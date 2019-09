Der quasi gottgegebene Anspruch der «Schwarzen» auf die Machtposition

Markus Ritter, Präsident Schweizer Bauernverband und CVP-Nationalrat (Bild: Ralph Ribi)

Die St.Galler Mitte schafft den Schulterschluss — CVP, Grünliberale, BDP und EVP spannen im Herbst zusammen

Die vier Parteien streben im Herbst vier Sitze im Nationalrat an. Heute ist einzig die CVP mit drei Sitzen in der grossen Kammer in Bern vertreten. Auf der linken Seite gehen SP und Grüne eine Listenverbindung ein.