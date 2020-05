Der Ständerat stimmt unkonventionell durch Aufstehen ab: Ostschweizer Standesvertreter setzen sich für Transparenz ein Der Ständerat hat am Montag vor der Behandlung der Sachgeschäfte entschieden, wie er ausserhalb des Bundeshauses abstimmen möchte. Er will keine geheimen Abstimmungen in Zeiten der Coronakrise. Christoph Zweili 05.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Von einem «verfassungswidrigen Plan» war im Vorfeld die Rede gewesen: Demnach sollte der Ständerat über einen Milliardenkredit für die Schweizer Luftfahrt, die Subventionierung der Kinderkrippen wegen der Coronapandemie und die Erlassung von Geschäftsmieten für Betriebe abstimmen, ohne dass diese Entscheide öffentlich gemacht würden. Die Geschichte des «Tagesanzeigers» am ersten Tag der ausserordentlichen Session, die ganz der Bewältigung der Coronakrise gewidmet ist, sorgte am Montag für Verwirrung in der kleinen Kammer.

Der Ständerat zeigte am Montag allerdings, dass ihm in Zeiten der Coronakrise die Transparenz wichtig ist – allen voran die Ostschweizer Ständeräte. Sie sahen in der Tatsache, dass das Büro des Ständerats die wichtigen Entscheide zum Coronanotrecht unter Ausschluss der Öffentlichkeit fällen wollte, weniger einen Skandal.

Der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark sagt auf Anfrage:

«Man hat wohl eher wenig überlegt, um Kosten zu sparen.»

Der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark.

Die Änderung des Geschäftsreglements wäre ein falsches Signal – «die Abstimmung per Handzeichen wie früher wäre sinnvoll gewesen».

Auch der St.Galler CVP-Neo-Ständerat Benedikt Würth versteht die Aufregung nicht ganz. «Das Einzige, was wegen der Verlegung der Session in die Expohallen am Rand der Stadt aus technischen Gründen fehlt, ist die elektronische Anzeigetafel auf der wie im Bundeshaus mit grünem und rotem Punkt angezeigt wird, wer wie abgestimmt hat.»

Ähnlich sieht es der Innerrhoder CVP-Ständerat Daniel Fässler: «Bei Gesamt- und Schlussabstimmungen, bei Abstimmungen mit qualifiziertem Mehr – zum Beispiel bei der Ausgabenbremse – oder wenn zehn Ratsmitglieder dies verlangen, wird das Abstimmungsverhalten auch in der Bernexpo namentlich publiziert.» Von der Einführung einer geheimen Stimmabgabe könne nicht die Rede sein.

Zwei Anträge aus der Ratsmitte

Weil im Geschäftsreglement des Ständerats eine solche Tafel vorgeschrieben ist, wollte das Ratsbüro die entsprechenden Paragrafen streichen. Um die Transparenz trotzdem herzustellen, wurde am Montagnachmittag über zwei Anträge abgestimmt, die auch für Stark praktikabel waren. Der Berner SVP-Ständerat Werner Salzmann hatte bereits am Montagvormittag einen Antrag zur Veröffentlichung von Namenslisten bei jeder Abstimmung eingereicht. Der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch reagierte mit einem Gegenvorschlag: Abstimmen durch Aufstehen. Der Rat habe die Publikation von Namenslisten vor kurzem abgelehnt. Ein Vorschlag, der Fässler sympathisch war: «Damit ist Transparenz gewährleistet.»

Der Ausserrhoder FDP-Stände­rat Andrea Caroni sagte klar, wo seine Präferenzen liegen:

«Ich habe mich bereits vor Jahren dafür eingesetzt, dass der Ständerat alle Abstimmungen genauso offenlegt wie der Nationalrat. Leider hat dies der Ständerat damals abgelehnt.»

Eigentlich solle man diese Transparenz in der Coronasession «generell per ordentliche Reform» einführen. Er würde auch «einen neuen Anlauf für die umfassende Transparenz bei Abstimmungen» unterstützen. Als Präsident der Staatspolitischen Kommission sei es aber nicht an ihm, solche Anträge einzubringen, sagte Caroni.

Der St.Galler SP-Nationalrat Paul Rechsteiner ging zusammen mit Benedikt Würth davon aus, dass sich der Rat «für volle Transparenz» entscheidet: «Ich bin jedenfalls dafür!» Und so kam es auch. Jositschs Vorschlag obsiegte: In der laufenden ­Coronasession erfolgt demnach die Stimmabgabe also durch Aufstehen.

