Weinfelden: Der Schwingclub feiert das 100-jährige Bestehen

Der stärkste Schwingklub feiert Am Samstagabend zelebrierte der Schwingklub am Ottenberg sein 100-jähriges Bestehen in der Mehrzweckhalle in Bussnang. Monika Wick 31.10.2022, 04.20 Uhr

Vereinspräsident Sämi Ilg und Schwinger Domenic «Dodo» Schneider werfen einen ersten Blick in die Festschrift. Bild: Monika Wick

«Ich behaupte, dass der Schwingklub am Ottenberg der stärkste der Schweiz ist», sagt Sepp Notz. Für seine Aussage erhält der Präsident des Thurgauer Kantonalen Schwingerverbandes zustimmenden Applaus. Zum 100-Jahr-Jubiläum, das der Klub am Samstag feierte, findet Sepp Notz weitere launige Worte, in denen er die Vereinsgeschichte in Relation setzt mit einem Menschenleben und dem Bestehen des Universums. «Keiner, der bei der Gründungsversammlung dabei war, kann heute noch dabei sein», sagt er. Aber alle anderen, die sich zur Feier in der Mehrzweckhalle Hohenalber versammelt haben, feiern den runden Geburtstag ausgiebig.