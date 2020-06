«Der Oberthurgau darf nicht abgehängt werden»: Thurgauer Politikerinnen wehren sich gegen Pläne der SBB im Fernverkehr – und erhalten Support vom Bund Der Oberthurgau hat ab 2035 weniger Direktverbindungen im Fernverkehr: So sehen es die SBB vor. Thurgauer Bundesparlamentarierinnen wehren sich dagegen – und erhalten positive Signale vom Bundesamt für Verkehr. Auch die Anbindung des Kantons St.Gallen wird noch zu reden geben. Adrian Vögele aus Bern 03.06.2020, 13.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die SBB wollen künftig in den Nebenverkehrszeiten keine Schnellzüge mehr nach Romanshorn einsetzen. Umsteigen in Weinfelden würde Pflicht. Der Bund ist allerdings anderer Meinung. Donato Caspari

Das Jahr 2035 scheint noch in weiter Ferne zu liegen. Doch zumindest für die Bahn ist es schon heute hochaktuell: Die SBB haben vor kurzem ihr Fahrplankonzept vorgelegt, nun beginnt das Feilschen der Regionen um gute Verbindungen. So sind die Resultate für den Kanton Thurgau zwiespältig. Für Frauenfeld sieht es gut aus, nicht zufrieden ist hingegen der Oberthurgau. Die heute stündlichen Intercity-Verbindungen von und nach Romanshorn sollen nämlich reduziert werden. Die SBB planen, dass nur noch zu Hauptverkehrszeiten Fernverkehrszüge in den Oberthurgau fahren. In den Nebenverkehrszeiten sollen die Schnellzüge nur in Richtung Konstanz verkehren – wer in den Oberthurgau will, muss in Weinfelden umsteigen. Das stösst bei Kanton, Gemeinden und Organisationen aus der Region auf Kritik.

«Ein Planungsfehler der SBB»

Brigitte Häberli-Koller, Thurgauer CVP-Ständerätin. PD

Jetzt haben Thurgauer Bundesparlamentarierinnen das Thema in Bern auf die Agenda gesetzt. Ständerätin Brigitte Häberli-Koller (CVP) und Nationalrätin Edith Graf-Litscher (SP), die beide Mitglied der Verkehrskommission sind, wehren sich gegen die Pläne der SBB. «Es kann nicht sein, dass der Oberthurgau vom Fernverkehr abgehängt wird», sagt Graf-Litscher.

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin. Reto Martin

Die beiden Politikerinnen haben beim Bundesamt für Verkehr (BAV) interveniert. Heute Mittwoch fand ein Gespräch mit Direktor Peter Füglistaller statt. Und: Die Signale sind positiv. Auch der Bund wolle eine ganztägig durchgehende Fernverkehrsverbindung für den Oberthurgau, stellt Häberli fest. «Es handelt sich offenbar um einen Planungsfehler der SBB.» Das BAV habe in Aussicht gestellt, dass dieser Punkt im Angebotskonzept korrigiert werde. «Dieser Erfolg zeigt für mich, dass man als Parlamentsmitglied mit Gesprächen hinter den Kulissen mehr bewirken kann als mit Vorstössen im Rat», sagt Häberli.

Diana Gutjahr, Thurgauer SVP-Nationalrätin. PD

Dennoch: Der Bundesrat wird zur Anbindung des Oberthurgaus voraussichtlich auch Antworten im Parlament liefern müssen. Nationalrätin Diana Gutjahr (SVP) bereitet eine Interpellation vor. «Der Oberthurgau ist als Lebensraum und Wirtschaftsstandort auf die Fernverkehrsverbindung angewiesen», sagt die Unternehmerin. Die Schnellzüge seien wichtig, um die Arbeitsplätze zu erhalten und die Wirtschaft zu stärken. Mit Blick auf den Einkaufstourismus in Konstanz ergänzt Gutjahr: «Wenn Bahnverbindungen im Inland gestrichen werden, dann gehen die Leute erst recht ins Ausland einkaufen. Das darf nicht sein.»

St.Galler Direktverbindung nach Bern gefährdet

Auch in anderen Teilen der Ostschweiz wird der Fahrplan 2035 noch zu reden geben. So fällt auf, dass für St.Gallen künftig weniger verschiedene Verbindungen im Fernverkehr vorgesehen sind als jetzt. Die Paradestrecke Genf-Bern-Zürich (Intercity 1) wird nicht mehr nach St.Gallen verlängert, sondern nach Frauenfeld. Wer ohne Umsteigen von St.Gallen über Zürich hinaus in den Westen reisen will, hat nur noch die Linie via Olten, Solothurn und Biel zur Verfügung. Reisende nach Bern und Basel müssen voraussichtlich in Zürich umsteigen. Das Tempo zwischen St.Gallen und Zürich soll allerdings erhöht werden.

Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Unter St.Galler Verkehrspolitikern sind die Diskussionen über das Angebotskonzept 2035 bereits im Gang, wie SP-Ständerat Paul Rechsteiner sagt. Für konkrete Forderungen sei es allerdings noch zu früh. Dies auch aus personellen Gründen: Der neue St.Galler Verkehrsdirektor Beat Tinner (FDP) ist gerade erst in sein Amt gestartet.