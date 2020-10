Porträt Der Pöstler, den auch die Hunde lieben:

Der Arnegger Peter Rechsteiner

geht nach 49 Jahren bei der Post in Pension Der beliebte Arnegger Pöstler Peter Rechsteiner tritt nach 49 Jahren beim Gelben Riesen in den Ruhestand. Stets fand der passionierte Imker, Olma-Fan und Rennvelofahrer nicht nur den Weg zu den Briefkästen, sondern auch in die Herzen und in die Wirtsstuben. Heute hat er seinen letzten Arbeitstag. Melissa Müller 29.10.2020, 05.00 Uhr

Pöstler Peter Rechsteiner beim Znüni im Dorfkafi Waldkirch, wo er täglich den «Blick» liest. Bild: Arthur Gamsa (28. Oktober 2020)

Sogar die Hunde in Waldkirch freuen sich, wenn Pöstler Peter Rechsteiner die Post bringt. Der 65-Jährige hat immer Leckerli dabei. «Wenn ich die Leckerli einmal vergessen habe, schauen mich die Hunde an, als ob sie gleich weinen müssten», sagt der Pöstler. Diese traurigen Blicke ertrage er fast nicht, sagt der Halter eines 13-jährigen schwarzen Labradors.

Der alte Hund beobachtet, wie sein Meister in seinem Haus in Arnegg Kaffee und Schokolade serviert. Im Kachelofen flackert ein Feuer, auf dem Tisch steht eine Flasche Rotwein, ein Geschenk seines Chefs. Denn Peter Rechsteiner geht nach 49 Jahren und zwei Monaten bei der Post in Pension. Heute ist sein letzter Tag. «Das ist schon ein komisches Gefühl», sagt der Neorentner.

«Am meisten weh tut mir, dass ich das Abschiedsfest für meine Arbeitskollegen im Restaurant Hohfirst absagen musste.»

Denn Rechsteiner hat es schon immer zu geselligen Runden hingezogen, er tanzt gern und war OK-Präsident eines Maskenballs. Als er ledig war und Handy und Internet noch nicht erfunden waren, ging er vier Mal in der Woche in den Ausgang.

Auf dem Heimweg von der Olma von Amors Pfeil getroffen

Zu Beginn der 80er-Jahre verteilte er die Post in St. Gallen. «Mit Stefano Albrigo habe ich zwei Gebiete im Grossacker übernommen, er war ein super Kolleg», erzählt der Arnegger. «Die Olma war natürlich ganz gross bei uns, beim Albrigo und bei mir.» Am Feierabend um 16 Uhr ging's direkt in die Halle 7 zum Cynar-Stand. «Es kam zwei, dreimal vor, dass wir 48 Stunden am Stück in den Pöstlerkleidern steckten.» Die jungen Pöstler feierten die ganze Nacht durch und gingen um 5 Uhr direkt in die St. Galler Hauptpost, um Briefe zu sortieren.

Während der Olma lernte der Pöstler 1998 auch seine zweite Frau kennen, eine Heilpädagogin. Er forderte sie in der Kakadu-Bar zum Tanz auf. Zwei Jahre später heirateten sie und gründeten eine Patchworkfamilie mit den drei Kindern der Frau und seinen zwei Söhnen aus erster Ehe.

Jeden Morgen früh aufgestanden und nie krank

Peter Rechsteiner stand jeden Morgen in aller Frühe pünktlich auf der Matte, auch wenn er mal bis in die Nacht gefeiert hatte. Diese Moral hatte ihm sein Vater eingeschärft. «Ich war keinen Tag krank», sagt der Bauernsohn. Bis auf letztes Jahr, wo ihm ein Herzinfarkt einen Strich durch die Rechnung machte. Wohl genetisch bedingt, meint der durchtrainierte 65-Jährige, der nie geraucht hat und seit 50 Jahren Rennvelo fährt. Ein Kumpel, den er in der Lehre kennen lernte, nahm ihn zu den Rennen mit.

«Ich habe viele tolle Menschen kennen gelernt bei der Post und verdanke ihr auch mein Hobby Veloklub.»

Dabei wollte Rechsteiner, als er mit 15 Jahren aus der Schule kam, eigentlich Landmaschinenmechaniker werden. «Mach doch Pöstler, das passt besser zu dir», riet ihm ein Pöstler.

Am 1. September 1971 tritt er seine Lehre in Gossau an. Mit 20 Jahren wird er nach Zürich in die Sihlpost beordert als Reservespringer für kranke Kollegen. Er wohnt im Zürcher Oberland bei einer Schlummermutter, die ihm für 50 Rappen ein Frühstück serviert. Die alte Dame bemuttert ihn aber zu sehr, und er zieht wieder aus.

Wenn der Postmann klingelt

Auf einer Tour in Bauma verguckt er sich die Tochter einer Wirtin. «Willst du die Tochter kriegen, musst du auch die Mutter lieben», scherzt der Pöstler. Und wenn der Postmann zweimal klingelt? Bei diesem Filmtitel aus dem Jahr 1981 denkt man an eine Affäre: Die Frau wartet daheim auf den Pöstler, der als Zeichen zweimal klingelt. «So weit bin ich nie gegangen», sagt Rechsteiner.

Wegen der Bienen Zürich wieder verlassen

«Ich als Landei in Zürich, das gefiel mir.» Trotzdem kehrte er in die Ostschweiz zurück, «wegen meiner Bienen, die kamen zu kurz». Schon mit acht Jahren hatte er zwei Bienenvölker. Später bildete er Imker aus und war jahrzehntelang Honigkontrolleur.

Früher hat Peter Rechsteiner Briefe und Päckli mit einer Schubkarre, mit dem gelben Velo, dem Roller und dem Dreiradroller ausgeliefert. Bild: Arthur Gamsa (Waldkirch, 28. Oktober 2020)

In St. Gallen übernimmt er die Tour durch die Multergasse mit einem Schubkarren, bringt eingeschriebene Briefe in die Büros. Er mag die Leute und hält immer gerne einen Schwatz auf der Türschwelle. Sie danken es ihm zu Weihnachten: da eine Flasche Wein, hier ein Christstollen, da ein Hunderternötli.

«Mit dem Weihnachtstrinkgeld konnte ich die Skiferien finanzieren.»

Nur einmal prügelte einer mit dem Besen auf ihn ein, nachdem er eine Betreibung vorbeigebracht hatte. Meistens aber wurde Rechsteiner freudig empfangen. Damals brachte der Pöstler nämlich nicht nur die Post, sondern auch die AHV. «Da hatte ich manchmal 30'000 Franken da drin», sagt er und deutet auf die Brusttasche an seinem Hemd. Einige luden ihn zur Feier des Tages zu einem Schnaps ein. Zeitdruck gab es nicht. In der Pension Erika in Hundwil wurde der Pöstler jeden Morgen zum Frühstück eingeladen.

Früher war nicht alles besser

Trotzdem trauert er den guten alten Zeiten nicht nach. Die Arbeit sei früher körperlich härter gewesen. Morgens mussten die Pöstler am Bahnhof schwere Säcke voller Zeitungen ausladen. Die Technik hat den Beruf verändert. Auch zum Positiven, wie Rechsteiner findet. Seit 2011 kommen die Briefe der Reihe nach, schön nach Strasse und Hausnummern sortiert aus der Maschine. Der Pöstler muss nur noch austragen.

Die alten Roller fielen um, man rutschte bei Schnee und Eis, und wenn es dumm lief, fiel auch noch die Kiste mit der Post in den Schneematsch. Eine gute Erfindung sei daher der Dreiradroller, da könne man bequem zum Briefkasten fahren und diesen bedienen, ohne absteigen zu müssen. Auch die moderne, wasserdichte Uniform sei heute komfortabler. Man werde kaum mehr nass und müsse nicht mehr frieren.

Mehr Zeit für Hund, Bienen und das erste Grosskind

Nun hat Peter Rechsteiner mehr Zeit. Für seine 40 Bienenvölker, die in der «Villa Bienenstich» wohnen, einem Schuppen am Waldrand. Für das Velo, den Hund und die Familie: Er werde bald Opa, erzählt er voller Freude. Und schaut mit einem Lächeln zurück:

«Wenn ich das Rad der Zeit zurückdrehen könnte, würde ich alles nochmals genau gleich machen.»