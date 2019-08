«Zu eng, zu ordentlich, zu mysteriös»: Wie die Erfinder des Null-Stern-Hotels über den Kunstbetrieb denken

Die Zwillingsbrüder Frank und Patrik Riklin (Jahrgang 1973) sind in St.Gallen geboren und aufgewachsen. Beide ­absolvierten eine Lehre als Hochbauzeichner und den Vorkurs an der Kunstgewerbeschule St.Gallen. Anschliessend studierten sie an verschiedenen Instituten Kunst. Frank Riklin studierte Bildende Kunst an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich. Patrik Riklin studierte freie Kunst an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt am Main, danach Visual ­Culture Studies an der Universität der Künste Berlin und interdisziplinäre Kunst in Frankfurt am Main. 1999 gründeten sie in St. Gallen das «Atelier für Sonderaufgaben». 2004 initiierten sie auf dem Kamor das «kleinste Gipfeltreffen der Welt», bei dem erstmals die Gemeindepräsidenten der sechs kleinsten politischen Einheiten der Schweiz und deren Nachbarstaaten ­zusammenkamen. 2009 riefen sie die Marke «Null Stern Hotel» ins Leben ­und erreichten damit internationale ­Bekanntheit. 2012 lancierten sie das ­Projekt «Bignik» mit dem Ziel, mit der ­Bevölkerung ein überdimensioniertes Picknick-Tuch zu kreieren. Im gleichen Jahr lancierten sie «Heimspiel», eine Protestaktion gegen die gleichnamige Werkschau des Ostschweizer Kunstschaffens. Weitere bekannte Arbeiten sind der «Trinkbrunnen» in Zürich-­Leutschenbach (2013), «Fliegen retten in Deppendorf» (2012) sowie das «Quatschmobil» in Luzern (2014). (ar)