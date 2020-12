Sein Leben war perfekt, doch er spürte wie es ihm langsam entglitt: Ein Spielsüchtiger aus dem Thurgau über seine einsamen Nächte im Online-Casino. Er ist Anfang 40, hat eine Freundin und einen guten Job. Dann fängt der Thurgauer an zu spielen. Er gewinnt in kurzer Zeit sehr viel Geld und verliert noch viel mehr. Er kann nicht aufhören, bis eines Tages die Polizei vor der Tür steht. Ida Sandl 31.12.2020, 05.00 Uhr

Die Nacht ist die ideale Zeit für die heimliche Spielsucht. GhettyImages

Es war wie ein Rausch: Innerhalb von sechs Wochen gewinnt Marco Leuberger* mehr als 100000 Franken. Ein guter Zeitpunkt um aufzuhören. Er spielt aber weiter, verliert alles und dazu noch weitere 35000 Franken. Er greift in eine fremde Kasse und verbringt zwei Nächte im Gefängnis. Es sind die schlimmsten Stunden seines Lebens. Heute sagt er:

«Ich werde nie wieder bei einem Glück­spiel mitmachen.»

«Ich bin ein Spieler», sagt Marco Leuberger und seine Stimme ist sehr ernst. Ein Spieler, der nicht spielen will. «Ich hoffe, dass ich nie mehr einen Jeton in die Hand nehme.» Doch er weiss, die Sucht schlummert noch in ihm. Er sitzt in einem Raum der Perspektive Thurgau in Weinfelden. Vor einem halben Jahr hat er hier eine Therapie begonnen, sie hilft ihm zu verstehen, was in den vergangenen eineinhalb Jahren geschehen ist und wie es so weit kommen konnte.

Seine Freundin hat ihm die Adresse gegeben, nachdem er ihr seine Spielsucht gebeichtet hat, beichten musste. Aber da war schon so viel passiert, was er früher nicht für möglich gehalten hätte.

Von aussen betrachtet ein perfektes Leben

Marco Leuberger ist Anfang 40, gepflegt, modisch gekleidet. Er lebt im Thurgau, hat eine Arbeit, die ihm Spass macht und verdient gut. Seine Freundin liebt ihn und hält auch jetzt zu ihm. Leuberger raucht nicht, nimmt keine Drogen und trinkt wenig. Er hat gute Freunde und auf Instagram könnte er Fotos posten, die andere vor Neid erblassen lassen. Von aussen betrachtet ein perfektes Leben.

Geld sei nicht der Grund gewesen, warum er zu zocken begonnen habe. Die Casino-Atmosphäre habe ihn von Beginn weg fasziniert. Mit Anfang 20 sei er mit Kollegen ab und zu ins Spielcasino. 100 Franken, mehr habe er nie eingesetzt. Mal gewonnen, mal verloren. Vielleicht drei bis viermal im Jahr. Alles im Rahmen. Das Ambiente habe ihm gefallen, die schön gekleideten Menschen, die Spannung, die in der Luft lag. Dazu Berge von Jetons, die über den Tisch geschoben wurden.

«Man registriert immer nur die Gewinner.»

Aus Langeweile habe er sich vor drei Jahren in ein Online-Casino eingeloggt. Ein grosser Fehler. Er sagt: «Online-Casinos sind sehr viel gefährlicher als reale Spielcasinos.» Er spielte nur nachts, niemand wusste davon. Weder die Freundin, noch die Kollegen. Instinktiv ahnte er, dass sie es nicht gut finden würden. Er wollte den unangenehmen Fragen, dem Ärger ausweichen. Heute weiss er, dass auch das ein Fehler war.

Die Tageslimite im Online-Casino liegt bei 5000 Franken. Leuberger setzte schnell den Höchstbetrag ein.

«Es war so einfach, nur einmal den Button anklicken.»

Er spielte Roulette und Black Jack. Das Glück war an seiner Seite, wochenlang fast nur Gewinne. Sein Verstand schaltete sich ein, er liess sich 100000 Franken vom Gewinn auf sein Bankkonto überweisen. Spielen ist einfach. Sich Geld auszahlen zu lassen, sei aufwendig und mit vielen administrativen Hürden verbunden.

Verlockende Jetons am Spieltisch.







Boris Bürgisser

Die Bank rief bei ihm an, um einen Anlagetermin zu vereinbaren. Leuberger lehnte ab, er wollte spielen. Dann wendete sich das Blatt, er verlor. Es ärgerte ihn, war aber nicht weiter schlimm. Er redete sich den Verlust schön: «Ich bin ja immer noch dick im Plus.» Zwischendurch gewann er auch wieder. Er dachte über Spielstrategien nach. Die Sucht hatte ihn fest im Griff.

Seine Arbeit habe er zu keiner Zeit vernachlässigt, betont Leuberger. Doch es kostete ihn immer mehr Kraft, die Fassade aufrecht zu erhalten. So schön die Abende mit seiner Freundin sein mochten, ihm war klar, dass er in wenigen Stunden wieder am Computer sitzen und spielen würde. Jede Nacht, ein paar Minuten. Hatte er viel Geld verloren, schlief er schlecht, war wütend, enttäuscht, frustriert. Das war ein starkes Verlangen, den Verlust wettzumachen:

«Ich hole mir alles wieder zurück.»

Tief drinnen habe er gewusst, dass er sich langsam in der Sucht verlor. Manchmal sagte er sich: Heute nicht. Er liess sich für zwei Wochen sperren und zählte die Tage, bis die Sperre vorbei war: Noch vier, noch drei, noch zwei...

Die Pechsträhne hielt an. Marco Leuberger verlor hohe Summen. Zwischendurch gewann er zwar wieder. Doch das Geld auf seinem Konto schmolz dahin. Bis er mit 35000 Franken im Minus stand. In seiner Panik griff Leuberger in eine Kasse, die ihm nicht gehörte.

Was er getan hatte, begriff er erst, als die Polizei bei ihm zu Hause auftauchte und ihn abführte. Sie brachten ihn in eine Zelle, sperrten die Tür hinter ihm zu. Ein schmales Bett, vergitterte Fenster. Er sass auf der Pritsche und dachte daran, sich das Leben zu nehmen:

«Wie tief bin ich gesunken?»

Es war ein Schock. Doch er brachte die Wende: «Ich wollte so etwas nie mehr erleben», sagt Marco Leuberger. Für ihn heisst das: Nie wieder spielen. Die Therapiesitzungen bei der Perspektive helfen, die Mechanismen zu verstehen, die bei ihm die Spielsucht ausgelöst haben.

Den Schaden hat er beglichen, den Job behalten. Sein Leben sei heute viel entspannter, sagt Marco Leuberger. Er hat sich entschlossen, seine Geschichte zu erzählen, obwohl es ihm schwerfällt. Er wünscht sich, dass der Gesetzgeber strengere Hürden vor allem auch beim Online-Glücksspiel einbaut. Und er möchte anderen Spielsüchtigen Mut machen, sich Hilfe zu holen. «Hätte ich früher mit jemanden darüber geredet, wäre es nicht soweit gekommen.»

*Name geändert

Britta Thelitz war für die Kampagne «Spielen ohne Sucht» bei der Perspektive Thurgau zuständig. Reto Martin