Heimen Mitte Januar gemacht werden, lässt sich der Kanton zitieren. Ende Monat werde sich eine erste Tendenz der Impfbereitschaft des Personals abzeichnen. Die Heime haben aber bereits eine Grobeinschätzung zuhanden des Gesundheitsdepartements vorgenommen. Einzelne Beispiele zeigen, dass zwischen den Heimen teils ein grosses Gefälle besteht.

Im Altersheim Möösli in Gams etwa, sei die Zahl der Impfwilligen «ernüchternd», wie Heimleiter Marcel Huber sagt. Zehn Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohnern haben sich für eine Impfung vorangemeldet. Und auch das Pflegepersonal ist skeptisch. «Die Unsicherheit beim Personal, den Pensionären und den Angehörigen ist gross», sagt Huber. Er führt das Misstrauen auch darauf zurück, dass das Heim am Gamser Dorfrand «glücklicherweise» von einem Covid-Ausbruch verschont geblieben ist. Und fügt an: «Wir können niemanden zwingen, nur Überzeugungsarbeit leisten.» Er selbst jedenfalls werde sich mit Sicherheit impfen lassen.

Mit gutem Beispiel geht auch Karin Schiess Vontobel der Gossauer Sana Fürstenland voran. Wie auch in Gams weiss die Geschäftsleiterin noch nicht, wann die Bewohner geimpft werden sollen. Die Abklärungen, wie viele von ihnen zu den Impfpionieren gehören sollen, sind noch in Gang. Eine Grobeinschätzung wurde bereits dem Kanton zugestellt. Auch sie fällt eher mager aus. Schiess schätzt, dass sich im ersten Durchgang rund zehn Prozent impfen lassen.

Das Personal ist besonders skeptisch

Noch immer sind im Kanton die Altersheime mit am stärksten von Corona betroffen, wie der Kanton im aktuellen Lagebulletin schreibt. Bei der Sana Fürstenland klingt der Covid-Ausbruch nach einem tragischen Höhepunkt Mitte Monat wieder ab. Einzelne Bewohner seien noch in Isolation. Viele genesen und einzelne zeigten trotz positivem Test keine Symptome, sagt Schiess. Nach der Immunantwort sähen sie den Sinn einer Impfung nicht mehr ein.

Auch beim Personal ist die erwartete Impfrate klein. Karin Schiess sagt:

«Das Pflegepersonal ist grundsätzlich impfkritisch»

Im vergangenen Jahr liess sich gemäss einer Umfrage von SRF Data nur ein knappes Drittel des Pflegepersonals gegen die Grippe impfen.

30 bis 50 Prozent des Pflegepersonals lautet das Impfziel des St.Galler Altersheims Rotmonten. Das untere Ende dieses Spektrums habe man noch nicht erreicht, sagt Heimleiter Kurt Ryser. Er führt dies auch darauf zurück, dass das Team eher jung und weiblich sei. Viele äusserten wegen eines künftigen Kinderwunsches Bedenken oder seien wegen kursierender Schauergeschichten verunsichert. «Das Fragespektrum ist riesig», sagt Ryser. Man wolle diesen Ängsten mit sachlichen Informationen begegnen. Es sei auch deshalb wichtig, dass sich das Pflegepersonal impfe, um weitere Ausfälle und Engpässe zu vermeiden.

Isolation in den Zimmern hat Bewohner mitgenommen

Aufgeschlossen zeigen sich dagegen die Bewohnerinnen und Bewohner. Rund 80 Prozent werden sich impfen lassen, schätzt Kurt Ryser. Das Heim gehört zu den ersten Stationen der mobilen Impfequipe im Kanton. Es ist eines der Pilotinstitutionen, mit denen die administrativen Abläufe der Impfoffensive getestet werden sollen.

Für die breite Zustimmung macht Ryser leidige Erinnerungen verantwortlich: Neun Bewohner wurden kürzlich positiv auf das Virus getestet, zwei sind verstorben. Für die Pensionäre des Heims bedeutete dies eine zehntägige Isolation in ihren Zimmern. «Diese Erfahrung hat alle mitgenommen», sagt der Heimleiter, «die Bewohner wollen das Kapitel nun so schnell wie möglich schliessen».

In den Pilotkantonen ist die Bereitschaft gross

Wie hoch die Impfrate schliesslich tatsächlich aussieht, ist schwer abzuschätzen. Erste Zahlen aus Kantonen, die bereist einen Schritt weiter sind, stimmen wie jene aus Ausserrhoden positiv.

Im Kanton Basel-Landschaft nahmen 90 Prozent der Senioren in den Alters- und Pflegeheimen das freiwillige Angebot zur Impfung an, wie die Verantwortlichen gegenüber dem «Blick» sagten. In Luzern waren die Zahlen mit 80 bis 90 Prozent ebenfalls unerwartet hoch. Das Personal zeigte weit mehr Berührungsängste. Dort betrug die Impfrate rund 50 Prozent.