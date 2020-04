Der Lehrer an der Frühstücksbar: Wie der Teufner Philipp Renn in der Küche seine Schüler unterrichtet Seit drei Wochen betreut der Teufner Primarlehrer Philipp Renn die Klasse 6ab von zu Hause aus. Seine Küche hat er in ein elektronisches Klassenzimmer verwandelt: Hausaufgaben verteilt er per App, Fragen beantwortet er per Videokonferenz. Michael Genova 04.04.2020, 05.00 Uhr

Der Laptop ist sein Fenster zur Aussenwelt: Philipp Renn hält per Videokonferenz Kontakt zu seinen Schülern. Bild: Nik Roth

Philipp Renn steht auf der Schwelle zwischen Küche und Stube. Den Laptop hat er auf der Frühstücksbar platziert. Und in Griffweite auf der Küchenablage sind seine Instrumente sorgfältig ausgebreitet: das Mathematik-Arbeitsheft «Grössen und Daten Teil 2», das Französischlehrbuch «dis donc!» und das Deutsch-Dossier für das 3. Quartal 19/20. Der Unterricht könnte beginnen – nur die Schülerinnen und Schüler fehlen noch.

Zuerst bespricht Renn mit seinen Lehrerkolleginnen den bevorstehenden Tag. Es dauert drei Klicks und drei Sekunden - und schon erscheinen Barbara Frischmann und Christina Keller auf dem Bildschirm. Die elektronische Lehrerkonferenz kann starten.

Fehlende Stimmen und Gesichter

Seit drei Wochen ist für die drei Lehrerinnen und Lehrer des Primarschulhauses Landhaus in Teufen nichts mehr, wie es war. Wegen der Coronakrise mussten sie von heute auf Morgen ihre Schulzimmer schliessen und auf Fernunterricht umstellen. Mittlerweile funktionieren die technischen Hilfsmittel und eine provisorische Normalität hat sich eingestellt. Doch mit jedem Tag wird ein Gefühl immer stärker. Philipp Renn sagt:

«Uns fehlen die Gesichter und Stimmen unserer Schülerinnen und Schüler.»

Die Lehrer besprechen den Morgengruss - eine Erfindung, die aus der Not geboren wurde. Jeweils um 9 Uhr veröffentlichen sie in der Software «Teams» - einem virtuellen Klassenzimmer - eine Botschaft an ihre Schüler. Heute kommt der Vorschlag von Barbara Frischmann: «Liebe 6ab, habt ihr die Origami-Hasen für eure Familie schon fertig?», formuliert sie. Und dazu eine auflockernde Tagesaufgabe: «Die heutige Challenge lautet, jemanden in der Familie reinzulegen und uns dann zu berichten. Es ist der 1. April!»

In einer Videokonferenz bespricht Philipp Renn mit seinen Lehrerkolleginnen Christina Keller und Barbara Frischmann den bevorstehenden Tag. (Bild: PD)

Philipp Renn, Barbara Frischmann und Christina Keller unterrichten die Klasse 6ab gemeinsam. Sie betreuen jeweils zehn Schülerinnen und Schüler, die in Niveaugruppen eingeteilt sind. An diesem Morgen sprechen sie über Organisatorisches, technische Fragen und Deutschübungen zum Thema Vorsilben und Verbzusätze. Nach einer guten halben Stunde verabschieden sie sich in ihre Küchen und Heimbüros. Die morgendliche Videokonferenz hat sich rasch zu einem wichtigen Fixpunkt entwickelt. Renn sagt:

«Wir Lehrer sind gesellige Wesen. Nach diesem Gespräch fühle ich mich wieder wie in der Schule.»

Kaum hat er aufgehängt, ruft schon der erste Schüler an. Kilian erscheint auf dem Bildschirm und bespricht mit dem Lehrer seine Tagesaufgaben. «Wo finde ich die Anleitung für die Origami-Hasen und den neuen neuen Matheplan», fragt er. Renn führt seinen Schüler direkt am Bildschirm durch das verzweigte Ordner-Labyrinth, bis sie beim richtigen Dokument und dem Origami-Anleitungsvideo auf YouTube landen.

Daumen hoch für Morgengruss

Nun kommt auch Leben ins virtuelle Klassenzimmer. Es klingelt, bimmelt und pingt in «Teams». Und auf dem Dashboard, der elektronischen Wandtafel, erscheinen die ersten Nachrichten. Die Kinder quittieren den Morgengruss mit einem «Daumen hoch»-Symbol. Ronja und Niki haben bereits erste Bilder ihrer Origami-Osterhasen hochgeladen. Und Lazar meldet den erfolgreiche Vollzug des Aprilscherzes:

«Ich und meine Schwester haben Farbe in das Shampoo meines Vaters geleert.»

Renn steht während der ganzen Zeit an der Frühstücksbar vor seinem Computer. Am ersten Tag sass er noch am Esstisch, doch am Abend schmerzte ihn der Rücken. Er beantwortet Schülerfragen, nimmt Anrufe entgegen, hält Rücksprache mit seinen Kolleginnen. Dabei wirkt der 37-Jährige wie ein Dirigent, der aus der Ferne dem Schulorchester die Einsätze gibt. Nur sein ansteckendes Lachen unterbricht immer wieder die konzentrierte Atmosphäre.

Ein Lehrerpult der besonderen Art: Philipp Renn hat den Laptop auf der Frühstücksbar aufgebaut und kommuniziert mit seiner Klasse.



(Bild: Nik Roth)

Um 10 Uhr ist Gipfelipause. Nach den ersten Tagen im Homeoffice habe er sich bewusst zu Pausen zwingen müssen, sagt Renn. Weil plötzlich die räumliche Trennung zur Schule fehlte, musste er sich bewusst abgrenzen. Die automatischen Benachrichtigungen von „Teams“ auf seinem Handy hat er nach den ersten Tagen deaktiviert, weil fleissige Schüler noch um 21 Uhr Nachrichten schickten. Auch im virtuellen Klassenzimmer haben die Lehrer irgendwann Feierabend.

Die Lehrerwohnung wird zur improvisierten Primarschule

Besonders an Renns Situation ist, dass auch seine Partnerin Karin Renn Primarlehrerin ist. So verwandelte sich die gemeinsame Wohnung von heute auf morgen in eine improvisierte Primarschule. „Eine sonderbare, aber auch schöne Zeit“, sagt Karin Renn, die eine zweite Klasse unterrichtet. Sie hätten zwischendurch immer wieder Probleme besprochen und Ideen ausgetauscht. Das habe den Start des Fernunterrichts stark vereinfacht. Für Karin Hüppi ist das Schulexperiment allerdings vorzeitig zu Ende. Sie ist hochschwanger - im Mai erwarten die beiden ihr erstes Kind.

Auch Philipp Renn geniesst die gemeinsame Zeit mit seiner Partnerin. Er kann dem Fernunterricht durchaus positive Seiten abgewinnen. Durch die morgendlichen Telefonate habe sich die persönliche Bindung zu seinen Schülern verstärkt, sagt er.

«Es ist schön, die Krise gemeinsam durchzustehen.»

Auch das Lehrerteam sei in dieser schwierigen Zeit nochmals stärker zusammengewachsen.

Es gibt aber auch Herausforderungen. Es sei schwierig, auf Distanz Stoff zu vermitteln, sagt Renn. «Die unmittelbare Rückmeldung fehlt.» Bisweilen sei es zudem unklar, ob die Schüler ein Problem wirklich verstanden hätten oder die Aufgaben einfach abarbeiteten. Vor allem für schwächere Schülerinnen und Schüler sei die gegenwärtige Situation eine Belastung. «Schulische Heilpädagogen betreuen sie eng und helfen ihnen so, den Schulstoff zu meistern.»

Warten auf den Bundesrat

Am Montag beginnen in Appenzell Ausserrhoden die Frühlingsferien. Renn wird sich dann erst einmal eine Auszeit nehmen. «Seit die Schule zu ist, haben wir Vollgas gegeben», sagt er. Aber bereits in der zweiten Woche wird er sich auf eine Verlängerung des Fernunterrichts vorbereiten. Auch Priska Lussmann, Schulleiterin des Schulkreises Landhaus, geht von einer Verlängerung aus. «Ich glaube nicht, dass wir bereits nach den Ferien zum Präsenzunterricht zurückkehren werden», sagt sie. Der Bundesrat will bis spätestens am 17. April entscheiden, wie es weiter geht - drei Tage bevor die Frühlingsferien enden.

Was bleibt vom elektronischen Klassenzimmer übrig, wenn die Krise dereinst überwunden ist? Der nun vielzitierte Digitalisierungsschub wird in den Schulen gewiss seine Spuren hinterlassen. So will Renn, dass «Teams» auch in Zukunft ein Werkzeug bleibt, dass die Schüler beherrschen sollen. Er habe aber auch realisiert, wie wichtig der Eins-zu-Eins-Unterricht sei. Für ihn bleibe nach diesen Wochen vor allem die Gewissheit, dass er seinen Job sehr gerne ausübe. «Ich schätze den persönlichen Austausch mit den Schülern – sie fehlen mir sehr.»