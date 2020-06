«Der Polizei fehlen wirksame Instrumente»: Die Thurgauer SP-Politikerin Edith Graf-Litscher fordert einen nationalen Aktionsplan gegen Autoposer Im Corona-Lockdown hat der Ärger der Bevölkerung über bluffende Autofahrer mit lärmigen Fahrzeugen zugenommen. Die Thurgauer SP-Politikerin Edith Graf-Litscher verlangt, dass der Bund mit einem Aktionsplan gegen solche Autoposer vorgeht. Auch Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga wolle, dass etwas geschehe. Adrian Vögele aus Bern 10.06.2020, 16.50 Uhr

Die Polizei hat die Autoposer ins Visier genommen – doch Verstösse und verbotene Modifikationen sind oft schwer zu beweisen: Fahrzeugkontrolle der St.Galler Kantonspolizei Ende Mai. Kapo SG

Viel Lärm, viele PS, wenig Rücksicht: Die Schweiz ärgert sich zunehmend über sogenannte Autoposer – meist junge Männer, die mit aufgemotzten Fahrzeugen unterwegs sind, mit dem Ziel, optisch und akustisch aufzufallen. In der Ostschweiz hat die Polizei ihre Kontrollen intensiviert, stark betroffene Gemeinden am Bodensee fordern weitere kantonale Massnahmen.

Die Gesetze für den Strassenverkehr sind allerdings eine nationale Angelegenheit – und jetzt steigt der politische Druck auf den Bund, etwas gegen die Autoposer zu unternehmen. Von einer PS-Beschränkung für Junglenker war beispielsweise die Rede. Die Thurgauer SP-Nationalrätin und Verkehrspolitikerin Edith Graf-Litscher verfolgt einen umfassenderen Ansatz. «Es braucht einen nationalen Aktionsplan gegen zu laute, getunte Autos und ihre Fahrer – etwas Ähnliches wie die Stop-Aids-Kampagne», sagt sie. «Das Bundesamt für Strassen (Astra) und das Bundesamt für Unfallverhütung sollen die Sache gemeinsam angehen.»

«Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga will handeln»

Das Problem habe sich während des Lockdowns verschärft, sagt Graf-Litscher – die Autoposer und ihr unnötiger Lärm hätten die Bevölkerung noch mehr gestört als zuvor, «vermutlich, weil sich die meisten Leute zu Hause aufhielten». Jedenfalls, sagt die Parlamentarierin, erhalte sie derzeit besonders viele Hinweise und Anfragen zu diesem Thema, beispielsweise aus Kreuzlingen. «Gegen dieses Laster müssen wir vorgehen. Zu viel Lärm schadet der Gesundheit, und der öffentliche Raum ist für das Bluffen mit getunten Autos nicht geeignet.»

Nähere Abklärungen mit den Juristen des Astra hätten gezeigt: «Der Polizei und den Zulassungsbehörden fehlen heute Instrumente, um wirksam gegen diesen beabsichtigten Lärm vorzugehen.» Graf-Litscher ist zuversichtlich, dass sich diesbezüglich etwas ändern wird: Die Diskussionen in der Verkehrskommission des Nationalrats seien bereits in Gang, «und ich weiss auch, dass Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga hier handeln will». Heute Mittwoch reicht Graf-Litscher eine Interpellation ein, um eine Reihe von Fragen zu klären.

«Das Grundproblem ist, dass man diesen bluffenden Autofahrern, die absichtlich viel Lärm verursachen, in der heutigen Situation nur schwer ein Vergehen nachweisen kann.»

Tempoüberschreitungen oder Reifen mit zu wenig Profil seien einfach an Ort und Stelle feststellbar. Bei Manipulationen an den Fahrzeugen und erhöhter Lärmbelastung sei das viel schwieriger und aufwendiger - «hierzu muss ein Verfahren eröffnet werden.»

Einsatz von «Lärmblitzern» ermöglichen

Graf-Litscher will vom Bundesrat wissen, ob es Möglichkeiten zur Lärmmessung gebe, die solche Nachweise erleichtern würden. Die heute gültige Messmethode sei veraltet. Eine neue sei nötig, die den Einsatz von «Lärmblitzern» ermögliche. Zudem gehören aus Sicht der Nationalrätin gewisse Bauteile und technische Tricks der Autoposer verboten. Beliebt in der Szene sind etwa elektronisch gesteuerte Auspuffklappen. «Sie sind wegen einer Gesetzeslücke in der EU erlaubt.» Graf-Litscher fragt den Bundesrat, warum diese Klappen, «welche die Fahrzeuge wesentlich lauter machen als es die geltenden Geräuschgrenzwerte zulassen», in der Schweiz nicht verboten seien.

Sogar der TCS-Vizepräsident sieht ein Problem

Einen Hoffnungsschimmer sieht Graf-Litscher bei den Neuwagen: Die EU bereite eine Verschärfung der Zulassungsvorschriften vor. «Aber nicht nur mit neuen Autos wird absichtlich laut gefahren.» Der Bundesrat soll darum Auskunft darüber geben, wann «wirksamere Vorschriften bei der Fahrzeugzulassung» in Kraft treten und ob diese auch für ältere Fahrzeuge gelten werden.

Weitere Vorstösse zum Thema sind hängig – nicht nur von linker Seite. Auch Thierry Burkart, Aargauer FDP-Ständerat und Vizepräsident des Touring-Club Schweiz (TCS), bezeichnet das Posen mit Autos als «Unart». Er will den Bundesrat beauftragen, dem Parlament eine umfassende Analyse mit geeigneten Massnahmen vorzulegen.