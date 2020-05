Reportage Der Pilot, der aufs Fliegen wartet Seit zwei Monaten hat Pilot Michael Hug kein Flugzeug mehr geflogen. Damit seine Lizenz nicht abläuft, übt er Notfallszenarien zu Hause. Janina Gehrig 23.05.2020, 11.32 Uhr

Noch weiss Michael Hug nicht, wann er wieder mit einem Passagierflugzeug abheben darf. Um die Zeit zu überbrücken, fliegt er privat Helikopter. Ralph Ribi

Noch ahnte Michael Hug nicht, dass es für lange Zeit der letzte Flug sein würde, als er am 25. März das Cockpit der Embraer E190-E1 betrat. Damals war der Lockdown wegen des Coronavirus in der Schweiz zwar schon im Gange, Schulen, Läden und Restaurants zu, «aber wir wussten nicht, wie hart die Fliegerei betroffen sein würde», sagt er. Der Pilot aus Gossau flog das Passagierflugzeug nach Bratislava, wo es ausgemustert werden sollte. Da es keine Linienflüge mehr gab, wurden er und sein Copilot von einem Kollegen mit einem vierplätzigen Kleinflugzeug aus der slowakischen Hauptstadt wieder zurück nach Zürich geholt. Erst allmählich, als immer mehr Flüge von den Flugplänen der Helvetic Airways gestrichen wurden, begriff Hug, dass die Situation aussergewöhnlich werden würde.

460 Mitarbeiter von Helvetic Airways befinden sich laut Mediensprecher Mehdi Guenin in Kurzarbeit, davon 160 Pilotinnen und Piloten wie Michael Hug. Die 13 Flugzeuge der Flotte blieben seit dem 24. März mehrheitlich auf dem Boden. Sie sind in Dübendorf, Zürich und Belp stationiert. Wegen der Weisungen, Distanz zu halten, sind Trainingseinheiten in den Simulatoren derzeit nicht möglich. Das könne für die Gültigkeit der Fluglizenz problematisch werden, sagt Guenin. «Die Piloten müssen innerhalb von 90 Tagen drei Starts und Landungen nachweisen, um Passagierflüge durchzuführen.» Die Behörden hätten nun entschieden, diese sogenannte Recency auf 180 Tage zu erweitern, sofern der Pilot mit einem Instruktor zusammen fliege. Auch stelle man den Piloten Kurse und Prüfungen online zur Verfügung, damit sie ihre Lizenz aufrecht erhalten könnten.

Morgens aufs Mountainbike, nachmittags vor den Bildschirm

Auch Hug übt zu Hause am Computer statt auf dem Flughafen. «Am Morgen mache ich Sport um mich körperlich fit zu halten, am Nachmittag Multiple Choice-Aufgaben», sagt der 42-Jährige, der seit zehn Jahren als Linienpilot arbeitet. Nach einer Wanderung, einer Runde auf dem Mountainbike oder im Vita Parcours übt er Notfallverfahren am Bildschirm, frischt die Vorschriften zur Beladung von Flugzeugen auf und das Managen von Besatzungsmitgliedern.

Seit zwei Monaten war Hug nicht mehr am Flughafen. Als er kürzlich einen Kollegen in Kloten besuchte, sah er aus der Ferne Dutzende Flugzeuge am Boden stehen. Hug sagt:

«Dieses Bild hat mich nachdenklich gemacht. Mir fehlt das Fliegen extrem.»

Und kommt ins Schwärmen. Er vermisse den Kontakt zu den Passagieren und zur Crew, die fantastische Schubkraft der Maschine, den Sonnenaufgang nach dem Start in Zürich. Den Sternenhimmel auf zwölf Kilometern Höhe, Flüge über die frisch verschneiten Alpen und übers offene Meer. Der Blick auf die endlosen Weiten in Skandinavien, die Waldgebiete, Seen und Fjorde. Oder die Night-Stops, bei denen er sich jeweils nach der Landung in Brüssel oder Mailand mit Crew-Mitgliedern zum Nachtessen traf oder durch die Stadt flanierte, bevor es anderntags wieder zurück ging.

Auch die Manöver im Helikopter müssen immer wieder geübt werden. Ralph Ribi

Um die Zeit zu überbrücken, fliegt Hug stattdessen Helikopter und Kleinflugzeuge. Als Privatpilot bietet er Rundflüge ab dem Flugplatz Sitterdorf oder ums Matterhorn an. Da man keine Flugrouten im Bordcomputer einprogrammieren müsse, sondern auf Sicht fliege, gehe es schneller, bis der Helikopter in der Luft sei. Dafür sei man ganz auf sich alleine gestellt.

Statt nach Olbia plötzlich nach Ouagadougou

Einzelne Kollegen bei Helvetic Airways seien seit Beginn der Coronakrise für Rückholaktionen des Bundes eingesetzt worden, um Schweizer aus dem Ausland zurückzuholen. Statt nach Olbia oder Palma de Mallorca mussten sich die Pilotinnen und Piloten und die Flugbegleiter nun auf Flüge nach Algier, Ouagadougou, Akkra und Abidjan vorbereiten: Flughäfen, die sie noch nie angeflogen hatten. Und Routen, die für die Regionalflugzeuge Rekordflugzeit bedeuteten. «Für die rund sechsstündigen Flüge nach Afrika setzten wir die neue Embraer E190-E2 mit deutlich grösserer Reichweite ein, die wir optimal betanken und beladen mussten», sagt Guenin.

Noch weiss Hug nicht, wann er wieder eingesetzt wird. Viele Reiseagenturen zögerten noch damit, ganze Flugzeuge zu chartern, sagt Guenin. «Wir bereiten uns vor für die Wiederaufnahme des gesamten Flugbetriebs.» Das werde wohl stufenweise geschehen (siehe Zweittext). Für Pilot Hug steht fest, dass er die Ferien diesen Sommer in der Schweiz verbringen wird, in Graubünden oder im Tessin. «Wenn sich die Situation rund um Covid-19 beruhigt hat, habe ich noch genügend Zeit für Ferien im Ausland.»

Die Coronapandemie habe die Anliegen der Klimabewegung zwar etwas in den Hintergrund rücken lassen. Dennoch ist Hug überzeugt: «Die Leute werden nach dem Neustart bewusster fliegen.» Die Luftfahrt sei sich der Problematik bewusst. Der technische Fortschritt werde weiter vorangetrieben, um die CO2-Emissionen weiter zu reduzieren. Er freue sich sehr darauf, bald wieder ins Cockpit zu steigen. Die Flugroute einzuprogrammieren, Wetter, Funkverbindung, Reifendruck und Triebwerke zu kontrollieren – und endlich wieder abzuheben.